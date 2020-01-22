Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Коста - Рика - страна, в которой нет армии

Силовые структуры

У государства Коста - Рика - невероятно, но факт - нет армии.

Она прекратила существование более 70 лет назад, в 1948 году, после расформирования 1 декабря 1948 года. С тех пор Коста - Рика - самая мирная в мире страна.

Президент, упразднивший армию

1 декабря 1948 года, когда большая часть мира все еще ощущала последствия Второй мировой войны, Коста-Рика избрала еожиданный путь для своего развития.

Президент Хосе Фигерес Феррер распустил армию, как только победил в гражданской войне. 

Гражданская война в Коста-Рике

Гражданская война в стране длилась 44 дня. Это был самый кровавый период в истории.

Сражение было инициировано повстанческой партией и во главе с Фигерасом, который объявил, что президент Отилио Улате победил на выборах, совершив мошенничество. 

Одним из первых действий Фигераса в качестве новоизбранного президента Коста-Рики было создание новой и демилитаризованной страны. Некоторые считают, что это действие  было предпринято просто для предотвращения военного переворота против него. 

Какими бы ни были его мотивы, нация остается демократической и по сей день, и экономический рост не сдерживался постоянными вливаниями в инвестиции на нужды армии.  

Кто защищает страну?

  • С 1996 году в качестве национальных сил безопасности для патрулирования границы между Никарагуа и Панамой и контроля за контрабандой наркотиков, а также для обеспечения общего правоприменения используются силы полиции.
  • Также имеется Управление разведки и безопасности, да и то только потому, что Береговая охрана Соединенных Штатов чрезвычайно активна в водах Коста-Рики. Они вместе активно участвуют в перехвате поставок наркотиков и других незаконных торгах в этой области.

Отсутствии собственных ВС - предмет гордости жителей страны

Местные чрезвычайно гордятся тем, что у них нет армии. Костариканцы прилагают усилия к тому, чтобы дифференцировать себя от многих более обеспокоенных и жестоких соседей. 

С 1948 года косториканцы живут спокойно. За это время у соседей:

  • в Никарагуа, Гватемале, Мексике и Сальвадоре были гражданские войны,
  • у Панамы - военный переворот в 1980-х годах (кстати, после него там тоже распустили армию в 1996 году). 

В чем польза от отсутствия армии

После демилитаризации Коста-Рика обратила свое внимание на развитие политической стабильности и создала полицейские силы, содействующие образованию, борьбе за охрану окружающей среды, здравоохранению и сохранению национальной культуры. 

Кроме того, отсутствие армии позволяет ежегодно финансировать все государственные университеты страны, а также несколько государственных больниц. 

Сейчас правительство Коста-Рики делает большие изменения в отношении прав человека и изменения климата, а также прав животных.

Фото: abnews.ru

Темы армия коста-рика хосе фигерес феррер
Актуальная аналитика
Авто
Без хороших фото машинку не продать: делаем правильные фотографии
Здоровье и профилактика
Как справиться с аллергией на домашнего питомца
Формула небес
Чем крыса этого года отличается от крысы-2008
Новости Все >
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Симоньян опровергла свою госпитализацию
В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребенку
Главреда RT Маргариту Симоньян увезли в реанимацию
В Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов
Агент: Кокорин отказался переходить в "Сочи"
"Зенит" проведёт разговор с Семаком из-за его слов о Кокорине
Коллекторов в России хотят допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Олимпийский футбольный отбор перенесен из Уханя из-за коронавируса
Путин: потребительскую корзину необходимо пересматривать
Последние материалы
"Зенит" проведёт разговор с Семаком из-за его слов о Кокорине
Коллекторов в России хотят допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Чем крыса этого года отличается от крысы-2008
Олимпийский футбольный отбор перенесен из Уханя из-за коронавируса
Путин: потребительскую корзину необходимо пересматривать
Коста - Рика - страна, в которой нет армии
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
У частной "скорой" в Москве нашли просроченные медикаменты
Мигранты перевели из РФ огромные деньги
Утконосы Австралии находятся под угрозой исчезновения
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Yoki.ru
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Соломон Соловьев Романтики с железной дисциплиной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Симоньян опровергла свою госпитализацию
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Как алкоголь меняет нашу психику
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности России
Нет смысла: Заворотнюк выписали из клиники
Дмитрий Козак покинет правительство
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Проанализирован новый состав правительства Мишустина
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Первая антироссийская выходка в Давосе: как отреагировала Россия
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Жители Новосибирска все чаще выбирают метро
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ