Система "Лиана" повысит обороноспособность России

Министерство обороны России заявило скором вводе в строй всех компонентов новой системы радиолокационной разведки под кодовым названием "Лиана".



ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО / Новости от 30.08.2018 06:10

Четыре аппарата — два типа "Лотос-С" и два "Пион НКС" — будут находиться в ближнем космосе на высоте порядка 100 километров. Они позволят российским вооруженным силам вести наблюдение за объектами на поверхности Земли размером с автомобиль, а то и меньше. Первый спутник вышел на орбиту еще в 2009 году. В 2018-м второй аппарат заступил на боевое дежурство. Считается, что всю полноту возможностей новая система обретет после запуска в ближайшие месяцы оставшихся двух единиц. Таким образом, сто процентов операционной мощи комплекс обретет не позднее первого месяца следующего 2020 года.

Фактически "Лиана" пришла на смену советской системе целеуказания "Легенда", введенной в строй более сорока лет назад. Предыдущий комплекс был одним из самых передовых для 70-х годов прошлого века, однако обладал рядом существенных недостатков. Например, орбитальная высота полета аппаратов системы в среднем не превышала 25 километров, что приводило к ускоренному износу и выходу из строя космических аппаратов.

Кроме того, "Легенда" не могла видеть сквозь облака и под поверхностью Земли. Размер объектов, доступных для обнаружения советской космической РЛС, не мог быть меньше пороговой величины в несколько десятков метров.

Возникли также и существенные проблемы с выводом спутников на орбиту после окончания Советского Союза. Дело в том, что ракеты-носители "Зенит" для "Легенды" производились украинским "Южмашем". Прекращение оборонного сотрудничества с Киевом привело к невозможности дальнейшего использования наработанных схем запуска, хотя и делались определенные попытки замены.

В результате, появившаяся на свет "Лиана" может рассматриваться как следующий этап в развитии возможностей российской космической техники.

Помимо всего прочего, наша страна была просто вынуждена ответить на те вызовы, которые поставил перед ней Пентагон, разработавший и внедривший спутниковую систему La Crosse (Лякросс). На том же техническом уровне, уже недоступном для старой "Легенды", находилась и французская "оборонка", успешно запустившая собственную геоинформационную Osiris (Озирис).

Несмотря на то, что по вполне понятным причинам большинство параметров российского комплекса закрыто грифом "совершенно секретно", некоторые данные, а также сопоставление с зарубежными аналогами позволяют судить о масштабах космической программы радиолокационной разведки и о ее нынешних возможностях.

Предположительно аппараты системы "Лиана" имеют не только глобальное покрытие, но и, подобно американскому и французскому аналогам, возможность наблюдать земную поверхность через облачное покрытие. Такая опция связана с тем, что аппараты обладают синтезированной апертурой, увеличивающей угловую разрешающую способность радиолокационной станции. Использование такого технического приема позволяет получать детальное изображение предмета на поверхности, а иногда и даже при неглубоком его залегании в подпочвенном слое.

Как бы то ни было, именно такими возможностями и обладает упомянутая выше американская система La Crosse. Она включает в себя шесть аппаратов, способных "разглядеть" объект размером менее одного метра при любой погоде и в любое время суток. Причем съемка ведется полосой, ширина которой достигает 100 километров. Французская Osiris обладает аналогичными показателями.

Необходимость применения такого рода техники напрямую связана с новым типом ведения военных действий, который сейчас активно внедряется Пентагоном на правах новой оборонной доктрины. Речь идет о сетецентрической организации командования военным конфликтом. Впервые этот метод был применен американцами в Ираке. Вместо жесткой вертикали и организации передачи решений сверху вниз был применен принцип одновременного сбора и обработки информации при естественном сохранении центров ответственности за штабами различных уровней.

Имеется в виду, что каждая боевая единица (от солдата до генерала), каждый элемент системы слежения и искусственный интеллект каждой боевой машины формируют вместе единое информационное пространство, позволяя командованию наблюдать реальную и ежесекундно меняющуюся обстановку на поле боя. Кроме того, принятые командованием решения немедленно доводятся до каждого военнослужащего через внутреннюю сеть.

Естественно, каждому иерархическому звену соответствует свой индекс доступа и, как следствие, свой уровень оперативной ответственности. Разумеется, важнейшая роль при сетецентрической системе управления отводится спутникам радиолокационной разведки. Суммарный опыт ведения боевых действий в Ираке, Сирии, Ливии и других горячих точках планеты позволил американцам разработать силами компании Martin Marietta новые космические аппараты Lacrosse.

После окончательного ввода в строй "Лианы" Россия будет также способна организовать полномасштабные военные действия по сетецентрическому принципу.

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