Битва при Легнице: как завершилось столкновение монголов и европейских рыцарей

В 1241 году монгольский правитель Батый направил эмиссаров к королю Венгрии Беле IV, требуя, чтобы он предал куманов, которые искали безопасность в его королевстве. После того, как Беле отказался от этих требований, Батый приказал своему главному полководцу Субутаю начать планирование вторжения в Европу.

Субутай, одаренный стратег, стремился помешать объединению сил Европы, чтобы они могли быть побеждены в раздельности.

Наступление

Разделив монгольские войска на три части, Субутай направил две армии для наступления на Венгрию, а третью отправил дальше на север в Польшу.

Эти силы во главе с Байдаром, Каданом и Орда-ханом должны были совершить набег через Польшу с целью помешать польским и североевропейским силам прийти на помощь Венгрии. Выйдя, Хан и его люди неистовствовали на территории Польши, а Байдар и Кадан нанесли удар на юге.

В начале кампании они разграбили города Сандомир, Завихост, Люблин, Краков и Бытом. Их нападение на Вроцлав было отражено защитниками города.

Генрих вступил в бой

Воссоединившись, монголы узнали, что король Богемии Вацлав I приближается к ним с силой в 50 000 человек. Неподалеку герцог Генрих Благочестивый Силезский шел к богемцам.

Видя возможность уничтожить армию Генриха, монголы ехали, чтобы перехватить его, прежде чем он сможет присоединиться к Венцеславу. 9 апреля 1241 года они встретили армию Генриха около современной Легницы на юго-западе Польши.

Обладая смешанной силой рыцарей и пехоты, Генрих вступил в бой с массой монгольской кавалерии.

Когда люди Генриха готовились к битве, их смутил тот факт, что монгольские войска выступили почти в тишине, используя сигналы флагов для направления своих движений. Битва началась с нападения Болеслава Моравского на монгольские рубежи.

Продвигаясь впереди остальной части армии Генриха, люди Болеслава были отбиты после того, как монголы почти окружили их формирование и засыпали их стрелами. Когда Болеслав отступил, Генрих направил вперед две дивизии Сулислава и Мешко Опольского.

Их атака оказалась успешной, монголы начали отступать.

Притворное отступление

Продолжая свою атаку, они последовали за врагом и в процессе попали на одну из стандартных боевых тактик монголов — притворное отступление.

Когда они преследовали врага, из монгольских линий появился один всадник с криком

"Беги! Беги!" по-польски.

Поверив этому предупреждению, Мешко начал отступать. Видя это, Генрих выдвинул свое собственное подразделение, чтобы поддержать Сулислава.

Битва возобновилась, монголы снова атаковали, преследуя польских рыцарей. Отделив рыцарей от пехоты, монголы развернулись и атаковали.

Дымовая завеса

Окружив рыцарей, они использовали дым, чтобы помешать европейской пехоте увидеть происходящее. Когда рыцари были разбиты, монголы въехали на фланги пехоты, разгромив и убив большинство.

В бою герцог Генрих был убит, когда он и его телохранитель пытались бежать из бойни. Его голова была помещена на копье, которое позже было выставлено напоказ возле Легницы.

Потери в битве за Легницу не определены

Источники утверждают, что в дополнение к герцогу Генриху большинство польских и североевропейских войск были убиты монголами, а его армия уничтожена как угроза.

Чтобы подсчитать погибших, монголы отрезали правое ухо павших и, по сообщениям, заполнили девять мешков после битвы.

Монгольские потери неизвестны.

Несмотря на сокрушительное поражение, Легница представляет собой самые дальние западные монгольские рубежи, достигнутые во время вторжения.

После их победы небольшие монгольские войска напали на Вацлава в Клодзко, но были отбиты. Их диверсионная миссия была успешной, Байдар, Кадан и Орда-хан отправили своих людей на юг, чтобы помочь Субутаю в главном нападении на Венгрию.