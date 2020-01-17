Армия Древнего Рима. Часть 3.

6. Худшее поражение римской армии произошло в битве при Каннах

Вторая Пуническая война была второй из трех войн между Карфагеном и Римской республикой. Самое известное сражение Второй Пунической войны - битва при Каннах, которая состоялась 2 августа, 216 году до н.э.. В битве армия Карфагена под командованием знаменитого генерала Ганнибала Барка разгромила большую армию Римской республики под руководством консулов Луция Эмилия Паулла и Гая Терентия Варро. Ганнибал использовал тактику двойного охвата против римской армии, окружавшей большинство из них, а затем убивая их. Подсчитано, что карфагеняне убили не менее 40 000 римлян в этот день, что составляло более 80% римской армии. Это делает битву одной из самых смертоносных однодневных битв в истории. Каннская битва считается одной из величайших стратегических побед в военной истории, а также одним из худших поражений в истории римской армии.

7. Самая жестокая победа римской армии произошла в битве при Карфагене

Третья Пуническая война была последним военным сражением между Карфагеном и Римской республикой. Битва при Карфагене оказалась основной битвой Третьей Пунической войны. Карфаген сдался в 149 году до нашей эры, передав своих заложников и оружие. Тем не менее, римляне требовали полной сдачи города, но Карфагенский совет отказался. Во главе с молодым и популярным консулом Сципионом Эмилианом римская армия начала осадную операцию, начавшуюся где-то в 149 или 148 году до нашей эры. За стенами карфагеняне превратили город в огромный арсенал, ежедневно производящий 300 мечей, 500 копий, 140 щитов и более 1000 снарядов для катапульт. Однако спустя два года римляне выиграли битву при Карфагене. Они разграбили и полностью разрушили город. Кроме того, приблизительно 50 000 выживших жителей Карфагена были проданы в рабство. Битва при Карфагене была названа, вероятно, первым геноцидом в истории.

8. Римская армия узаконила жестокость

Известно, что римляне, вместо того чтобы внедрять оборонительные стратегии, обычно оказывались на переднем крае, поощряя насилие как культуру. Это проложило путь к институционализации насилия, которое в дальнейшем пропагандировалось в гладиаторских играх. Кроме того, солдатам предлагалось принять участие в жестоких стратегиях и массовых убийствах. Римские политические лидеры дали солдатам больше свободы, чем любая другая цивилизация. Солдатам было разрешено насиловать женщин и проводить бойню на чужбине. Но сами римские солдаты также подвергались этой жестокости. Когорты, проявившие акты неповиновения или трусости, были сурово наказаны фустуарием. В этом виде казни каждый десятый случайный солдат из когорты был выбран и приказан быть побитым камнями или забитым дубинкой своими собратьями.

Фото: therift-1.obsidianportal.com