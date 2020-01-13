Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Интересные факты об индийской армии

Силовые структуры

1. Свою историю армия Индии ведет с 1895 года, когда армии президентств Бенгалии, Бомбея и Мадраса были объединены в единую индийскую армию.

2. Индийская армия стала свидетелем глобальной реконструкции в 1947 году, когда Британская Индия была разделена на Индию и Пакистан. Британская индийская армия была разделена между двумя вновь созданными странами, и четыре из 10 полков гуркхов были переданы британцам.

 3. Подразделение Assam Rifles, которое было сформировано в 1835 году, является старейшим военизированным формированием в стране.

4. Хотя индийская армия адаптировалась к меняющимся временам, она не совсем отказалась от прошлого. 61-й кавалерийский полк, вероятно, является единственным конным полком в современном мире. Хотя кавалерия сегодня используется главным образом для церемониальных целей, она также может быть задействована для внутренней безопасности или охраны, если того требует ситуация. Во время Индо-Пакской войны 1971 года 61-я кавалерия взяла на себя работу конного патрулирования.

5. Разведывательное подразделение индийской армии, называемое Директоратом военной разведки, было сформировано в 1941 году. Оно занимается трансграничной разведкой и проверяет армию на коррупцию.

6. Армия сражалась в четырех крупными войнах с Пакистаном - 1947-48, 1965, 1971 и 1999 гг. В каждой войне доблесть индийских солдат держала врага в стороне и суверенитет страны оставался нетронутым. Однако из всех сражений, которые велись в этих войнах, возможно, наиболее известной является битва при Лонгевале, которая велась в декабре 1971 года. Битву хорошо помнят из-за того факта, что всего 120 солдат остановили наступление более 2000 пакистанских солдат. Битва велась всю ночь, а когда самолеты ВВС Индии с утра обстреливали солдат с неба, пакистанские солдаты бежали. Они оставили 34 танка.

7. Португальцы правили Гоа более 400 лет. Когда британцы отказались от контроля над Индией в 1947 году, португальцы отказались отдать Гоа. Операция «Виджай» была начата в декабре 1961 года, что положило конец португальскому правлению в Индии и привело к включению Гоа, Дамана и Диу в Индийский союз.

8. Одно из крупнейших королевств Индии, Хайдарабад, отказалось вступить в Индийский союз. Операция «Поло» была начата в сентябре 1948 года и оказалась успешной. Операция, которая длилась 5 дней и привела к 32 жертвам на индийской стороне и 3500 на вражеской стороне, привела к интеграции княжеского штата Хайдарабад в Индию.

9. Каргильская война, которая велась в 1999 году, стала еще одним большим достижением для Индии. Индийская армия смогла вернуть ряд позиций на индийской стороне, в которые проникли пакистанскими войска и боевики. Подсчитано, что около 3000 моджахедов и 700 пакистанских солдат были убиты.

10. Построенный индийской армией в 1982 году, мост Бэйли является самым высоким мостом в мире. Мост расположен между рекой Драс и рекой Суру в долине Ладакх.

11. Пара Вир Чакра - высшая награда Индии за доблесть. Она присуждается за высшую степень доблести или самопожертвования в присутствии врага. До сих пор медаль присуждалась 21 раз, из которых 14 были посмертными.

Фото:   armycalling.com

 

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Интересные факты об индийской армии
Формула небес
Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня
Спецпроект
Что такое галактоземия?
Новости Все >
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
У Галины Польских случился гипертонический криз
Валенса подверг критике политику Польши в отношении России
СК назвал причину убийства российских журналистов в ЦАР
Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным
США хотят запретить Китаю покупать нефть у Ирана
Вашингтон намерен изолировать Иран и политически, и экономически
Климкин: Украине пора заняться колбасой и кетчупом
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
"Мегафон" и "Билайн" объяснили, почему повышают цены
Последние материалы
СК назвал причину убийства российских журналистов в ЦАР
Пелагея поделилась деталями развода с Телегиным
США хотят запретить Китаю покупать нефть у Ирана
Вашингтон намерен изолировать Иран и политически, и экономически
Интересные факты об индийской армии
Климкин: Украине пора заняться колбасой и кетчупом
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
"Мегафон" и "Билайн" объяснили, почему повышают цены
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
На Дальнем Востоке снова "резвится" телефонный минер
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Девушка, сбившая Литвинову, утверждает, что актриса была пьяна
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
На Дальнем Востоке снова «резвится» телефонный минер
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Избегайте этих тканей, если хотите здоровую кожу
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Британский посол задержан на акции протеста в Тегеране
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ