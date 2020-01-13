Интересные факты об индийской армии

1. Свою историю армия Индии ведет с 1895 года, когда армии президентств Бенгалии, Бомбея и Мадраса были объединены в единую индийскую армию.

2. Индийская армия стала свидетелем глобальной реконструкции в 1947 году, когда Британская Индия была разделена на Индию и Пакистан. Британская индийская армия была разделена между двумя вновь созданными странами, и четыре из 10 полков гуркхов были переданы британцам.

3. Подразделение Assam Rifles, которое было сформировано в 1835 году, является старейшим военизированным формированием в стране.

4. Хотя индийская армия адаптировалась к меняющимся временам, она не совсем отказалась от прошлого. 61-й кавалерийский полк, вероятно, является единственным конным полком в современном мире. Хотя кавалерия сегодня используется главным образом для церемониальных целей, она также может быть задействована для внутренней безопасности или охраны, если того требует ситуация. Во время Индо-Пакской войны 1971 года 61-я кавалерия взяла на себя работу конного патрулирования.

5. Разведывательное подразделение индийской армии, называемое Директоратом военной разведки, было сформировано в 1941 году. Оно занимается трансграничной разведкой и проверяет армию на коррупцию.

6. Армия сражалась в четырех крупными войнах с Пакистаном - 1947-48, 1965, 1971 и 1999 гг. В каждой войне доблесть индийских солдат держала врага в стороне и суверенитет страны оставался нетронутым. Однако из всех сражений, которые велись в этих войнах, возможно, наиболее известной является битва при Лонгевале, которая велась в декабре 1971 года. Битву хорошо помнят из-за того факта, что всего 120 солдат остановили наступление более 2000 пакистанских солдат. Битва велась всю ночь, а когда самолеты ВВС Индии с утра обстреливали солдат с неба, пакистанские солдаты бежали. Они оставили 34 танка.

7. Португальцы правили Гоа более 400 лет. Когда британцы отказались от контроля над Индией в 1947 году, португальцы отказались отдать Гоа. Операция «Виджай» была начата в декабре 1961 года, что положило конец португальскому правлению в Индии и привело к включению Гоа, Дамана и Диу в Индийский союз.

8. Одно из крупнейших королевств Индии, Хайдарабад, отказалось вступить в Индийский союз. Операция «Поло» была начата в сентябре 1948 года и оказалась успешной. Операция, которая длилась 5 дней и привела к 32 жертвам на индийской стороне и 3500 на вражеской стороне, привела к интеграции княжеского штата Хайдарабад в Индию.

9. Каргильская война, которая велась в 1999 году, стала еще одним большим достижением для Индии. Индийская армия смогла вернуть ряд позиций на индийской стороне, в которые проникли пакистанскими войска и боевики. Подсчитано, что около 3000 моджахедов и 700 пакистанских солдат были убиты.

10. Построенный индийской армией в 1982 году, мост Бэйли является самым высоким мостом в мире. Мост расположен между рекой Драс и рекой Суру в долине Ладакх.

11. Пара Вир Чакра - высшая награда Индии за доблесть. Она присуждается за высшую степень доблести или самопожертвования в присутствии врага. До сих пор медаль присуждалась 21 раз, из которых 14 были посмертными.

Фото: armycalling.com