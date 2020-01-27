Британская армия: история создания

Британская армия — вооруженные силы, отвечающие за национальную оборону и выполнение международных обязательств по взаимной обороне.
Армия Англии до нормандского завоевания состояла из королевских домашних войск (хускралов) и всех свободных людей, способных носить оружие, которые служили в фирде в течение двух месяцев в году.
После 1066 года норманны ввели феодализм и установили войска (рыцарей). Наемники были наняты во время Столетней войны (1337-1453) и Войны Алой и Белой Роз (1455-85) в сочетании с ополчением. После битвы при Креси в 1346 году лучники стали важной частью войск, а длинный лук стал главным новшеством в войне.
была сформирована Оливером Кромвелем в 1645 году во время гражданской войны. Его армия новой модели была очень дисциплинированной и хорошо обученной.
Однако она была расформирована Карлом II в 1660 году, за исключением ныне Колдсримской гвардии. После Славной революции (1688-89) Билль о правах (1689) предоставил парламенту контроль над армией, которую он поддерживает сегодня.
В течение 18 и 19 веков, когда Британия консолидировала свою колониальную империю, армия увеличивалась в размерах и развивалась как эффективная боевая сила.
Были созданы постоянные силы в колониях, которые отличилась во время наполеоновских войн. Реформы были проведены для улучшения ее организации и эффективности в конце 1800-х годов.
В период с 1905 по 1912 год были созданы
Во время Первой мировой войны армия была значительно увеличена в размерах, но была сокращена до минимума с прекращением воинской повинности после 1919 года. Однако в июле 1939 года призыв был вновь приведен в исполнение.
Основные изменения в британской армии произошли после 1945 года.
Войска, дислоцированные за границей, были возвращены домой после того, как британские колонии получили независимость, а военные силы были размещены в Европе или включены в гвардию метрополии.
В 1972 году все армейские силы переданы в ведение сухопутных войск Соединенного Королевства. Теперь
После холодной войны регулярная армия и ее резервные силы были реорганизованы и сокращены в численности.
Фото: 365info. kz
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.