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Автор Сергей Сет

Крестоносцы против султана. Битва при Дорелее

Силовые структуры

Первый крестовый поход, состоявшийся в 1096 г., привлек к участию европейцев со всех концов этой части света. Поход во имя освобождения от власти язычников главной христианской святыни - гроба Господня вдохновил как истинно верующих христиан, так и желающих захватить богатую добычу в процветающих восточных странах.

Поход в Азию

Под знамена Первого крестового похода встали знатные дворяне Франции, Германии, Фландрии, Италии, Лотарингии. Отряды со всей Европы встретились в Константинополе, соединились с византийской армией и собралось двинуться на восток.

Крестоносцы не представляли собой единую армию с одним военачальником во главе. Каждый из герцогов, который привел свои войска, делал то, что он считал нужным и воевал так, как было выгодно ему. Еще христиане не выступили в поход, а уже начались разногласия между императором Византии и военачальниками крестоносцев. Наконец войско, насчитывающее несколько десятков тысяч воинов бы ло разделено на три колонны, и одна из них под руководством герцога Бульонского Готфрида выступило в поход. За ним последовали и другие крестоносцы.

Христианские войска осадили город Никея, принадлежащий туркам, и взяли его. Затем разделились на две части. Готфрид со своими войсками пошел через долину Дорилеи, а Безмунд Тарентинский и Роберт Нормандский во главе оставшейся армии двинулись через долину Гаргона.

В это время султан Никеи, разоренной крестоносцами, собрал армию из войск городов Алеппо, Тарса Антиохии и ряда других городов и приготовился дать бой христианским войскам.

Военачальники крестоносцев получили донесения о приближении турецкой армии, и Безмунд взял руководство войсками на себя. Особое значение он придавал коннице, которую разделил на три отряда, два из которых должны были атаковать турок, а тритий - находиться в резерве. Пехоте ставилась задача охранять вагенбург - составленные вместе повозки, укрепленные кольями от шатров, в которых прятались во время боя женщины, дети и раненые воины. Безмунд также послал сильный отряд к Готфриду, чтобы предупредить его о наступлении турок.

Помощь подоспела вовремя

29 июля 1097 года битва при Лорелеи началась.

Перед атакой турки начали «артиллерийскую подготовку», осыпая расположение христианских войск камнями и стрелами. После этого турки пошли в наступление, столкнулись с рыцарской конницей и тут же стала отступать.

Рыцари бросились преследовать турок, но оказалось, что отступление было военной хитростью. Как только отряды конных рыцарей вышли на открытое место, турецкая конница всей мощью в 150 тыс. всадников атаковала в центр войска Безмунда, прорвала ряды обоих отрядов, разбила пехоту, ворвалась в вагенбург и убила всех в нем находящихся женщин, детей и раненных.  Безмунд направил в центр рыцарей с флангов, и тем пришлось сражаться, имея врага с двух сторон.

Поражение христиан было бы неизбежным несмотря на доблесть рыцарей, так как численность турецкой армии значительно превышала армию Безмунда.

Но на помощь подоспел Готфрид с 50-тысячным войском, напал на турок и сумел остановить. После этого армия крестоносцев перестроилась. Командовать стал Готфрид, левый фланг занял Безмунд с нормандцами, правый - французские рыцари. В центр встали остальные воины-христиане. Резерв составил отряд под командованием епископа Адемара, представителя Папы Римского. 

Христиане двинули отряды на турецкую армию, разбили их и уничтожили.

После чего войско продолжило поход к Иерусалиму.    

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