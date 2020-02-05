Британский корабль изо льда и опилок идет на войну

1942 год - отчаянное время. Флот на западном фронте Великобритании то и дело терпел катастрофические потери от ударов немецких войск на подводных лодках. Помощь союзников в виде поставок судов не доходила до пункта назначения - подводники перехватывали их и топили.

Германия обладала достаточно мощной промышленной базой, чтобы быстро возмещать свой собственный технический ущерб, а в Великобритании был в это время дефицит стали. Это сказывалось на производстве авианосцев, без которых самолетам не развернуться в центр океана.

Фантастическая идея британского ученого

Один из британских ученых того времени, Джефри Пайк, предложил фантастическую идею: авианосец изо льда. Лед мог послужить временной заменой дефицитной стали, он не тонет, а пробоины можно быстро «ремонтировать» на месте новым замороженным льдом.

Пайк предположил, что часть большого айсберга можно перетащить в океан. Если выровнять поверхность, то она послужит в качестве взлетно-посадочной полосы, а в центре можно выдолбить укрытие для самолетов.

Предполагалось, что такой крайне дешевый корабль будет использоваться в целях осуществления непродолжительных операций с воздуха против сил и объектов противника. Общее время использования - несколько месяцев.

Второй вариант создания ледового авианосца предполагал его построение из заготовленных заранее блоков изо льда. Между блоками следовало проложить холодильные трубы, чтобы авианосец не таял и мог прослужить дольше.

Решение принимал лично Черчилль

Идея была передана через лорда Маунтбеттена в высшие круги Соединенного Королевства, должностные обязанности премьер-министра того времени исполнял Черчилль. Второй вариант изготовления авианосца (использование ледяных блоков) был выбран как наиболее перспективный.

При испытаниях выяснилось, что лед деформировался под действием давления и был хрупок.

Удача не покинула изобретателей

Пара бруклинских исследователей выяснила, что если заморозить воду и опилки, то полученный материал в 14 раз прочнее, чем обычный лед. Материал получил название «пикрит» в честь Пайка. За счет этого открытия строительство корабля вырвалось вперед.

В ходе строительства стало ясно, что нужно больше стальной арматуры, чем изначально было заложено в смету, что увеличивало расходы.

К тому же корабль был очень массивным и медленным.

Наибольшей проблемой опять стало сырье: древесина была тоже дефицитом, а строительство корабля повлияло на деятельность бумажной промышленности. Сложность вызывало и строительство холодильных структур.

Испытания корабля из льда и опилок

В 1943 судно длиной 18 метров было успешно испытано в летнее время. Но к этому времени военная ситуация обернулась в пользу союза. Великобритания сумела нарастить производство стали, выйдя из состояния дефицита, и стала выпускать дешевые авианосцы.

Тестовый корабль постепенно растаял.

А был ли корабль?

Сегодня существует только одно точное свидетельство этого проекта, которое находится на дне озера в Альберте (Канада), где проходили испытания.

В 1985 году экспедиция дайверов обнаружила стены из дерева, которые являлись корпусом, нагромождения воздуховодов, огромное количество битума, являвшегося изоляцией, и мемориальную доску проекта.