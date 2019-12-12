Морские котики: история и Вьетнамская война

Морские котики США являются членами подразделения Сил специальных операций. Они строго обучены для тактических миссий, которые часто довольно трудны и опасны. Акроним SEAL расшифровывается как море (sea), воздух (air) и земля (land). Из всех сил специальных операций в армии США морские котики проходят самую длительную и, возможно, самую сложную подготовку. В течение более 50 лет сотрудники SEALs проводили специальные военные операции, от боевых действий во Вьетнаме до убийства Усамы бен Ладена.

Происхождение морских котиков ВМС США

Подразделение было создано в начале 1962 года по просьбе президента Джона Ф. Кеннеди. Их миссия заключалась в борьбе с партизанской войной и проведении тайных операций на враждебной территории, особенно в морской и речной среде. Их тяжелая тренировка и печально известная «адская неделя» обеспечивает им хорошую подготовку. В конце 1962 года морские котики отправились во Вьетнам. Некоммунисты Южного Вьетнама боролись как с коммунистическими вооруженными силами Северного Вьетнама, так и с партизанской организацией в Южном Вьетнаме под названием Вьетконг. В течение нескольких лет морские котики не просто давали советы, но участвовали в прямом бою. Морские котики вели боевые действия во Вьетнаме с 1965 по 1972 годы.

Программа Феникс

Секретная операция ЦРУ, программа Феникс, была осуществлена ​​во Вьетнаме в середине 1960-х годов. Это была секретная стратегия, направленная на разрушение политической и военизированной инфраструктуры Вьетнама. В рамках программы ЦРУ «Феникс» группа солдат, называемая Provincial Reconnaissance Units, или PRU, захватила и убила партизан Вьетконга. Морские котики тесно сотрудничали с PRU, в состав которого входили союзные военизированные формирования, в том числе морские пехотинцы и солдаты спецназа. Будучи развернутыми во Вьетнаме, морские котики перенесли свое тактическое внимание на территорию Юго-Восточной Азии и усовершенствовали свои навыки ведения войны в джунглях. С помощью морских котиков PRU стали самыми смертоносными и эффективными бойцами в Южном Вьетнаме. Программа Феникс продолжалась до 1972 года.

Мужчины с зелеными лицами

К 1968 году морские котики действовали в составе взвода по 12 человек, причем каждый взвод состоял из двух эскадронов по шесть человек. Большинство миссий SEAL во Вьетнаме были скрытными и чрезвычайно опасными; поэтому небольшая команда могла быстро выполнить операцию и остаться незаметной. Например, морские котики проводили ночные засады, застигая врага врасплох. Они также атаковали вражеские цели на лодке и вертолете. Используя как армейские, так и военно-морские вертолеты, морские котики разработали ударные маневры. Партизаны Вьетконга назвали их «людьми с зелеными лицами» из-за маскировочной краски, которую они носили во время рейдов. Вьетконги боялись морских котиков и часто выдавали награды за их поимку.

Фото: military.com