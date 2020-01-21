Военная академия США в Вест-Пойнте. Продолжение

Вест-Пойнт приобрел известность после гражданской войны отчасти из-за того, сколько командиров армии были выпускниками академии.

Около 977 выпускников Вест-Пойнта были живы в начале войны.

359 из них вступили в Конфедерацию,

638 сражались за Союз.

В конце войны 95 выпускников были убиты в бою и еще 141 были ранены.

Класс 1854 года пострадал больше всего: только половина класса пережила войну.

Первые темнокожие студенты в Вест-Пойнте столкнулись с притеснением со стороны своих соучеников.

После гражданской войны в Вест-Пойнт стали принимать чернокожих студентов. Первый из них — Джеймс Вебстер Смит — поступил в 1870 году. Однако, он был уволен по сфабрикованным обвинениям после жестокого обращения со стороны сокурсников.

Генри О. Флиппер стал первым чернокожим выпускником в 1877 году. Но нетерпимость настигла его после окончания учебы: в 1881 году Флиппер был арестован за недостаток средств и обвинен в растрате. Солдаты под его командованием знали, что обвинения были "подставой", и собрались вместе, чтобы добыть недостающие средства.

Несмотря на непоколебимой веру своих солдат в него, и решение суда о том, что он невиновен в растрате, Флиппер был признан виновным в "неприличном поведении офицера и джентльмена" и уволен из вооруженных сил США.

В настоящее время в академии очень много черных кадетов. В 2019 году Вест-Поинт выпустил рекордное количество чернокожих студентов: не только мужчин, но и женщин.

Кроме того, Уэст-Пойнт назначил своего первого черного суперинтенданта, Дэррила А. Уильямса, в 2018 году.

Роберт Э. Ли не просто посещал Вест-Пойнт, он был руководителем Академии

Роберт Э. Ли не решался принять должность начальника, поскольку он назвал школу "ямой со змеей".

Военное министерство не позволило ему сделать выбор, и в 1852 году он стал руководителем. Как руководитель Ли улучшил качество зданий, проводил время с курсантами и продлил курс обучения с четырех до пяти лет.

Позже он использовал этот опыт, занимая пост президента Вашингтонского колледжа.

Инженеры из Вест-Пойнта несут ответственность за некоторые из наиболее важных инфраструктур Америки.

Выпускники Вест-Пойнта спроектировали почти все ранние американские железные дороги, дороги и мосты, поскольку до 1824 года это был единственный инженерный колледж в стране. Однако даже после 1824 года инженеры Вест-Пойнта пользовались большим спросом. Исполнительным директором Панамского канала был Вест-Пойнт-Град.

Фото: houstonchronicle.com