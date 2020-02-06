Модернизированный Т-34, который так и не появился.

Несомненно, советский танк периода Второй мировой войны Т-34, был одним из лучших, если не сказать самым лучшим. Но в мире нет ничего идеального, поэтому требования того сурового времени, вынуждали пробовать создавать новые модификации военной техники.
Одним таким проектом было конструктивное изменение Т-34. Предполагалось создать что-то вроде гибрида немецкого танка РzКрfw III и советской тридцатьчетверки. Новая машина должна была иметь индекс А-43.
У танка Т-34 была масса преимуществ для ведения боевых действий практически в любых условиях.
Но вместе с тем был ряд недостатков, которые следовало срочно исправлять.
Серьезные нарекания вызывала вертикальная подвеска на пружинах, надежность которой была под вопросом. Конструкция подвески тяжело справлялась с полностью укомплектованным танком.
Вес танка в полном снаряжении и боекомплектом составлял почти тридцать тонн.
Было решено заменить пружинную подвеску на торсионы.
Но чтобы осуществить такие кардинальные конструктивные изменения танка, следовало полностью изменять и переделывать конструкцию ходовой. По сути нужно было заново создавать ходовую танка и снова начинать испытания. Но несмотря на колоссальные трудности, проект одобрили и конструкторам было поручено создать подобную машину.
Чертеж предполагаемой машины был показан военной комиссии в январе 1941 года.
В целом будущая машина понравилась военным, хотя они и внесли ряд новых требований:
было предложено увеличить толщину лобовой брони до 60 мм,
поменять старую коробку передач на планетарную, и при этом сохранить старый двигатель.
башню предлагалось делать одним из двух вариантов: это сварная конструкция из штампованных деталей или литая конструкция с люком на крыше.
На первом этапе создания, была испытана торсионная подвеска.
Для испытания использовался серийный танк Т-34.
Конструкция ее была принципиально проста.
К апрелю 1941 года, все новшества и изменения были испытаны и отработаны. В этом же месяце было произведено шесть комплектов запчастей для модели А-43.
Перед тем, как начать работу по созданию новой машины, к ней были предъявлены следующие требования.
В январе 1941 года начались работы по созданию нового танка. В задачу конструкторов входило создание машины более длинной и высокой, при этом следовало немного уменьшить машину по ширине. В новом танке был увеличен топливный бак на 140 литров, а также танк получил новый дизельный мотор, который увеличил его мощность до 600 л.с. Коробка передач осталась прежняя, но с небольшими доработками. После этих модификаций коробки, у танка стало 8 скоростей для движения вперёд и две скорости для заднего хода. Основное изменение коснулось ходовой машины. В место пяти обычных опорных катков в Т-34М (А-43) использовалось шесть, но с меньшим деаметром. На танке устанавливалась торсионная подвеска, а ширину трака снизили до 450 мм. Что немного увеличило нагрузку на грунт.
Можно смело считать, новый получившийся танк значительно превосходящим знаменитую тридцатьчетверку. По ряду технологических решений, он превосходил все существующие на тот момент танки. Но война внесла свои коррективы. К началу Великой отечественной, не было ни одного готового экземпляра нового танка.
Все силы брошены были на обеспечение фронта Т-34, и продолжать работу по созданию нового танка не представлялось возможным. Поскольку основной упор делался на массовое производство танка Т-34, то даже после войны проект решено было свернуть полностью, так как в ходе войны многое поменялось и уже к новым танкам предъявлялись новые требования.
Но однозначно можно сказать, что появись Т-34М (А-43), возможно он бы стал главным танком победы.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.