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Автор Владан Джурич

Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки

Силовые структуры

Российская Федерация абсолютный лидер по количеству танкового вооружения. Несмотря на новые технологии, используемые в танках, армия России решает вернуть в свои ряды газотурбинные танки - эксперты пояснили этот момент, выделив особенности таких машин.

Танки, основанные на газотурбинной технологии способны развивать скорость в 70 км/ч. При этом они достаточно длительно время могут ехать без дозаправки - практически 500 км. Помимо этого, такие машины вооружены до зубов, а самое важное - имеют динамическую защиту для работы в суровых условиях.

Сегодня среди самых известных моделей российских танков встречается Т-80. Это как раз и есть машина с газотурбинным двигателем. Для Т-80 постоянно создаются улучшения и тестируются модернизированные версии. При этом военные эксперты утверждают, что есть более надежные и дешевые аналоги - Т-72 на дизельном двигателе.

Модернизированных танков Т-80, по данным Минобороны, прислали в Восточный военный округ - 120 машин Т-80БВ было в военную часть. Они отличаются от своих предшественников капитальным ремонтом. Танки оснащены новой системой стабилизации прицеливания, радиостанциями и устройства отслеживания.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, новая версия Т-80 имеет более надежную защиту. Машина оснащена защитными блоками и противокумулятивными устройствами.

Также внедрена более широкая система боезапаса. Теперь на новых танках будут использоваться новые снаряды увеличенного калибра. При этом, по экспертному мнению, необходимо улучшить механизм заряда боеприпасов.

Газотурбинные машины остаются в рядах основных танков российского вооружения. Т-80 выпускается с 1976 года и на момент 2019 года создано более 10 тысяч модификаций. Предназначение газотурбинного танка - скоростное передвижение с относительно динамичной скоростью ведения боя.

Такие машины способны работать в самых суровых условиях. При этом высокая скорость транспортного средства достигается за счет улучшенного двигателя - 1250 лошадиных сил. При этом общая масса Т-80 составляет почти 40 тонн, однако, это не мешает танку терять маневренности.

Суть газотурбинного танка не только в маневренности и динамичности боя, а в двигателе. Дело в том, что газотурбинные ДВС не требует разогрева перед запуском даже при температуре в минус 50 градусов по Цельсию.

Танки на основе газотурбинных систем производят также в Соединенных Штатах. При этом американцы не смогли устранить такие дефекты высокого расхода топлива. Российские инженеры решили эту проблему при помощи своей системы воздухоочистки еще при работе с Т-64.   

Среди других плюсов Т-80 эксперты отмечают его простоту в починке. Дело в том, что конструкция танка основана на методике силового блока. Соответственно произвести ремонт машины можно за несколько минут.

В будущем планируется расширение российского танкового вооружения. Совсем скоро в военные части для отработки и тестирования будут поставлены модели Т-90М и Т-72БЗМ.

Фото: carvermuseum.org

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