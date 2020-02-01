Битва при Легнице: как завершилось столкновение монголов и европейских рыцарей

В 1241 году монгольский правитель Батый направил эмиссаров к королю Венгрии Беле IV, требуя, чтобы он предал куманов, которые искали безопасность в его королевстве. После того, как Беле отказался от этих требований, Батый приказал своему главному полководцу Субутаю начать планирование вторжения в Европу.
Субутай, одаренный стратег, стремился помешать объединению сил Европы, чтобы они могли быть побеждены в раздельности.
Разделив монгольские войска на три части, Субутай направил две армии для наступления на Венгрию, а третью отправил дальше на север в Польшу.
Эти силы во главе с Байдаром, Каданом и Орда-ханом должны были совершить набег через Польшу с целью помешать польским и североевропейским силам прийти на помощь Венгрии. Выйдя, Хан и его люди неистовствовали на территории Польши, а Байдар и Кадан нанесли удар на юге.
В начале кампании они разграбили города Сандомир, Завихост, Люблин, Краков и Бытом. Их нападение на Вроцлав было отражено защитниками города.
Воссоединившись, монголы узнали, что король Богемии Вацлав I приближается к ним с силой в 50 000 человек. Неподалеку герцог Генрих Благочестивый Силезский шел к богемцам.
Видя возможность уничтожить армию Генриха, монголы ехали, чтобы перехватить его, прежде чем он сможет присоединиться к Венцеславу. 9 апреля 1241 года они встретили армию Генриха около современной Легницы на юго-западе Польши.
Обладая смешанной силой рыцарей и пехоты, Генрих вступил в бой с массой монгольской кавалерии.
Когда люди Генриха готовились к битве, их смутил тот факт, что монгольские войска выступили почти в тишине, используя сигналы флагов для направления своих движений. Битва началась с нападения Болеслава Моравского на монгольские рубежи.
Продвигаясь впереди остальной части армии Генриха, люди Болеслава были отбиты после того, как монголы почти окружили их формирование и засыпали их стрелами. Когда Болеслав отступил, Генрих направил вперед две дивизии Сулислава и Мешко Опольского.
Их атака оказалась успешной, монголы начали отступать.
Продолжая свою атаку, они последовали за врагом и в процессе попали на одну из стандартных боевых тактик монголов — притворное отступление.
Когда они преследовали врага, из монгольских линий появился один всадник с криком
"Беги! Беги!" по-польски.
Поверив этому предупреждению, Мешко начал отступать. Видя это, Генрих выдвинул свое собственное подразделение, чтобы поддержать Сулислава.
Битва возобновилась, монголы снова атаковали, преследуя польских рыцарей. Отделив рыцарей от пехоты, монголы развернулись и атаковали.
Окружив рыцарей, они использовали дым, чтобы помешать европейской пехоте увидеть происходящее. Когда рыцари были разбиты, монголы въехали на фланги пехоты, разгромив и убив большинство.
В бою герцог Генрих был убит, когда он и его телохранитель пытались бежать из бойни. Его голова была помещена на копье, которое позже было выставлено напоказ возле Легницы.
Источники утверждают, что в дополнение к герцогу Генриху большинство польских и североевропейских войск были убиты монголами, а его армия уничтожена как угроза.
Несмотря на сокрушительное поражение, Легница представляет собой самые дальние западные монгольские рубежи, достигнутые во время вторжения.
После их победы небольшие монгольские войска напали на Вацлава в Клодзко, но были отбиты. Их диверсионная миссия была успешной, Байдар, Кадан и Орда-хан отправили своих людей на юг, чтобы помочь Субутаю в главном нападении на Венгрию.
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