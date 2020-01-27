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Автор Диана Гаврилова

Британская армия: история создания

Силовые структуры

Британская армия — вооруженные силы, отвечающие за национальную оборону и выполнение международных обязательств по взаимной обороне.

 

В древние времена

Армия Англии до нормандского завоевания состояла из королевских домашних войск (хускралов) и всех свободных людей, способных носить оружие, которые служили в фирде в течение двух месяцев в году.

Средние века

После 1066 года норманны ввели феодализм и установили войска (рыцарей). Наемники были наняты во время Столетней войны (1337-1453) и Войны Алой и Белой Роз (1455-85) в сочетании с ополчением. После битвы при Креси в 1346 году лучники стали важной частью войск, а длинный лук стал главным новшеством в войне.

Первая английская постоянная армия

была сформирована Оливером Кромвелем в 1645 году во время гражданской войны. Его армия новой модели была очень дисциплинированной и хорошо обученной.

Однако она была расформирована Карлом II в 1660 году, за исключением ныне Колдсримской гвардии. После Славной революции (1688-89) Билль о правах (1689) предоставил парламенту контроль над армией, которую он поддерживает сегодня.

18-19 века

В течение 18 и 19 веков, когда Британия консолидировала свою колониальную империю, армия увеличивалась в размерах и развивалась как эффективная боевая сила.

Были созданы постоянные силы в колониях, которые отличилась во время наполеоновских войн.  Реформы были проведены для улучшения ее организации и эффективности в конце 1800-х годов.

Начало 20 века

В период с 1905 по 1912 год были созданы

  • территориальные силы (после 1921 года Территориальная армия) 
  • специальный резерв.

Во время Первой мировой войны армия была значительно увеличена в размерах, но была сокращена до минимума с прекращением воинской повинности после 1919 года. Однако в июле 1939 года призыв был вновь приведен в исполнение.

После 2-ой мировой войны

Основные изменения в британской армии произошли после 1945 года.

Войска, дислоцированные за границей, были возвращены домой после того, как британские колонии получили независимость, а военные силы были размещены в Европе или включены в гвардию метрополии.

  • В 1960 году был закончен призыв на военную службу и вновь создана армия добровольцев. С введением ядерного оружия территориальная армия была значительно сокращена.
  • В 1964 году было создано министерство обороны для управления всеми вооруженными силами.

В 1972 году все армейские силы переданы в ведение сухопутных войск Соединенного Королевства. Теперь 

  • госсекретарь по обороне несет ответственность перед премьер-министром и кабинетом министров,
  • секретаря консультирует начальник штаба обороны, которому помогают три начальника службы.

После холодной войны регулярная армия и ее резервные силы были реорганизованы и сокращены в численности.

Фото: 365info. kz

Темы армия история великобритания
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