Битва при Креси: одно из первых сражений Столетней войны

Подготовка к битве

В ожидании прибытия французов англичане занимались тем, что копали рвы и выкладывали воронки перед своей позицией. Продвигаясь к северу от Аббевилля, около полудня 26 августа около английских линий прибыли ведущие части армии Филиппа. Разведав позиции противника, они рекомендовали Филиппу расположиться лагерем, отдохнуть и дождаться прибытия всей армии. Хотя Филипп согласился с таким подходом, он был отвергнут французскими дворянами, которые хотели напасть на англичан без промедления. Быстро собираясь в бой, французы не дожидались прибытия большей части своей пехоты или припасов.

Начало битвы

Продвигаясь вместе с лидирующими генуэзскими арбалетчиками Антонио Дориа и Карло Гримальди, французские рыцари следовали линиями во главе с герцогом Д'Алансоном, герцогом Лотарингии и графом Блуа, а Филипп командовал арьергардом. Перейдя в атаку, арбалетчики выпустили серию залпов по англичанам. Они оказались неэффективными, так как арбалеты сильно промокли под дождем.

Смерть свыше

Это в сочетании со способностью стрелять из длинного лука каждые пять секунд давало английским лучникам существенное преимущество перед арбалетчиками, которые могли наносить только один-два выстрела в минуту. Положение генуэзцев было усугублено тем фактом, что в спешке сражаться их щиты были оставлены в отставшем обозе. Попав под смертоносный огонь лучников Эдуарда, генуэзцы начали отступать. Разозлившись на отступление арбалетчиков, французские рыцари изрубили некоторых отступивших.

Продвигаясь вперед, французские линии фронта впали в замешательство, столкнувшись с отступающими генуэзцами. Поскольку две линии людей пытались пройти мимо друг друга, они попали под огонь английских лучников и пяти ранних пушек (некоторые источники обсуждают их присутствие). Продолжая атаку, французские рыцари были вынуждены договориться о склоне горного хребта и техногенных препятствиях. Вырубленные в большом количестве лучниками, поваленные рыцари и их лошади заблокировали продвижение тех в тыл. За это время Эдуард получил сообщение от своего сына с просьбой о помощи.

Узнав, что младший Эдуард был здоров, король заявил: «Я уверен, что он отразит врага без моей помощи» и «Пусть мальчик выиграет у него шпоры». С приближением вечера английская линия устояла, отразив шестнадцать французских атак. Каждый раз английские лучники сбивали атакующих рыцарей. С наступлением темноты раненый Филипп, признав, что потерпел поражение, приказал отступить к замку в Ла Бой.

Итоги

Битва за Креси была одной из величайших английских побед Столетней войны и установила превосходство длинного лука против конных рыцарей. В бою Эдуард потерял от 300 до 1000 убитых, а французы потеряли около 10 000. Среди французских потерь было много знати страны, включая герцога Лотарингии, графа Блуа и графа Фландрии, а также Иоанна, короля Богемии. Кроме того, восемь других графов и три архиепископа были убиты.

После битвы Черный принц почтил память почти слепого короля Иоанна Богемского, который доблестно сражался, прежде чем погибнуть, взяв его щит и сделав его своим. Получив «шпоры», Черный принц стал одним из лучших полевых командиров своего отца и одержал потрясающую победу в Пуатье в 1356 году. После победы в Креси Эдвард продолжал идти на север и осадил Кале. Город пал в следующем году и стал ключевой английской базой для оставшейся части конфликта.