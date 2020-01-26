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Автор Диана Гаврилова

Какая она - армия США

Силовые структуры

Поскольку численность военнослужащих США, служащих в действующей армии, сократилась, их демографический состав изменился.

Численность

В 2015 году армия насчитывала 1 340 533 военнослужащих (в том числе служащих в береговой охране США). По данным нового исследовательского центра Pew Research Center Министерства обороны США (DOD), это самая маленькая действующая сила с 2001 года. 

Доля американцев, проходящих военную службу в армии, незначительно снизилась до 0,4% населения в 2015 году (по сравнению с 0,5% в 2009 году).

Армия остается крупнейшим военным подразделением США. В 2015 году 36% военнослужащих, проходящих военную службу, служили в армии. Военно-морской флот и военно-воздушные силы были сопоставимы по размеру, каждый из которых составлял примерно четверть всех военнослужащих. Корпус морской пехоты составлял 14% военных сил, а Береговая охрана - 3%.

  • Армия, флот и военно-воздушные силы в настоящее время значительно меньше по сравнению с их численностью в 1990 году.
  • Численность действующих сил морской пехоты также сократилась, но не так сильно в сравнении с другими этими подразделениями. 
  • Число действующих членов береговой охраны увеличилось.

Гендерный состав

В действующей армии по-прежнему преобладают мужчины, но в последние десятилетия женщины добились успехов. В целом, 15% военнослужащих, проходящих военную службу в министерстве обороны, составляют женщины по сравнению с 11% в 1990 году.

В 2015 году 17% офицеров, проходящих военную службу, составляли женщины - по сравнению с 12% в 1990 году. И 15% военнослужащих были женщины в 2015 году, по сравнению с 11% в 1990 году.

Доля женщин значительно варьируется в зависимости от сферы. Женщины составляют почти пятую часть военно-воздушных сил (19%), но только 8% всех морских пехотинцев. Женщины составляют 18% военно-морского флота и 14% армии.

Этнический состав

По мере того, как страна стала более расово и этнически разнообразной, вооруженные силы США тоже. В 2015 году расовые и этнические меньшинства составляли 40% военнослужащих действующего военного ведомства Министерства обороны, по сравнению с 25% в 1990 году. (В 2015 году 44% всех американцев в возрасте от 18 до 44 лет принадлежали к расовым или этническим меньшинствам).

В том же году черные составляли 17% военнослужащих, проходящих военную службу в министерстве обороны, что несколько превышает их долю в возрасте от 18 до 44 лет (13%). В последние десятилетия доля испаноязычных военнослужащих действующей армии быстро росла. В 2015 году латиноамериканцев было 12% среди всех военнослужащих, что в три раза больше, чем в 1980 году.

Уровень образования

Военные офицеры имеют в среднем значительно более высокий уровень образования, чем военнослужащие и взрослые в США. Более восьми из десяти офицеров-военнослужащих Министерства обороны США имеют степень бакалавра. Они в четыре раза чаще, чем средние взрослые в возрасте от 18 до 44 лет, заканчивают аспирантуру.

Фото: vobjektive.ru

Темы армия численность гендерный состав этнический состав
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