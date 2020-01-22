Коста - Рика - страна, в которой нет армии

У государства Коста - Рика - невероятно, но факт - нет армии.

Она прекратила существование более 70 лет назад, в 1948 году, после расформирования 1 декабря 1948 года. С тех пор Коста - Рика - самая мирная в мире страна.

Президент, упразднивший армию

1 декабря 1948 года, когда большая часть мира все еще ощущала последствия Второй мировой войны, Коста-Рика избрала еожиданный путь для своего развития.

Президент Хосе Фигерес Феррер распустил армию, как только победил в гражданской войне.

Гражданская война в Коста-Рике

Гражданская война в стране длилась 44 дня. Это был самый кровавый период в истории.

Сражение было инициировано повстанческой партией и во главе с Фигерасом, который объявил, что президент Отилио Улате победил на выборах, совершив мошенничество.

Одним из первых действий Фигераса в качестве новоизбранного президента Коста-Рики было создание новой и демилитаризованной страны. Некоторые считают, что это действие было предпринято просто для предотвращения военного переворота против него.

Какими бы ни были его мотивы, нация остается демократической и по сей день, и экономический рост не сдерживался постоянными вливаниями в инвестиции на нужды армии.

Кто защищает страну?

С 1996 году в качестве национальных сил безопасности для патрулирования границы между Никарагуа и Панамой и контроля за контрабандой наркотиков, а также для обеспечения общего правоприменения используются силы полиции.

Также имеется Управление разведки и безопасности, да и то только потому, что Береговая охрана Соединенных Штатов чрезвычайно активна в водах Коста-Рики. Они вместе активно участвуют в перехвате поставок наркотиков и других незаконных торгах в этой области.

Отсутствии собственных ВС - предмет гордости жителей страны

Местные чрезвычайно гордятся тем, что у них нет армии. Костариканцы прилагают усилия к тому, чтобы дифференцировать себя от многих более обеспокоенных и жестоких соседей.

С 1948 года косториканцы живут спокойно. За это время у соседей:

в Никарагуа, Гватемале, Мексике и Сальвадоре были гражданские войны,

у Панамы - военный переворот в 1980-х годах (кстати, после него там тоже распустили армию в 1996 году).

В чем польза от отсутствия армии

После демилитаризации Коста-Рика обратила свое внимание на развитие политической стабильности и создала полицейские силы, содействующие образованию, борьбе за охрану окружающей среды, здравоохранению и сохранению национальной культуры.

Кроме того, отсутствие армии позволяет ежегодно финансировать все государственные университеты страны, а также несколько государственных больниц.

Сейчас правительство Коста-Рики делает большие изменения в отношении прав человека и изменения климата, а также прав животных.

Фото: abnews.ru