Нюансы мексикано-американской войны. Часть 2

Сражение при Чапультепеке помнят обе стороны

Это была не самая важная битва мексикано-американской войны, но битва при Чапультепеке, пожалуй, самая известная. 13 сентября 1847 года американские войска должны были захватить крепость в Чапультепеке, в которой также располагалась Мексиканская Военная академия, прежде чем наступать на Мехико. Они взяли штурмом замок и вскоре заняли город. Битву помнят сегодня по двум причинам. Во время битвы шесть храбрых мексиканских курсантов, которые отказались покинуть свою академию, погибли, сражаясь с захватчиками: они герои Ниньос или «дети-герои», считающиеся одними из величайших и храбрых героев Мексики и удостоенные памятников, парков, улиц, названных в их честь, и многого другого. Кроме того, Чапультепек был одним из первых крупных сражений, в которых принял участие Корпус морской пехоты США: сегодня морские пехотинцы проводят бой с кроваво-красной полосой на брюках своей парадной формы.

Это война породила множество генералов

Роберт Э. Ли , Улисс С. Грант, Уильям Текумсе Шерман, Стонуолл Джексон, Джеймс Лонгстрит, Джордж Мид, Джордж Макклеллан и Джордж Пикетт - некоторые, но не все, люди, которые стали генералами в гражданской войне после службы в Мексике.

Генералы Мексики

Генералы Мексики были ужасны. Антонио Лопес де Санта-Анна был «лучшим» из всех: его военная неумелость легендарна. Он побил американцев в битве при Буэна-Виста, но затем позволил им перегруппироваться и победить. Он проигнорировал своих младших офицеров в битве при Серро-Гордо, которые сказали, что американцы будут атаковать с его левого фланга: они это сделали, и он проиграл. Другие генералы Мексики были еще хуже: Педро де Ампудия прятался в соборе, в то время как американцы штурмовали Монтеррей, а Габриэль Валенсия напился со своими офицерами в ночь перед серьезным сражением. Часто они ставили политику выше победы: Санта-Анна отказалась прийти на помощь Валенсии, политическому конкуренту, в битве при Контрерасе. Хотя мексиканские солдаты сражались смело, их командиры были настолько плохи, что почти гарантировали поражение в каждом сражении.

Мексиканские политики не были намного лучше

Мексиканская политика была полностью хаотичной в этот период. Казалось, что никто не отвечает за нацию. Шесть разных мужчин были президентом Мексики (и президентство переходило из рук в руки девять раз среди них) во время войны с США: ни один из них не был на посту дольше девяти месяцев. У каждого из этих людей была политическая повестка дня, которая часто противоречила политике их предшественников и преемников. При таком плохом руководстве на национальном уровне было невозможно координировать военные действия между различными государственными ополченцами и независимыми армиями, управляемыми неумелыми генералами.

Фото: mehrnews.com