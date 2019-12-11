Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Диана Гаврилова

Что послужило причиной Первой Мировой войны и каковы были ее последствия?

Силовые структуры

Более 8 миллионов военнослужащих и 6,6 миллиона гражданских лиц погибло в ходе Первой Мировой войны. Почти 60 процентов тех, кто сражался, погибли. Еще больше пропало или получили ранения. Всего за четыре года, между 1914 и 1918 годами, Первая мировая война изменила облик современной войны, став одним из самых смертоносных конфликтов в мировой истории.

Причины войны

Первая мировая война имела множество причин, но ее корни были в сложной сети альянсов между европейскими державами. В его основе лежало недоверие между милитаризацией и неформальной «Антантой» (Великобритания, Франция и Россия) и тайным «Тройственным альянсом» (Германия, Австро-Венгерская империя и Италия).

Самые влиятельные игроки, Великобритания, Россия и Германия, руководили колониальными империями по всему миру, которые они хотели расширить и защитить. В течение 19-го века они консолидировали свою власть и защитили себя, заключив союзы с другими европейскими державами.

В июле 1914 года напряженность в отношениях между Антантой и Тройственным союзом была разожжена убийством эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, боснийским сербом националистом во время визита в Сараево. Австро-Венгрия обвинила Сербию в нападении. Россия поддержала своего союзника, Сербию. Когда Австро-Сербия объявила войну Сербии через месяц, их союзники также отреагировали, и континент погрузился в состояние войны.

 Распространение войны

Вскоре конфликт распространился на весь мир, затронув колонии и страны-союзники в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии. В 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну после длительного периода невмешательства. К тому времени главный театр войны - Западный фронт в Люксембурге, Нидерландах, Бельгии и Франции - был местом смертельной тупиковой ситуации.

 Несмотря на достижения, такие как использование ядовитого газа и бронированных танков, обе стороны оказались в ловушке траншейной войны, которая привела к огромному количеству жертв. Такие битвы, как битва при Вердене и битва на Сомме, являются одними из самых смертоносных битв в истории человеческих конфликтов.

При поддержке Соединенных Штатов союзники наконец прорвали наступление, которое привело к военному поражению Германии. Официально война закончилась в 11:11 11 ноября 1918 года.

К тому времени мир был охвачен пандемией гриппа, которая заразила треть населения планеты. Революция вспыхнула в Германии, России и других странах. Большая часть Европы была в руинах. «Шоковый удар» и последствия отравления газом понесли еще тысячи жизней.

Фото: lr4.lsm.lv

Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам
Силовые структуры
Что послужило причиной Первой Мировой войны и каковы были ее последствия?
Новости Украины
100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы
Новости Все >
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Генсек ООН предлагает бизнесу бороться с изменениями климата
Скорость таяния Гренландского ледника за 30 лет выросла в семь раз
В Москве разработали нанокомпозитные покрытия для автомобилей
Еще два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Картины на 30 миллионов украли у коллекционеров в Москве
Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии
У закладчиков в Волгограде изъяли килограмм наркотиков
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на два матча
Обезглавленный труп найден у автобусной остановки в Подмосковье
Последние материалы
В Москве разработали нанокомпозитные покрытия для автомобилей
Еще два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Картины на 30 миллионов украли у коллекционеров в Москве
Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии
У закладчиков в Волгограде изъяли килограмм наркотиков
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на два матча
Обезглавленный труп найден у автобусной остановки в Подмосковье
Звезды отечественного хоккея проведут в Сочи благотворительный матч
В Египте найдены захоронения людей с загадочными конусами на головах
Правительство прорабатывает снижение беспошлинного порога ввоза посылок
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Руслан Веснянко 100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы Руслан Веснянко Любовь Степушова Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды! Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская
Комментарии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Пенсионная реформа выбивает молодежь из России
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ