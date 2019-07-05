"Портон-Даун" выбросил в мусор свои секретные документы. Не исключено, что и "Новичок"

Эксперт по безопасности Великобритании назвал обнаружение секретных документов лаборатории "Портон-Дауна" в мусорной урне "позором". Вопрос: А может лаборатория выбросила невзначай и "Новичок"?



Путин о новом витке дела Скрипалей: пусть...

Министерство обороны Великобритании начало расследование инцидента утечки секретных данных военного исследовательского объекта "Портон-Даун". Именно эта лаборатория проводила исследования газа, которым якобы были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Накануне газета Daily Star сообщила, что тысячи страниц секретных документов были найдены в мусорном контейнере на автостоянке в северном Лондоне. Под документами понимаются пapoли к кoмпьютepным cиcтeмaм, кадровые документы на сотрудников и документация на oбopудoвaние. Они датируются началом 1980-х годов и концом 2017 года.

"Мы очень серьезно относимся к защите персональных данных, и для этого у нас есть целый ряд процедур, включая соблюдение Закона о защите данных, цитирует представителя Министерства обороны express. co.uk.

Эксперт по разведке одной из британских газет назвал эти данные "мечтой террориста". Между тем, бывший офицер полиции, работавший с Портон-Дауном, объяснил, что "кто-то где-то не сделал свою работу". "То, что могло случиться, намного хуже того, что произошло".

Профессор Энтони Глис, директор Центра исследований безопасности и разведки Букингемского университета (BUCSIS), заявил, что Россия будет "смеяться над нами", "потому что их обнаружение в мусорном ведре неизбежно подорвет уверенность в нашей способности защищать наши интересы национальной безопасности".

"Российская ГРУ будет смеяться над нами. Портон-Даун одно из наших самых секретных заведений. Нация, которая не может хранить свои секреты, — это нация, которая слишком легко может быть подорвана иностранной державой ".

После подобных новостей и откровений, начинаешь подзревать, а не в этой ли лаборатории и производился газ "Новичок", который тоже был выброшен в мусор или выкраден, и стал осуществлением "мечты террориста". Известно, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении Британии и США.

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