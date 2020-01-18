Общие военные традиции и обычаи

Традиции важны, поскольку они могут связывать близких людей или группы людей вместе. Военный институт построен на традициях, обычаях и манерах, и в результате их участники делятся общим опытом. Члену семьи или другу военного служащего может быть полезно узнать об этих традициях и обычаях, в которых участвует ваш близкий как часть военного сообщества. Знание основ общих военных традиций и обычаев поможет вам чувствовать себя более комфортно, посещая военнослужащего.
Вы можете услышать, как ваш военнослужащий говорит о своем командире. Командная цепочка - это то, как каждая ветвь службы может направлять огромное количество людей на критически важную работу. Это делается через командира. Военные с уважение относятся к своему командиру и не допускают лишних вольностей, поэтому в его присутствии также держите себя сдержанно.
Командиры - священная традиция в армии. Она включает в себя более прямой надзор и большую ответственность, чем большинство структур. Например, командиры офицеров наблюдают за многими частями ежедневных задач и действий своего подразделения, чтобы гарантировать, что персонал может быстро реагировать на новые или изменяющиеся приказы в поддержку своей военной миссии.
Цепочка командования усилена приветствием офицеров высшего ранга. Вот некоторые вещи, которые нужно иметь в виду:
Что вы должны знать о формальном этикете
Ожидается, что военнослужащие будут вести себя определенным образом всякий раз, когда они носят форму. Как член семьи или друг, вы можете помочь им сохранить эти манеры.
Фото: khabarovsk.voenpereezd.ru
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