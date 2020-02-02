История создания "трехлинейки"

Чуть более ста лет назад "трехлинейка" была одним из самых популярных стрелковых оружий российской армии. Она отличалась высокой надежностью, скорострельностью и высокой скоростью перезарядки, поэтому ее по праву можно считать гениальной винтовкой. Однако мало кто знает, как именно и при каких обстоятельствах была изобретена винтовка, поэтому мы решили рассказать вам об этой в данной статье.

Мосинка

"Трехлинейка" в России также известна под другим названием — "Мосинка". Все потому что ее изобретателем был не кто иной, как Сергей Иванович Мосин.

Он родился в 1849 году в семье бедных крестьян. Хотя его отец служил в армии и достиг чина поручика гусарского полка, мать Мосина была самой обычной крестьянкой. Еще в раннем детстве у маленького Сережи проявились его инженерные способности:

он любил чинить различные поломки, а иногда даже сам конструировал предметы, которые потом использовались в быту.

Было принято решение отправить мальчика в Воронежскую военную гимназию, которую Мосин успешно закончил, поступив после нее в Михайловскую академию артиллерии. Высшее учебное заведение Сергей Мосин окончил с золотой медалью и был принят работником на Тульский оружейный завод.

Мосин не случайно выбрал именно Тулу.

Там у одного из помещиков тогда служил его отец, который решил перебраться в Тульскую губернию после смерти своей жены (матери Сергея). Мосин хотел быть поближе к отцу, поэтому и выбрал Тульский оружейный. Однако самая интересная часть истории только начинается.

Во время своей жизни в Туле Сергей встретил девушку по имени Варвара, которая была двоюродной сестрой Ивана Сергеевича Тургенева. К несчастью девушка тогда уже была замужем за тульским помещиком и имела двоих детей. Тем не мене, Мосин собрался с силами и через некоторое время признался ей в любви, а Варвара ответила тем же самым.

Однако, по понятным причинам муж девушки не дал ей развод, тогда Сергей решил вызвать его на дуэль, от которой помещик отказался, при этом оскорбив самого Мосина. Спустя еще несколько попыток помещик согласился, однако потребовал за выкуп жены огромную по тем временам сумму.

Как родился замысел винтовки

Именно это и стало для Мосина основным стимулом создания новой универсальной винтовки. Уже через несколько месяцев он предоставил несколько макетов, а еще через некоторое время было запущено полноценное производство. Сергею удалось выкупить Варвару в конце 1894-го, однако их счастливая жизнь была недолгой.

В 1902-ом году Мосин тяжело заболел и умер. В гроб кроме офицерской сабли также положили его "детище" — винтовку Мосина.