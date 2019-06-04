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Автор Редакция military.pravda.ru

Претензии НАТО к Турции по покупке С-400 - "это глупость" - военный эксперт

Силовые структуры » Министерство обороны print

Эксперты НАТО утверждают, что Россия получит информацию о самолетах НАТО через ЗРК С-400, эксперт рассказывает, ли подобные опасения у российских экспертов.


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Реджеп Эрдоган во вторник вновь подтвердил закупку Турцией ЗРК С-400. Об этом сообщило агентство Anadolu. Анкара твердо "решила" и не намерена "отступать" в сделке, сказал Эрдоган."К сожалению, американцы не сделали нам такого же хорошего предложения, как было сделано в случае с С-400", — отметил он.

США и их союзники крайне обеспокоены приобретением российской системы ПВО партнером по НАТО Турцией. Есть опасения, что Россия получит информацию о самолетах НАТО через систему слежения комплекса. Из-за этих опасений США уже приостановили участие Анкары в производстве истребителей F-35, для которых турецкие компании производят несколько компонентов.

В мае министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что правительство Турции готовится к возможным санкциям в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAАTSA)."Нигде в соглашении об F-35 нет такого пункта, в котором говорится, что участника можно исключить из партнерства из-за закупок комплексов С-400, — сказал он. Турция заплатила 1,2 миллиарда долларов. Мы также произвели заказанные нам детали вовремя. Что еще мы можем сделать как партнер?", отметил Акар.

Как сказал "Правде.Ру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский, заявление об утечке данных о самолетах НАТО с военно-технической точки зрения, "это глупость, это все равно что заявить, что закон сохранения импульса энергии в Америке действует, а в России не действует".

Эксперт заявил, что разрешение на экспорт продукции военного назначения из России выдается после заключения Федеральной службы военно-технического контроля и соответствующего подразделения в Министерстве обороны, которое "следит за утечкой секретов". Потом изделие получает так называемый паспорт экспортного облика, "независимо от того, в Китай это, в Казахстан, в Белоруссию, в Турцию или в Соединенные Штаты Америки".

"То есть, С-400, которая будет стоять у нас, и С-400 — на экспорт — это две разные С-400", — отметил Виктор Мураховский. Поэтому никакой утечки секретов, если турки даже разберут на детали комплекс в нарушение условий контракта, не будет.В контракте обязательно прописывается запрет на передачу третьей стороне сведений, деталей, узлов комплекса и т. д., продолжил эксперт. В ином случае предусмотрены штрафные санкции и разрыв военно-техническое сотрудничества.

Виктор Мураховский также отметил, что при поставках за рубеж устанавливается рыночная цена — "сколько готовы заплатить иностранные покупатели, такую цену и ставят". Поэтому норма прибыли в России от продажи военной техники 3-5 %, а на экспорт "совершенно другая".

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Претензии НАТО к Турции по покупке С-400 - "это глупость" - военный эксперт
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