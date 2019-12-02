Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 2.

Как австралийцы с турками дружили.

Война - это не только кровь и убийства. Это иногда проявление лучших человеческих качеств, одно из которых настоящая воинская честь. Именно на войне можно выяснить насколько человек может быть благороден или насколько низко он может пасть. Удивительный случай произошел во время Первой Мировой Войны. Между непримиримыми врагами, который навсегда войдет в человеческую историю, как образец настоящей воинской чести.

Во время кровопролитной бойни, которую назвали Первая Мировая, британцы твердо решили вторгнуться на территорию Османской империи. Но они хорошо понимали, что это приведет к невероятно огромным потерям личного состава. И как это всегда было заведено у британцев, на эту бойню они решили отправить австралийцев. Задача была крайне сложная. Австралийской и Новозеландской армии было приказано подойти по морю к Галлипольскому полуострову и после высадки на пляже взять его штурмом.

Турки превосходили австралийцев по численности, но у вторых было лучшее вооружение. В итоге после ожесточенного боя на пляже остались горы трупов как с одной стороны, так и с другой. Естественно большое количество мертвых тел и сильная жара сделали свое дело. В какой-то момент командование обеих сторон пришли к выводу, что с этим надо что-то делать. В общем было решено прекратить боевые действия и достойно похоронить погибших. Поскольку продолжение боев в такой обстановке удручающе действовало на личный состав как австралийской, так и турецкой армии.

Перемирие началось 24 августа 1915 года. Это было поистине уникальное зрелище. Некогда заклятые враги с обеих сторон покидали свои укрепления и выходили на пляж глядя друг другу в глаза. Работа была крайне тяжёлой как физически, так и морально. Турки и австралийцы работали бок о бок и казалось, что это близкие друзья. Они обменивались приветственными фразами и угощали друг друга табаком. На это удивительное зрелище приходили тысячи местных жителей, они подолгу стояли на холмах и с удивлением смотрели на происходящее на пляже.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и пляж быстро очищался от останков павших бойцов. И торжественные захоронения подходили к концу. Когда работа была практически закончена, турки сами направились к австралийскому командиру по имени Одри Херберт и спросили, что им теперь делать. Капитан проявил настоящую офицерскую честь. Он велел военным обеих сторон построится и когда построение было закончено, приказал противоборствующим сторонам обменяться рукопожатиями. После чего турки удалились в свое расположение, а австралийцы в свое. Ровно через двадцать минут кровавая бойня началась с новой силой.

Фото: twitter.com