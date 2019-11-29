Средства шифрования в США во время Второй Мировой войны

7 декабря 1941 года Соединенные Штаты вступили в войну - произошло нападение на Перл-Харбор. Почти за одну ночь экономика Америки превратилась в военное производство. Военные товары имели приоритет над потребительскими товарами.

Из-за нехватки и перераспределения продовольственных и непродовольственных товаров правительство ввело нормирование, гарантируя, что каждый получит свою справедливую долю. Люди покупали сахар, масло и мясо, используя книги и жетоны. К концу 1942 года половина всех автомобилей была снабжена наклейкой «А», позволяющей расходовать всего четыре галлона топлива в неделю. Даже удовольствие от ношения чулок уступило срочному спросу на нейлоновые парашюты.

Среди самых впечатляющих фактов Второй мировой войны - беспрецедентное число женщин, которые работали на фабрике. Женщины посвятили себя удовлетворению потребностей военного производства в самолетах, танках, кораблях и оружии. В то время как отцы, братья и мужья сражались по всему миру, женщины также жертвенно поддерживали их. Беспрецедентное количество женщин вошло в строй как фабричные рабочие:

В 1944 году квалифицированные работницы получали среднюю недельную зарплату в размере 32,21 долл. США, а квалифицированные работники мужского пола зарабатывали 54,65 долл. США в неделю.

С 1940 по 1945 год женская рабочая сила выросла на 50%.

В 1940-1945 годах занятость женщин в оборонной промышленности выросла на 462%.

Некоторые из самых интригующих фактов о Второй мировой войне были наиболее тщательно хранимыми секретами 20-го века. В тот день, когда морские пехотинцы подняли американский флаг в знак победы на Иводзиме, радио потрескивало со странными гортанными шумами и интонациями.

Эти бесчеловечные звуки неоднократно расстраивали и сбивали с толку японских криптологов. Навахо «Code-Talkers» были отобранной группой навахо, которые отправляли и получали безошибочные сообщения, практически не поддающиеся расшифровке в Японии. Навыки, скорость и точность кодировщиков дали американским войскам решающее преимущество на Гуадаканале, Тараве, Сайпане, Иводзиме и Окинаве.

В годы, предшествовавшие нападению на Перл-Харбор, США сильно полагались на Magic, кодовое название для секретного проекта, используемого при расшифровке сообщений Японского Purple Machine (шифр). В дополнение к получению предварительных знаний о японских стратегиях, Magic предоставил важную информацию о войне в Европе - о возможностях и планах Гитлера. Именно Magic перехватила сообщение от 28 ноября 1941 года, в котором говорилось, что Япония должна разорвать все дипломатические отношения с Соединенными Штатами.

2 декабря 1941 года Magic расшифровал сообщение, приказывающее врагу «уничтожить все японские коды» - предупреждение. К сожалению, только горстка людей на руководящих постах в правительстве США получила расшифрованный материал, и не было эффективной «инфраструктуры» для распространения ключевой информации, которая могла бы предотвратить трагедию.

Фото: bigbro.com.ua