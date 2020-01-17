Неизвестные факты о войне

Сегодня многие начинают пересматривать факты о Великой Отечественной войне. И действительно многое скрывалось, а пропаганда иногда напрочь искривляла действительность. Но вот что точно нельзя забывать, так это подвиг Красной армии и советского народа. Который невозможно приуменьшить. О войне написаны сотни книг, которые иногда по-разному оценивают события этой кровопролитной войны. Но среди фактов есть и такие, которые практически неизвестны широкой аудитории. Вот о них мы и хотим рассказать.

Поздравление Адольфа.

Этот факт всячески вытирался из истории Советского Союза. Естественно правительство стыдились определенных моментов. Но в предвоенные годы, СССР и Германия старались хоть и на показ, но делать вид, что мы являемся друзьями. Так в 1939 году в одном из номеров "Правды" было напечатано поздравление. Это было не простое поздравление, сам Адольф Гитлер поздравлял Сталина с шестидесятилетием. Тогда только узкий круг людей догадывался, что война между нашими странами неизбежна. В последствии этот факт был изъят из истории и о нем просто постарались забыть.

Сталин снял с поста еврея.

До войны министром иностранных дел СССР был выдающийся дипломат Максим Литвинов. По работе он прекрасно справлялся и считался одним из лучших в дипломатическом ведомстве. Но неожиданно в 1939 году, Сталин срочно снимает его с поста по странному обвинению в тесных контактах с иностранцами. Странно то, что работа дипломата подразумевала именно эти контакты. Но несмотря на это он был снят с должности, но репрессивный аппарат обошел этого человека стороной. Суть подобных действий была в следующем. В ближайшие время СССР и Германия должны были подписать договор о мире. А как известно Гитлер не переваривал евреев. А Максим Литвинов был именно евреем. Сталин считал, что контакты еврея и высших чиновников Германии могут быть сорваны именно по национальному признаку и поспешил в угоду Гитлеру снять с должности еврея. Сегодня сложно судить об этом поступке, хотя возможно это была вынужденная необходимость.

Стали считал, что его арестуют.

В день начала войны 22 июня 1941 года. Несколько членов Политбюро приехали на "ближнюю дачу", где в тот момент находился Сталин. Прибыли они с целью сообщить, что Германия напала на СССР. По воспоминаниям очевидцев лицо Сталина изображало страх. Он и впрямь подумал, что они приехали чтобы его арестовать. Сталин сам прекрасно знал, как работает репрессивная машина, и мог допустить, что теперь его очередь попасть в ее жернова. И у него были весьма серьезные основания опасаться. Дело в том, что он настолько верил в пакт о ненападении, что до последнего отвергал любую реакцию на недружественные действия фашистской Германии. И как результат, СССР не были готовы к такому вероломному и масштабному нападению.

Почему не бомбили Липецк.

Во время войны было множество различных событий. Они были страшные, фантастические и даже курьезные. Есть один странный факт, который тоже является неизвестным для большинства людей. Оказывается, Гитлер запретил сбрасывать бомбы на советский город Липецк. Причина была в том, что до войны там находилась секретная летная школа, где обучались немецкие летчики. Во время пребывания немцев в Липецке было много контактов между немцами и русскими женщинами. В итоге эти женщины родили много детей от немцев. Вот Гитлер и посчитал, что бомбить немецких детей будет очень жестоко.

Секретность прежде всего.

Удивительно, но секретность в те времена была на грани абсурда. Когда началась война, о вторжении немецких войск на территорию СССР немецкие дипломаты, работающие в Москве, узнали из сообщения, переданного по радио. Никто из немецкого руководства не стал даже намекать на предстоящие события. По словам очевидцев, новость привела немецких дипломатов в состоянии тяжелого шока.

Латы, как защита солдата.

Во время войны командование хватается за любую возможность сохранить личный состав. Технический прогресс работает на нужды войны и многое применяется впервые. Но есть и такие случаи, когда для пользы и победы применяются средства давно себя изжившие. Так для обеспечения дополнительной защиты, советское командование решило применять латы. И хотя такой способ защиты использовался ещё в средневековье, кто-то посчитал, что для современного боя это тоже будет очень эффективно. Первая партия лат была поставлена в 1943 году. Но солдаты посчитали, что они слишком тяжелы и тут же побросали эту защиту. Так эксперимент закончился практически не начавшись.

Рейхстаг брать не следовало.

Интересно, но вся военная верхушка Германии отсиживались в бункерах рейхсканцелярии. А здание Рейхстага стояло пустым. Гитлер давно разогнал парламент страны. Поэтому стратегической цели это здание не имело. Но в 1944 году, в одной из своих речей Сталин заявил, что скоро советское знамя будет над Рейхстагом. Именно по этой причине командование постаралось исполнить обещание великого вождя и водрузить знамя над пустующем заколоченном здании. Другими словами, это здание не имело никакой стратегической ценности, только символическую.

Фото: fotostrana.ru