Что послужило причиной Первой Мировой войны и каковы были ее последствия?

Более 8 миллионов военнослужащих и 6,6 миллиона гражданских лиц погибло в ходе Первой Мировой войны. Почти 60 процентов тех, кто сражался, погибли. Еще больше пропало или получили ранения. Всего за четыре года, между 1914 и 1918 годами, Первая мировая война изменила облик современной войны, став одним из самых смертоносных конфликтов в мировой истории.

Причины войны

Первая мировая война имела множество причин, но ее корни были в сложной сети альянсов между европейскими державами. В его основе лежало недоверие между милитаризацией и неформальной «Антантой» (Великобритания, Франция и Россия) и тайным «Тройственным альянсом» (Германия, Австро-Венгерская империя и Италия).

Самые влиятельные игроки, Великобритания, Россия и Германия, руководили колониальными империями по всему миру, которые они хотели расширить и защитить. В течение 19-го века они консолидировали свою власть и защитили себя, заключив союзы с другими европейскими державами.

В июле 1914 года напряженность в отношениях между Антантой и Тройственным союзом была разожжена убийством эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола Австро-Венгрии, боснийским сербом националистом во время визита в Сараево. Австро-Венгрия обвинила Сербию в нападении. Россия поддержала своего союзника, Сербию. Когда Австро-Сербия объявила войну Сербии через месяц, их союзники также отреагировали, и континент погрузился в состояние войны.

Распространение войны

Вскоре конфликт распространился на весь мир, затронув колонии и страны-союзники в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Австралии. В 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну после длительного периода невмешательства. К тому времени главный театр войны - Западный фронт в Люксембурге, Нидерландах, Бельгии и Франции - был местом смертельной тупиковой ситуации.

Несмотря на достижения, такие как использование ядовитого газа и бронированных танков, обе стороны оказались в ловушке траншейной войны, которая привела к огромному количеству жертв. Такие битвы, как битва при Вердене и битва на Сомме, являются одними из самых смертоносных битв в истории человеческих конфликтов.

При поддержке Соединенных Штатов союзники наконец прорвали наступление, которое привело к военному поражению Германии. Официально война закончилась в 11:11 11 ноября 1918 года.

К тому времени мир был охвачен пандемией гриппа, которая заразила треть населения планеты. Революция вспыхнула в Германии, России и других странах. Большая часть Европы была в руинах. «Шоковый удар» и последствия отравления газом понесли еще тысячи жизней.

Фото: lr4.lsm.lv