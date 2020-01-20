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Автор Диана Гаврилова

Откуда пошла традиция носить военные медальоны

Силовые структуры

Есть много примеров традиций, которые создают дух товарищества в армии, но немногие пользуются таким же уважением, как и практика ношения монеты - маленького медальона или жетона, который означает, что человек является членом организации. 

Что такое "медальон"

Медальон претендента (англ. Challenge coin) - разновидность неформального значка, медальон или монета, несет знак или эмблему военной организации. Медальоны носят все ее члены  как доказательство признания военного братства.

Как выглядят медальоны?

Как правило, медальоны имеют диаметр от 3,5 до 5 см и толщину около 0,2 см, но их стиль и размеры сильно различаются - некоторые даже имеют необычные формы:

  • щиты,
  • пятиугольники,
  • наконечники стрел
  • и т.д.

 Монеты, как правило, изготавливаются из оловянной, медной или никелевой краски с различными вариантами отделки. Например, некоторые -из ограниченных серий - покрыты золотом. 

Дизайны могут быть

  • простыми - гравировка эмблемы и девиза организации
  • иметь эмалевые блики, многомерные рисунки и вырезы.

Происхождение традиции ношения медальона

Истоки традиции доподлинно неизвестны. Есть только гипотезы.

Монета - как знак доблести

Один из самых ранних известных примеров того, как военнослужащий, зачисляемый на военную службу получал монету за доблесть, зафиксирован в Древнем Риме

Если военнослужащий хорошо выступил в бою в тот день, он получит свою обычную заработную плату и отдельную монету в качестве бонуса. В некоторых источниках говорится:

"монета была специально отчеканена с отметкой легиона, что побудило некоторых мужчин сохранять свои монеты в качестве сувенира, а не тратить их на женщин и вино".

Современные традиции

Сегодня использование монет в армии гораздо более нюансировано. 

  1. Медальоны все еще выдаются в знак признания того, что солдат хорошо выполняет свою работу. Чаще - для тех, кто участвует в военной операции. 
  2. Есть "монеты", которые солдат может использовать как идентификационный значок, чтобы доказать, что он служил с определенным отрядом. 
  3. Медальоны раздаются гражданским лицам для рекламы или даже продаются в качестве инструмента для сбора средств.

Почти легенда

Хотя никто не уверен, каким образом возникли сложные монеты, одна история восходит к Первой мировой войне:

"Богатый офицер получил бронзовые медальоны с эмблемой летающей эскадрильи, чтобы вручить своим людям. Вскоре после этого один из них был сбит над Германией и захвачен в плен. Немцы забрали у него все, кроме небольшого кожаного мешочка, который он носил на шее и в котором был медальон. Пилот сбежал и направился во Францию. Но французы считали его шпионом и приговорили его к казни. Стремясь доказать свою личность, пилот представил медальон. Французский солдат случайно узнал знаки отличия, и казнь была отложена. Французы подтвердили его личность и отправили его обратно в свое подразделение".

Фото: tv3.lt

Темы традиции медальон военные медальоны
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Силовые структуры
Откуда пошла традиция носить военные медальоны
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