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Автор Татьяна Ефремова

Самые долгие войны

Силовые структуры

Даже несколько лет войны - тяжелое испытание. Но в истории есть несколько случаев, когда война затягивалась на несколько сотен лет!

Реконкиста - 770 лет

Пожалуй, самым долгим периодом войн в истории был период под названием Реконкиста. Он начался с момента завоевания арабами Пиренейского п-ова в 770 г и продолжался до 1492, когда полуостров стал христианским после захвата столицы Гранады.

Сотни лет Пиренеи были похожи на муравейник: христианские княжества отвоевывали у арабов занятые земли, иногда заключались перемирия. В итоге последний мавританский властитель был изгнан с полуострова.

Войны римлян и персов - 721 год

В 53 год до н.э. римская армия, возглавляемая Марком Лицинием Крассом, вторглась на территории Парфии. С того момента начался период ожесточенных сражений и взаимных хитростей даже во времена затишья. С 226 года н.э. на месте Парфии возникло государство Сасанидов, которое продолжило воевать с римлянами. К концу 4-столетия, когда угасла Римская держава, Сасаниды продолжили воевать с появившейся Восточной римской империей (Византией). В результате долгих сражений оба государства ослабли. Арабский Халифат захватил Иран - так завершился этот длительный период войн.

Война Византии и сельджуков - 260 лет

Кочевые турки-сельджуки, укрепляя свою армию, завоевывали новые территории, что делало их довольно сильным противником даже для Восточной римской империи (Византии). В 1048 году вооруженные столкновения на границах перетекли в полноценный военный конфликт. Константинополь сначала выигрывал, но потом, после ряда поражений, турки закрепились на берегах Средиземья, образовав Иконийский султанат. Он распался на маленькие регионы, когда вторглись монголы. Одна из областей образовала Великую Османскую Империю, которая также воевала с Византией целых 214 лет. В 1453 после решающей битвы Византия перестала существовать.

Трехсоттридцатипятилетняя война - 335 лет

Эта война имеет отличительную особенность - за все 335 лет противники, Нидерланды и английские острова Силли, ни разу не выстрелили. А началась война так. С 1642 по 1652 в Англии разразилась гражданская война - парламентарии воевали с роялистами. Последние были вынуждены отступить, и обосновались на островах Силли. Нидерланды с давних времен поддерживали Англию, поэтому решили заключить союз с побеждающими силами и отправили свои корабли в помощь к островам Силли. Однако возле островов роялистам удалось нанести больший урон противникам. В конце марта 1651 года представитель Нидерланд подплыл к островам и потребовал у роялистов возместить потери, но получил отказ. После этого он объявил войну. Но только архипелагу Силли, так как основная часть Англии была во власти парламентариев. В июне того же года силы роялистов были вынуждены сдаться под натиском. Только в 1985 было обнаружено, что формально война еще идет. В начале 1986 года было подписано мирное соглашение, уладившее недоразумение.

Фото: sh.wikipedia.org

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