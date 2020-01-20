Откуда пошла традиция носить военные медальоны

Есть много примеров традиций, которые создают дух товарищества в армии, но немногие пользуются таким же уважением, как и практика ношения монеты - маленького медальона или жетона, который означает, что человек является членом организации.
Медальон претендента (англ. Challenge coin) - разновидность неформального значка, медальон или монета, несет знак или эмблему военной организации. Медальоны носят все ее члены как доказательство признания военного братства.
Как правило, медальоны имеют диаметр от 3,5 до 5 см и толщину около 0,2 см, но их стиль и размеры сильно различаются - некоторые даже имеют необычные формы:
Монеты, как правило, изготавливаются из оловянной, медной или никелевой краски с различными вариантами отделки. Например, некоторые -из ограниченных серий - покрыты золотом.
Дизайны могут быть
Истоки традиции доподлинно неизвестны. Есть только гипотезы.
Один из самых ранних известных примеров того, как военнослужащий, зачисляемый на военную службу получал монету за доблесть, зафиксирован в Древнем Риме.
Если военнослужащий хорошо выступил в бою в тот день, он получит свою обычную заработную плату и отдельную монету в качестве бонуса. В некоторых источниках говорится:
"монета была специально отчеканена с отметкой легиона, что побудило некоторых мужчин сохранять свои монеты в качестве сувенира, а не тратить их на женщин и вино".
Сегодня использование монет в армии гораздо более нюансировано.
Хотя никто не уверен, каким образом возникли сложные монеты, одна история восходит к Первой мировой войне:
"Богатый офицер получил бронзовые медальоны с эмблемой летающей эскадрильи, чтобы вручить своим людям. Вскоре после этого один из них был сбит над Германией и захвачен в плен. Немцы забрали у него все, кроме небольшого кожаного мешочка, который он носил на шее и в котором был медальон. Пилот сбежал и направился во Францию. Но французы считали его шпионом и приговорили его к казни. Стремясь доказать свою личность, пилот представил медальон. Французский солдат случайно узнал знаки отличия, и казнь была отложена. Французы подтвердили его личность и отправили его обратно в свое подразделение".
Фото: tv3.lt
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.