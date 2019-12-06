Охотничьи лицензии на отстрел японцев для американских солдат

Охотники на людей.

Во время войны все средства хороши. Наверно это действительно так. И командование делает всё, чтобы победа была добыта любым путем. В кризисных ситуациях, государство работает только на победу и при этом применяет любые методы для достижения этой победы.

Так именно во время войны работает пропаганда. Она имеет цель расчеловечить противника. Сделать его существом, которое не жалко убивать. По сути ставится задача не повысить уровень жестокости, а сделать убийство противника своеобразной игрой где можно хорошо набить руку в стрельбе, да еще получить определенные бонусы. В этом деле здорово продвинулось правительство США.

Во время войны с Японией в США распространялись вполне официальные охотничьи лицензии. Они призывали молодых парней вступать в ряды морской пехоты и начинать отстрел японцев. Причем в лицензии говорилось, что ограничений на количество убитых нет. За это охотники получат денежное вознаграждение, хорошее оружие с боеприпасами и отличное снаряжение.

Естественно, что такой призыв не мог остаться незамеченным и молодые горячие парни буквально понимали этот призыв. В итоге во время боев на Гуадалканале, многие американские солдаты отрезали у своих жертв уши и хранили их в качестве охотничьих сувениров. Но это было ещё не всё. Из зубов убитых японцев солдаты делали себе ожерелья. Черепа очищались и отправлялись по почте домой как подарок близким. А некоторые бойцы любили носить уши своих жертв у себя на груди.

К началу 1942 года - это явление стало повсеместным и командование издало приказ о запрете присвоения себе частей тел противника. Но этот приказ был проигнорирован. Солдаты уже вовсю использовали технологию обработки человеческих костей и изготовления из них сувениров.

Любопытно что даже Рузвельту был преподнесен подарок, который представлял из себя кинжал с рукояткой из кости ноги японского офицера. Естественно по этическим соображениям президент отказался от сомнительного подарка. Но в домах огромного количества американцев красовались черепа и поделки из человеческих костей.

Мода на эти дикие сувениры начала спадать только тогда, когда в прессе появились гневные статьи на эти темы и огромное количество просто устрашающих фотографий. Это вызвало гнев и отвращение в американском обществе. А особенно это всколыхнуло японскую общественность. В итоге на подобные действия был наложен строжайший запрет и вскоре подобные акты глумления над павшими солдатами стал сходить на нет.

Фото: kastelno.livejournal.com