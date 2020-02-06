Модернизированный Т-34, который так и не появился.

Несомненно, советский танк периода Второй мировой войны Т-34, был одним из лучших, если не сказать самым лучшим. Но в мире нет ничего идеального, поэтому требования того сурового времени, вынуждали пробовать создавать новые модификации военной техники.

Одним таким проектом было конструктивное изменение Т-34. Предполагалось создать что-то вроде гибрида немецкого танка РzКрfw III и советской тридцатьчетверки. Новая машина должна была иметь индекс А-43.

У танка Т-34 была масса преимуществ для ведения боевых действий практически в любых условиях.

Технические недостатки

Но вместе с тем был ряд недостатков, которые следовало срочно исправлять.

Серьезные нарекания вызывала вертикальная подвеска на пружинах, надежность которой была под вопросом. Конструкция подвески тяжело справлялась с полностью укомплектованным танком.

Вес танка в полном снаряжении и боекомплектом составлял почти тридцать тонн.

Было решено заменить пружинную подвеску на торсионы.

Но чтобы осуществить такие кардинальные конструктивные изменения танка, следовало полностью изменять и переделывать конструкцию ходовой. По сути нужно было заново создавать ходовую танка и снова начинать испытания. Но несмотря на колоссальные трудности, проект одобрили и конструкторам было поручено создать подобную машину.

Изначально ее назвали Т-34Т

Чертеж предполагаемой машины был показан военной комиссии в январе 1941 года.

В целом будущая машина понравилась военным, хотя они и внесли ряд новых требований:

было предложено увеличить толщину лобовой брони до 60 мм,

поменять старую коробку передач на планетарную, и при этом сохранить старый двигатель.

башню предлагалось делать одним из двух вариантов: это сварная конструкция из штампованных деталей или литая конструкция с люком на крыше.

В марте 1941 началось создание двух опытных образцов танка.

На первом этапе создания, была испытана торсионная подвеска.

Для испытания использовался серийный танк Т-34.

Конструкция ее была принципиально проста.

Было снято три опорных катка и переварены стальные листы для установки торсионов. Это и были все изменения в ходовой танка.

Кроме этого на танке было изменено вооружение и сняты крылья. Подобные изменения не соответствовали изначальному проекту, но этот танк получил индекс Т-34Т.

Во время проведения ходовых испытаний танк показал такую же скорость, как и старый Т-34. Но модернизированная модель явно выигрывала у тридцатьчетверки в плавности хода.

К апрелю 1941 года, все новшества и изменения были испытаны и отработаны. В этом же месяце было произведено шесть комплектов запчастей для модели А-43.

Требования к новому танку

Перед тем, как начать работу по созданию новой машины, к ней были предъявлены следующие требования.

Боекомплект должен был составлять 103 снаряда, причем 55 должны были быть расположены по бортам. Что должно было обеспечивать 6 выстрелов в минуту.

Для хорошего обзора на танке должно быть 15 призматических приборов и комплект прицельных приборов, которые должны были обеспечивать хороший обзор и прицельность.

Башня должна свободно расположить спаренные пулемет и пушку 76мм., а также приборы наведения и стрельбы.

На башне должна располагаться смотровая башня, которая могла обеспечить хороший обзор командиру танка или танкового соединения.

Места водителя и радиста по обеим сторонам танка, должны были обеспечивать удобное управление машиной и обеспечение радиосвязью, а также использование и ведение стрельбы из носового пулемета.

Расположение и конструкция трансмиссии и других узлов, должна обеспечить легкий к ним доступ и облегчить ремонт или замену их в полевых условиях.

Новшества

В январе 1941 года начались работы по созданию нового танка. В задачу конструкторов входило создание машины более длинной и высокой, при этом следовало немного уменьшить машину по ширине. В новом танке был увеличен топливный бак на 140 литров, а также танк получил новый дизельный мотор, который увеличил его мощность до 600 л.с. Коробка передач осталась прежняя, но с небольшими доработками. После этих модификаций коробки, у танка стало 8 скоростей для движения вперёд и две скорости для заднего хода. Основное изменение коснулось ходовой машины. В место пяти обычных опорных катков в Т-34М (А-43) использовалось шесть, но с меньшим деаметром. На танке устанавливалась торсионная подвеска, а ширину трака снизили до 450 мм. Что немного увеличило нагрузку на грунт.

Закат истории танка Т-34М (А-43)

Можно смело считать, новый получившийся танк значительно превосходящим знаменитую тридцатьчетверку. По ряду технологических решений, он превосходил все существующие на тот момент танки. Но война внесла свои коррективы. К началу Великой отечественной, не было ни одного готового экземпляра нового танка.

Все силы брошены были на обеспечение фронта Т-34, и продолжать работу по созданию нового танка не представлялось возможным. Поскольку основной упор делался на массовое производство танка Т-34, то даже после войны проект решено было свернуть полностью, так как в ходе войны многое поменялось и уже к новым танкам предъявлялись новые требования.

Но однозначно можно сказать, что появись Т-34М (А-43), возможно он бы стал главным танком победы.