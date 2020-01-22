У государства Коста - Рика - невероятно, но факт - нет армии.
Она прекратила существование более 70 лет назад, в 1948 году, после расформирования 1 декабря 1948 года. С тех пор Коста - Рика - самая мирная в мире страна.
1 декабря 1948 года, когда большая часть мира все еще ощущала последствия Второй мировой войны, Коста-Рика избрала еожиданный путь для своего развития.
Президент Хосе Фигерес Феррер распустил армию, как только победил в гражданской войне.
Гражданская война в стране длилась 44 дня. Это был самый кровавый период в истории.
Сражение было инициировано повстанческой партией и во главе с Фигерасом, который объявил, что президент Отилио Улате победил на выборах, совершив мошенничество.
Одним из первых действий Фигераса в качестве новоизбранного президента Коста-Рики было создание новой и демилитаризованной страны. Некоторые считают, что это действие было предпринято просто для предотвращения военного переворота против него.
Какими бы ни были его мотивы, нация остается демократической и по сей день, и экономический рост не сдерживался постоянными вливаниями в инвестиции на нужды армии.
Местные чрезвычайно гордятся тем, что у них нет армии. Костариканцы прилагают усилия к тому, чтобы дифференцировать себя от многих более обеспокоенных и жестоких соседей.
С 1948 года косториканцы живут спокойно. За это время у соседей:
После демилитаризации Коста-Рика обратила свое внимание на развитие политической стабильности и создала полицейские силы, содействующие образованию, борьбе за охрану окружающей среды, здравоохранению и сохранению национальной культуры.
Кроме того, отсутствие армии позволяет ежегодно финансировать все государственные университеты страны, а также несколько государственных больниц.
Сейчас правительство Коста-Рики делает большие изменения в отношении прав человека и изменения климата, а также прав животных.
Фото: abnews.ru
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