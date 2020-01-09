Тревожный рост числа жертв среди гражданского населения в войне с террором

Новые отчеты показывают рост числа жертв среди гражданского населения в результате операций США в Сирии, Афганистане и Сомали, а также модель отрицания США масштабов проблемы.

«Военного решения не существует», - часто звучит поговорка, поскольку «глобальная война с террором» началась почти 18 лет назад.

Большинство политических деятелей согласны с тем, что нам нужны политические решения военных конфликтов, в которые мы втянулись за последние два десятилетия. Но в то же время последние три администрации послали военных, чтобы проложить путь к политическому решению - и оставили их там, якобы, для защиты гражданского населения от талибов в Афганистане, ИГИЛ в Сирии и Аш-Шабаб в Сомали и среди других групп боевиков.

И все же слишком часто эти гражданские лица становятся жертвами тех самых военных сил, которые Вашингтон якобы развернул для их защиты. Результатом является глобальная война с террором, которая продолжает убивать и ранить мирных жителей, в том числе детей, во все возрастающем количестве.

Сирия

В январе 2014 года ИГИЛ объявило город Ракка на севере центральной части Сирии столицей своего так называемого «халифата». Администрация Обамы начала бомбардировку в Сирии этой осенью, после чего в 2015 году последовали наземные войска.

Контроль группы над городом был отмечен ужасными условиями для гражданского населения, включая жестокие наказания за нарушение религиозных правил ИГИЛ, внесудебные убийства и сексуальное рабство.

За бомбардировки под руководством США в Ракке гражданские лица и их город заплатили самую высокую цену. Нападение было беспощадным. В одном из инцидентов воздушный удар полностью выровнял пятиэтажное жилое здание, в котором укрывались четыре семьи. «Почти все из них - по меньшей мере 32 мирных жителя, в том числе 20 детей - были убиты.

Афганистан

Война США в Афганистане продолжается уже 18 лет, и с каждым годом гибнет все больше мирных жителей.

В первые месяцы 2019 года Организация Объединенных Наций определила, что впервые после того, как Миссия ООН по оказанию помощи начала документировать смертельные случаи, силами США было убито больше гражданских лиц, чем талибами или ИГИЛ. Почти половина этих смертей, вызванных США и их союзниками, произошли вследствие авиаударов, в результате которых погибло значительное число женщин и детей.

По словам Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, поддерживаемое США правительство в Кабуле в настоящее время контролирует лишь около 54 процентов районов страны. Восемнадцать лет войны и оккупации не уничтожили движение «Талибан», а наоборот. США, Россия и различные афганские группы гражданского общества ведут переговоры с талибами, в то время как поддерживаемое США афганское правительство исчезает под маской коррупции и некомпетентности.

Сомали

В значительной степени невидимая война США в Сомали ведется время от времени с начала 1990-х годов. После терактов 11 сентября 2001 года в США были задействованы спецназ и другие сухопутные войска, которые охотились за «Аль-Каидой», «Аш-Шабаб» и другими боевыми организациями. Начиная с администрации Обамы, основное внимание было уделено воздушной войне, в значительной степени проводимой беспилотниками.

В 2017 году президент Трамп ослабил и без того жесткие правила, регулирующие атаки беспилотников, уменьшив правила эры Обамы, которые должны были защищать гражданское население. Результатом стала значительное увеличение ударов беспилотников в стране: число нападений в 2017 году возросло до 34, а затем снова возросло в 2018 году до 47 - и в этом году общее количество набранных темпов превзойдет даже это.

Фото: azon.uz