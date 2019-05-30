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Автор Редакция military.pravda.ru

Турчинов отозвал десант в 2014 году, испугавшись сопротивления крымчан - эксперт

Силовые структуры » Министерство обороны print

Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", согласились, что приказ украинским десантникам 1 марта 2014 года не проводить "деоккупацию" Крыма отдал и. о. президента Александр Турчинов. Что его на это сподвигло?


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Экс-глава ГенштабаУкраины Владимир Замана, занимавший пост главнокомандующего Вооруженных сил по февраль 2014 года заявил УНИАН, что 1 марта 2014 года Вооруженные силы Украины начали операцию по "деоккупации аннексированного российскими военными Крыма", однако "по чьему-то приказу сверху прекратили ее в тот же день".

По словам Замана, решение было принято Генштабом после того, как 1 марта Совет Федерации РФ поддержал обращение президента России об использовании Вооруженных сил РФ на территории всей Украине и разрешил Владимиру Путину использовать там армию. В операции предполагалось задействовать, "по меньшей мере, три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом". Им была поставлена задача блокировать Крымский перешеек и не допустить переброску российских войск. Однако долетев до морского побережья континентальной Украины, "пилоты получили приказ развернуться и возвращаться на аэродромы базирования", сказал Замана.

"Как сказал "Правде. Ру" экс премьер-министр Украины Николай Азаров, такой приказ мог отдать Замане, "если ему, конечно, можно верить", только и. о. президента и секретарь СНБО Александр Турчинов. " Он являлся одновременно и Верховным Главнокомандующим, хотя это абсолютно незаконно было, но только он мог тогда отдать такой приказ", — сказал Николай Азаров.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала мнение украинского политолога Олега Соскина о том, что "когда еще не было никаких "зеленых человечков", на корню можно было ликвидировать очаг недовольства в Симферополе, арестовав Аксенова, Константинова и ядро депутатов. К этому была подготовлена группа спецназа и был разработан план и "Симферополь и весь степной Крым можно было спокойно отстоять".

"Можно было и увести морские силы из Севастополя в Феодосию, например. Должны были быть вывезены семьи офицеров, был механизм эвакуации. Предполагается, что Турчинов и Тимошенко настояли на том, чтобы этого не делать. Яценюк, Тягнибок и Кличко — тоже", — сказал политолог.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, "действия ВСУ в русском Крыму встретили бы отчаянное сопротивление населения". Поэтому те люди, которые пришли к власти, они поняли, что начинать военную операцию просто бессмысленно, сказал Иван Коновалов.

Эксперт напомнил про поезд солидарности, который крымчане вышли встречать со щитами и с дубинами, а "перед этим было убийство наших русских людей под Корсунью". "Над ними издевались, пытали и заставляли стекло есть". Поэтому " в Киеве прекрасно понимали, что никто, ни один русский человек, а это 95% населения Крыма, не поддержат бандеровскую банду".

Иван Коновалов добавил, что во власти Украины все это время находились крайне неадекватные люди. Турчинов, например, предложил сделать грязную ядерную бомбу,"чтобы насолить России". А Гелетей (экс министр обороны- Ред.) сказал, что "ополчение брало Луганский аэродром с помощью ядерного оружия". "Всех этих ненормальных — Авакова, Турчинова, Парубия — надо в психушку сдавать, а они управляют политикой Украины. Если господин Зеленский найдет в себе силы разогнать этих клоунов после сгоревшего цирка, то за это ему будет большой респект,﻿ как с Востока, так и с Запада", — резюмировал Иван Коновалов.

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