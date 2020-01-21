Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Военная академия США в Вест-Пойнте. Продолжение

Силовые структуры

Вест-Пойнт приобрел известность после гражданской войны отчасти из-за того, сколько командиров армии были выпускниками академии.

  • Около 977 выпускников Вест-Пойнта были живы в начале войны.
  • 359 из них вступили в Конфедерацию,
  • 638 сражались за Союз.

В конце войны 95 выпускников были убиты в бою и еще 141 были ранены.

Класс 1854 года пострадал больше всего: только половина класса пережила войну.

Первые темнокожие студенты в Вест-Пойнте столкнулись с притеснением со стороны своих соучеников.

После гражданской войны в Вест-Пойнт стали принимать чернокожих студентов. Первый из них — Джеймс Вебстер Смит — поступил в 1870 году. Однако, он был уволен по сфабрикованным обвинениям после жестокого обращения со стороны сокурсников.

Генри О. Флиппер стал первым чернокожим выпускником в 1877 году. Но нетерпимость настигла его после окончания учебы: в 1881 году Флиппер был арестован за недостаток средств и обвинен в растрате. Солдаты под его командованием знали, что обвинения были "подставой", и собрались вместе, чтобы добыть недостающие средства.

Несмотря на непоколебимой веру своих солдат в него, и решение суда о том, что он невиновен в растрате, Флиппер был признан виновным в "неприличном поведении офицера и джентльмена" и уволен из вооруженных сил США.

В настоящее время в академии очень много черных кадетов. В 2019 году Вест-Поинт выпустил рекордное количество чернокожих студентов: не только мужчин, но и женщин. 

 Кроме того, Уэст-Пойнт назначил своего первого черного суперинтенданта, Дэррила А. Уильямса, в 2018 году.

Роберт Э. Ли не просто посещал Вест-Пойнт, он был руководителем Академии

Роберт Э. Ли не решался принять должность начальника, поскольку он назвал школу "ямой со змеей".

Военное министерство не позволило ему сделать выбор, и в 1852 году он стал руководителем. Как руководитель Ли улучшил качество зданий, проводил время с курсантами и продлил курс обучения с четырех до пяти лет. 

Позже он использовал этот опыт, занимая пост президента Вашингтонского колледжа.

Инженеры из Вест-Пойнта несут ответственность за некоторые из наиболее важных инфраструктур Америки.

Выпускники Вест-Пойнта спроектировали почти все ранние американские железные дороги, дороги и мосты, поскольку до 1824 года это был единственный инженерный колледж в стране. Однако даже после 1824 года инженеры Вест-Пойнта пользовались большим спросом. Исполнительным директором Панамского канала был Вест-Пойнт-Град.

Фото: houstonchronicle.com

Темы вест-пойнт военная академия сша
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Военная академия США в Вест-Пойнте. Продолжение
Новости Чебоксар
Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти
Евросоюз
Россия сохранит население, а Болгария станет государством цыган и мигрантов
Новости Все >
Медведев отписался ото всех в Instagram
Врач-офтальмолог рассказала, как сохранить зрение
Россияне не попали в пятёрку лучших в НХЛ по версии хоккеистов
Замглавы Генштаба Арсланова уличили в хищении 6,7 млрд рублей
Кузнецова выиграла первый матч "Большого шлема" с 2017 года
Ди Каприо прозвал Питта "любовником"
Эксперты назвали популярный способ кражи денег с карт россиян
Лукашенко: Россия не дает Казахстану поставлять нефть в Белоруссию
В 2019 году в мире зарегистрировано 1,5 миллиарда турпоездок
Виталий Мутко лишится должности вице-премьера в новом правительстве
Последние материалы
Замглавы Генштаба Арсланова уличили в хищении 6,7 млрд рублей
Кузнецова выиграла первый матч "Большого шлема" с 2017 года
Ди Каприо прозвал Питта "любовником"
Эксперты назвали популярный способ кражи денег с карт россиян
Лукашенко: Россия не дает Казахстану поставлять нефть в Белоруссию
Военная академия США в Вест-Пойнте. Продолжение
В 2019 году в мире зарегистрировано 1,5 миллиарда турпоездок
Виталий Мутко лишится должности вице-премьера в новом правительстве
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Гаишник из Новосибирска залил виски в служебную машину и был уволен
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Новости спорта
WADA: очередной счет в адрес России
Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Спикер ГД Володин предложил оштрафовать Водонаеву
Парламент ДНР предложил Зеленскому начать прямые переговоры
Пригожин заявил, что Водонаева оскорбила россиян
На Западе попытались объяснить отставку Медведева
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Кому выгодна ложь про походно-полевых жен
Пригожин заявил, что Водонаева оскорбила россиян
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Володин предложил оштрафовать Водонаеву
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Володин предложил оштрафовать Водонаеву
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Работа Ольги Васильевой вызвала наибольшую критику в Госдуме
Иранский военный эксперт: оружие стране поставляет Украина
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Литва обнаружила, что построила плохое государство
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ