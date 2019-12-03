Прокурор ЯНАО: кошмар для бизнеса, беда для страны

В 2008 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев произнес крылатую фразу: "Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам! Вообще, надо чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали кошмарить бизнес!". Вся страна с восторгом сказала в ответ "да, да, правильно". Но увы, с тех пор слово прочно вошло в обиход, бизнес кошмарить не перестали, а наоборот, нынешние правоохранители действуют еще более активно и смело.

Высокие чиновники, общественные деятели, бизнес сообщество неоднократно говорили и говорят о необходимости либерализации мер по контролю за бизнесом. Однако регионы не внемлют. Губернаторы помалкивают, а местные правоохранители регулярно находят, как обойти закон, чтобы "прищючить" неудобных им бизнесменов. Страна так долго шла к рынку, и куда мы пришлм? Например, помощник полпреда в УРФО Анна Ленская говорит о том, что в ЯНАО наблюдается максимальное давление надзорных органов на бизнес и десятки фактов вопиющих нарушений со стороны тех, кто должен закон защищать.

К сожалению, Ямал, газовая кладовая России, действительно является горе-рекордсменом в плане отношения власти к предпринимателям. Явный пример — ситуация с защитой бизнеса на Ямале. Давний конфликт успешного предпринимателя Олега Ситникова с местным прокурором (ныне прокурор Герасименко лишен должности и отбыл с понижением к новому месту службы) прогремел на всю страну.

Ситуация была вопиюще очевидная, однако власти региона словно стеснялись принять участие в разрешении проблемы, причем нарушения со стороны прокуратуры были видны, что называется, невооруженным взглядом. Губернатор вроде и организовал встречу с Ситниковым, но помогать ему решил тайно, при этом не вынося на поверхность общественного мнения ни проблемы неправомерного преследования бизнесмена, ни незаконное административное давление, ни халатное бездействие правоохранителей.

Как раз в это время в регионе произошли неординарные для России события: впервые в России суд ЯНАО обязал правоохранительные органы провести проверку по заявлению Олега Ситникова о привлечении к уголовной ответственности прокурора ЯНАО Александра Герасименко, адвокаты предпринимателя были вынуждены изучать 122 тома уголовного дела в течение всего восьми дней.

Помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Анна Ленская провела в Салехарде совещание по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательства, на котором жестко раскритиковала надзор за давление на бизнес.

Присутствовавшие на совещании представители бизнес-сообщества предложили более активно привлекать предпринимателей к участию в общественных организациях и советах. Практика общественных советов показала себя как очень эффективная и полезная для учреждений, регионов и страны. Однако заместитель руководителя УФНС России по ЯНАО Александр Слабенко сообщил, что такой потребности нет, подобных организаций и так достаточно, в том числе при прокуратуре и при налоговой службе.

"Вам просто не хватает общения. Подобные советы есть, ежеквартально собираются", — резюмировал Слабенко.

Ходят слухи, что представители полпредства, которые вроде и стремились организовать диалог бизнеса и власти в Ямало-Ненецком окружном музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, даже и не знали, что большинство присутствовавших в зале к предпринимательскому сообществу отношения не имела, потому и вопросов острых обсуждать было некому и не с кем.

Гендиректор некоммерческого партнёрства "Межрегиональный центр развития инноваций "Сибирь", член Рабочей групп Военно-промышленной комиссии (ВПК) при Правительстве РФ, автор 39 изобретений Виктор Гузь так прокомментировал ситуацию: "Анна Ленская почему-то выдворила представителей СМИ перед выступлениями региональных предпринимателей якобы по их просьбе. По ее логике выходит, что региональные предприниматели ЯНАО пришли жаловаться на многолетние административные барьеры и продолжающиеся "кошмарящие" их проверки силовиков и налоговых органов по какому-то секрету? Вы можете себе представить: мог ли Владимир Путин после своего вступительного слова на Прямой линии, например, выставить из зала на Охотном Ряду всех журналистов?"

Кстати в мае 2019 году замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин проводил выездной личный прием граждан в городе Салехарде. Обычно всегда такие приемы показывают больные точки и области в регионе. И на этот раз вопросы были вроде бы самые разные, однако, если проанализировать сайт прокуратуры, где был зафиксирован ход приема и задокументированы обращения салехардцев, то очень удивляет то, что не оказалось ни одного вопроса от предпринимателей.

Хотя обычно именно у бизнеса больше всего вопросов и проблем. А тут, как будто в регионе идеальный инвестиционный климат, полное содействие бизнесу и открытый диалог бизнеса и власти. Но в таком случае у бизнеса как раз будет много вопросов и консультаций к власти и правоохранителям. А тут — тишина. Очень похоже на то, что те, кому действительно было что сказать прокурору, не смогли или не захотели попасть на этот прием и рассказать о реальных проблемах и сложностях. Ведь часто бывает так, что генпрокуратура говорит одно и поддерживает бизнес, а их подчиненные на местах творят свои правила без оглядки наверх.

В этот же день судья Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого АО Григорий Снайдерман вынес решение о признании незаконным отказа правоохранительных органов принять заявление о преступлении по статье 169 УК РФ "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". И это победа. До сих пор в ЯНАО не было возбуждено ни одного уголовного дела по данной статье. В России уже больше тысячи таких дел. И эта цифра катастрофически мала. Потому что на самом деле счет идет на сотни тысяч. Но именно так можно добиться справедливости и победить малоподвижную систему.

Предприниматель из Нового Уренгоя Олег Ситников направил 12 заявлений в правоохранительные органы по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны прокурора округа Александра Герасименко (генпрокурор Юрий Чайка был проинформирован о многочисленных проблемах, вызванных его деятельностью, но не предпринимал никаких мер). Так что все эти заявления были зарегистрированы как обращения, по которым стражи закона не обязаны проводить процессуальную проверку и вполне могут обойтись отпиской.

Ситников в течение трех лет пытался зарегистрировать простое заявление по оговоренной законом процедуре. Однако, вопреки букве закона, он не получил ни одного ответа по существу.

И вот наконец суд признал неправомерным отказ зарегистрировать заявление, и теперь правоохранители наконец будут обязаны провести проверку в отношении теперь уже бывшего прокурора округа Александра Герасименко.

"Суд вынес правомерное решение, иного быть не могло: орган предварительного следствия грубо нарушил установленный порядок регистрации заявлений о преступлении. Согласно закону, правоохранительные органы обязаны принять и проверить каждое заявление о преступлении, далее вынести одно из трех возможных решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении либо о направлении заявления по подследственности, — пояснил Anticor. media доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Чекулаев.

- В данном случае руководитель следственного органа в тиши кабинета принял решение, что нет события преступления. Подобный порядок, предусматривающий нерегистрацию заявления по решению руководителя следственного органа, действительно предусмотрен внутренним приказом СК России, но должен использоваться крайне редко — исключительно в целях недопущения явного абсурда — заявление о нападении инопланетян, например. В данном случае мы видим обоснованное и мотивированное заявление, которое орган предварительного следствия обязан зарегистрировать и проверить в установленном уголовно-процессуальным законом порядке, на что указал в итоге суд.

Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела является одним из способов сокрытия преступления, который может повлечь для должностного лица привлечение к дисциплинарной и, в некоторых случаях уголовную ответственность

"Например, в случае принятия такого решения, как вид злоупотребления полномочиями с целью искусственного повышения пресловутых "показателей работы" по сложно раскрываемым преступлениям. Но в рассматриваемом случае даже нет ответственного лица — заявление попросту не зарегистрировали, проверка по заявлению не проводилась, процессуальное решение не принималось, поэтому и привлечь к строгой ответственности некого. А по факту орган предварительного следствия в лице СУ СК России по ЯНАО ограничил доступ гражданина-заявителя к правосудию, гарантированного каждому на высшем — конституционном уровне (ст. 52 Конституции РФ)", — добавил Чекулаев.

Поэтому важность последнего решения судьи Снайдермана трудно переоценить. Если по результатам проверки возбудят уголовное дело, а к этому есть все основания, то оно станет первым делом на Ямале по статье "Воспрепятствование предпринимательской деятельности". Таких дел там еще не возбуждали!

В 2016 году в СМИ появились задания, подписанные лично прокурором Герасименко, о проверках компаний Олега Ситникова. Позже, в суде прокуратура заявит, что на самом деле никаких заданий не было. Однако, все проверки, указанные в этих якобы несуществующих документах, были проведены. Таких проверок было в общей сложности более двух тысяч за три года!!! Это к вопросу о кошмаривании бизнеса.

Александр Герасименко требовал от руководства УФССП по ЯНАО безотлагательно исполнить все производства в отношении компаний Ситникова. Однако уголовное дело о покушении на Ситникова в 2013 году, когда ему было нанесено 19 ножевых ранений и он чудом остался жив, уже шесть лет не расследуется. Нападавший на Ситникова сказал одно: "Прекрати строить мост".

Тот же судья Снайдерман, который сейчас вынес решение о неправомерности в отказе возбуждении уголовного дела по заявлению Ситникова, в свое время отказал в удовлетворении жалобы Ситникова на приостановление расследования. При этом суд даже не запросил материалы уголовного дела! Так что закон что дышло.

Александр Герасименко за 11 лет ни разу не принял Ситникова, ни разу не ответил ни на одно его обращение (вопреки закону), не прокомментировал обоснованность проверок, которые в сотни раз превышают показатели плановых проверок любых компаний. Согласно 294 Федеральному закону "О защите прав юридических лиц", плановая проверка проходит не чаще, чем один раз в три года. В компаниях Ситникова проведено более 2000 проверок.

Из-за бездействия либо по попустительству бывшего генпрокурора ныне между городом Новый Уренгой и поселком Уренгой, которые находятся по разные стороны реки Пур, функционирует единственная переправа, которая принадлежит компании "Ямбургтранссервис". При этом стоимость проезда большегрузов по переправе может достигать и 800 000 рублей, но у монополиста есть права самостоятельно устанавливать цены. И кстати, ФАС эта ситуация совсем не волнует. Как не волнует и стоимость товаров и услуг по ту сторону переправы, искусственно завышенная монополистом в результате незаконной конкуренции.

Первоначально учредителями "Ямбургтранссервис" были Сергей Полевиков, бизнес-партнер миллиардера Александра Забарского (их совместный проект "Мостострой-12" получал миллиардные заказы из регионального бюджета), и компания "Амарил Акциенгезелльшафт", зарегистрированная в Лихтенштейне.

В июне 2019-го работники переправы-монополиста самовольно, в отсутствии каких-либо документов, вывезли баржи Олега Ситникова и поставили их себе. При этом правоохранительные органы признали факт воровства и начали проверку.

Незаконную баржу все-таки убрали. Однако для восстановления своего доступа к переправе сотрудники "Ямбургтранссервиса" стали воровать песок со стройки моста, который возводится рядом, несмотря на опасность для экологии региона. Инфраструктурный объект государственной важности может рухнуть из-за разрушения береговой линии. Однако прокуратура делает вид, что ничего не происходит. Впору экологам подавать прокурорскую жалобу на прокуратуру.

Кстати, с поддержкой со стороны бизнеса в ЯНАО тоже сложно. С 2010 по 2017 годов в самый разгар противостояния Ситникова с прокуратурой уполномоченным по защите прав предпринимателей в ЯНАО был Дмитрий Бавдурный, ранее исполнявший обязанности прокурора Пуровского района, того самого района, в котором при попустительстве властей и разгорелась битва из-за жизненно важных переправ через реку Пур. В этой битве страдают прежде всего жители. И страдает законность.

Бавдурный покинул свой пост бизнес-омбудсмена из-за некрасивого и не связанного с профессиональной деятельностью случайного скандала. Однако была ли эта его деятельность полезна местному бизнесу? Ответ на вопрос можно получить, просмотрев доклад от 2017 года президенту Владимиру Путину о проблемах бизнеса, подготовленный бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым. В разделе "Регионы" представлена информация с мест о трудностях с которыми сталкиаются правозащитники. Жалуются на преграды для предпринимателей Москва, Санкт-Петербург Татарстан, Башкирия, Тюмень, Югра, южные регионы. Даже в Чечне бизнес-омбудсмен осмелился критиковать правительство Кадырова.

А вот на Ямале у бизнеса проблем нет. Действительно нет? Можно предположить вполне конкретно, почему омбудсмен и он же бывший сотрудник прокуратуры не увидел никаких проблем для бизнеса со стороны своего предыдущего работодателя.

Впрочем нынешний уполномоченный по правам бизнесменов в ЯНОА, Вадим Елизаров, до назначения был главой управления делами правительства и так же, как и его предшественник, не знаком с предпринимательской деятельностью, однако, говорят, права бизнесменов защищает. Как может.

Еще о "кошмаривании бизнеса" — за годы работы в отношении Олега Ситникова и его сотрудников было возбуждено более 50 уголовных дел. Дела возбуждались в том числе за брошенный в неположенном месте окурок. Одно из таких дел расследовалось 44 месяца. Но при этом, когда наступил этап ознакомления, следователь СУ СК РФ по ЯНАО Михаил Патрик попросил суд ограничить защитников Ситникова в сроках ознакомления.

Ответчики должны были изучить 122 тома за восемь дней, точнее за шесть, если учесть два выходных. И удивительно (или не удивительно?) председатель Салехардского городского суда Илья Лян ходатайство следователя удовлетворил.

В своем решении судья никак не аргументировал, почему счел установленный им срок в 8 дней (включая выходные) достаточным для ознакомления с материалами дела, изложенными в 122 томах. Причем это тома не с беллетристикой (хотя и ее за столь рекордный срок даже просвещенному читателю вряд ли осилить), но в них содержатся финансовые документы, бухгалтерская отчетность справки, уведомления, акты проверок, ревизий, заключения экспертиз, требующих тщательного изучения, анализа, сопоставления с другими доказательствами.

Но при всем при этом следователь Патрик не предъявил защитникам подшитые и пронумерованные тома уголовного дела, поэтому процедуру ознакомления нельзя признать начатой. Защитникам попросту не с чем знакомиться.

"Право на защиту не просто ограничили, а убили. … После этого решения предприниматель просто не найдет ни одного адвоката, который согласится его защищать без ознакомления с материалами", — считает адвокат Борис Санников.

"Самый гуманный суд в мире" сделал все возможное, чтобы затруднить вновь вступившим в дело адвокатам возможности выполнять свои обязанности. Адвокат Дмитрий Фомичев был вынужден подать апелляционную жалобу на очевидно противозаконное решение суда, ограничивающее право на ознакомление с материалами дела защитников, не приступивших к их изучению.

Тем временем дело ушло в прокуратуру. Прокуратура округа заявила о недопустимости использования доказательства в виде экспертизы, проведенной экспертами СК, считая, что эксперт обязательно должен быть независимым. Однако направленное прокурору дело в отношении Ситникова содержит именно такую "зависимую" экспертизу. Отправит ли прокуратура дело в суд, закрыв глаза на собственное представление о недопустимости доказательства и явное нарушения сроков ознакомления, пока не ясно.

11 лет назад фраза тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева о том, что "хватит кошмарить бизнес" стала поистине крылатой и до сих пор является исключительно актуальной. И 11 же лет назад Александр Герасименко стал прокурором ЯНАО, округа, который назвали рекордсменом по давлению на бизнес. Совпадение? Возможно. Как и то, что права бизнеса в округе за этот период прочно стремились к нулю.

Предприниматели годами не могут попасть на прием к прокурору округа, не получают ответов на свои запросы и обращения, что не позволяет им жаловаться в вышестоящую прокуратуру, а общественные встречи оказываются полной фикцией. Органы предварительного следствия не регистрируют заявления о преступлении, а суды игнорируют самые серьезные преступления: такие, как покушение на убийство.

19 ножевых ранений — суд принимает решение об остановке производства по делу. Зато дела против предпринимателей даже по самым незначительным поводам должны быть рассмотрены с космической скоростью. Такая вот избирательная принципиальность.

Слишком много фактуры накопилось за 11 лет, слишком много нарушений со стороны самих надзорных органов, на которые окружному прокурору неоднократно указывал генеральный прокурор. Так что отставка Александра Герасименко стала вполне ожидаемой. Пока не подтверждена информация о согласовании на должность прокурора округа прокурора Магаданской области Анатолия Васильева. По информации СМИ, Герасименко достанется пост главы транспортной прокуратуры Уральского федерального округа. То есть, Герасименко пойдет на повышение? Против этого, как пишут СМИ, выступали в центральном аппарате и тюменском управлении ФСБ. Там требуют, чтобы прокурор ЯНАО был уволен и лишен статуса прокурора. Это позволило бы затем возбудить против него уголовное дело без санкции Генпрокурора РФ.

Все годы работы прокурора Ямала прошли в череде скандалов, причем таких кандалов, после каждого из которых его можно было смело отправлять в отставку. Были в его послужном списке и браконьерство в заповеднике ЮНЕСКО, и пропажа документов с грифом ГП "совершенно секретно", и пристройка к зданию прокуратуры ЯНАО бани с апартаментами за 606 млн бюджетных рублей, и хищение обвинительного заключения из прокуратуры, и подтасовка документов, и строгий выговор от Генерального прокурора Юрия Чайки за давление на бизнес, и много чего еще, что категорически несовместимо со столь высокой должностью.

Или генпрокуратура думает иначе?

Фото превью: anticorr.media