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Автор Диана Гаврилова

Общие военные традиции и обычаи

Силовые структуры

Традиции важны, поскольку они могут связывать близких людей или группы людей вместе. Военный институт построен на традициях, обычаях и манерах, и в результате их участники делятся общим опытом. Члену семьи или другу военного служащего может быть полезно узнать об этих традициях и обычаях, в которых участвует ваш близкий как часть военного сообщества. Знание основ общих военных традиций и обычаев поможет вам чувствовать себя более комфортно, посещая военнослужащего. 

 Вы можете услышать, как ваш военнослужащий говорит о своем командире. Командная цепочка - это то, как каждая ветвь службы может направлять огромное количество людей на критически важную работу. Это делается через командира. Военные с уважение относятся к своему командиру и не допускают лишних вольностей, поэтому в его присутствии также держите себя сдержанно.

 Командиры - священная традиция в армии. Она включает в себя более прямой надзор и большую ответственность, чем большинство структур. Например, командиры офицеров наблюдают за многими частями ежедневных задач и действий своего подразделения, чтобы гарантировать, что персонал может быстро реагировать на новые или изменяющиеся приказы в поддержку своей военной миссии.

 

Цепочка командования усилена приветствием офицеров высшего ранга. Вот некоторые вещи, которые нужно иметь в виду:

  • Салюты дают с правой стороны.Таким образом, вы можете попытаться встать с левой стороны вашего военнослужащего, чтобы они могли держать свою правую руку свободной для приветствия.
  • Как гражданское лицо, вы не должны приветствовать.Но будьте готовы признать чье-то приветствие, если они приветствуют вашего военнослужащего.
  • Военная формабудет показывать звание военнослужащего, с которым вы взаимодействуете или видите мимоходом.

Что вы должны знать о формальном этикете

Ожидается, что военнослужащие будут вести себя определенным образом всякий раз, когда они носят форму. Как член семьи или друг, вы можете помочь им сохранить эти манеры.

  • Не ожидайте и не предлагайте публичной демонстрации привязанности, когда член военной службы в форме.
  • Еда, питье, использование мобильного телефона и курение, как правило, запрещены в форме.
  • Предложите подержать черные зонтики, если идет дождь.Не во всех филиалах военнослужащие могут носить зонтики в форме.

Фото: khabarovsk.voenpereezd.ru

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