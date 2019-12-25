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Автор Ирина Гусакова

Британия «под каблуком» римлян

Силовые структуры

Римское вторжение

Римляне впервые ступили на берег Кента в 43 году нашей эры. Если, конечно, забыть о попытке, предпринятой Цезарем за век до этого. Завоевание закончилось в 84 году вместе с окончанием кампании Агриколы.

Потребовалось шесть императоров, девять военный кампаний и четыре десятилетия для того, чтобы полностью подчинить Англию и Уэльс, но даже после этого до самого окончания римского владычества над Британией два легиона постоянно оставались здесь в гарнизоне.

Британское сопротивление продолжалось долго и было достаточно яростным. Когда Юлий Фронтин закончил свою Уэльскую кампанию в 76 году, он думал, что принес мир в регион, но прибывшему в 78 году Агриколе пришлось вновь завоевывать север, потому что племена вновь сочли себя независимыми.

Племена жили бок о бок с римлянами все время оккупации, нередко подчиняемые посредством дипломатии. Представители кельтского племени катувеллауны стали римскими гражданами, их столица получила статус города, и имеются записи, указывающие, что они помогали восстановить стену Адриана в начале третьего века.

Кориелтаувы, древнее племя в Британии, были союзниками Рима. Их столица была захвачена в 44 году, но королям было позволено даже выпускать собственные монеты, что позволяет предположить, что им позволили остаться независимыми. Племена представляли серьезную угрозу, когда их отношения с Римом портились. В некий момент племена ицены и тринованты объединились в восстании и уничтожили три крупнейших римских города в стране, включая столицу.

Несмотря на все это римское завоевание в целом было успешным и привело к трем годам правления над Британией, в течение которых местная культура была основательно и необратимо изменена.

Восстание Караузия

Во времена вторжения в Британию Константина I, в конце третьего века нашей эры, римское влияние уже несколько снизилось. и провинция страдала от нападений саксонских пиратов. Мужчина по имени Караузий, который был командиром римского флота в Британии, продемонстрировал свои способности, защищая остров, и стал настолько популярен, что Рим приказал казнить его.

Впрочем, причиной для этого стало то, что он прибирал к рукам то, что находил на захваченных пиратских кораблях. Узнав о заочном приговоре, Караузий недолго думая объявил себя императором Британии.

Британия на десять лет стала независимой от Рима, и семь из них ею правил Караузий. Он называл себя тем, кто «восстановил Британию», утверждал, что «золотой век вернулся», и некоторое время пользовался значительной поддержкой населения. Затем она стала ослабевать, и в 293 году Караузий был убит своим финансовым советником. В 296 году Рим решил вернуть себе Британию.

Римское войско высадилась в двух местах. Одну армию вел префект преторианцев Асклепиодот, другую возглавлял сам император. Причиной такого разделения было, возможно, желание маневрами поставить Аллектия в невыгодное положение. Победу над британцами одержали войска префекта. Аллектий погиб, и мятеж вместе с ним.

Римское владычество было восстановлено, базилика в Лондоне сожжена, а по прошествии двадцати лет провинция была разделена на пять частей с отдельными губернаторами в каждой, не имевшими права командовать войсками.

Фото: m.pikabu.ru

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