6 фактов, которые доказывают, что Канада оказала влияние на ход Первой мировой войны

С такими сверхдержавами, как Великобритания, Германия, СССР и Франция, в качестве главных игроков в Первой мировой войне, роль Канады - тогда еще части Британского Содружества - часто упускается из виду.

Однако канадцы были решающими игроками в победе в Великой войне. Вот 6 фактов, которые доказывают, что Канада была одной из великих, недооцененных сил Первой мировой войны.

● Канадские солдаты сражались так яростно, что немцы называли их «штурмовыми войсками». Они добились побед, когда британские и французские армии потерпели поражение. Британский премьер-министр Канады Ллойд Джордж сказал: «Всякий раз, когда немцы обнаруживали, что канадский корпус вступает в линию, они готовились к худшему».

● Треть всех пилотов Королевского летного корпуса (RFC) были канадцами. Фактически, самым результативным пилотом RFC, который пережил войну, был канадец - подполковник Уильям Эйвери «Билли» Бишоп-младший, который сбил не менее 72 самолетов противника.

● Канадские солдаты одними из первых перенесли химическую войну. Во время битвы при Ипре в Бельгии французские войска вышли из строя и оставили свои траншеи, когда немцы выпустили облака ядовитого газообразного хлора. Они отступили к канадским окопам, и немцы преследовали, выпуская больше газа на канадских солдат. Канадцы, тем не менее, заняли свою позицию, сделав маски - мочась на носки и завязывая их вокруг лица.

● Канадский солдат в битве при Ипре вдохновился и написал «На полях Фландрии», возможно, самое известное стихотворение, появившееся в годы Первой мировой войны. Майор Джон Маккрэй стал свидетелем смерти своего друга, лейтенанта Алексиса Хелмера, и его попросили провести его панихиду в отсутствие капеллана. Позже он написал знаменитые стихи.

● Канадские женщины впервые получили право голоса во время Первой мировой войны. Движение за избирательное право женщин шло полным ходом в Канаде, Великобритании и США во время войны. В 1917 году канадское правительство предоставило право голоса любой женщине в возрасте 21 года и старше, которая служила в армии (в качестве медсестры) или имела непосредственное отношение к кому-либо в армии. В 1919 году голосование было распространено на всех канадских женщин в возрасте 21 года и старше - за восемь лет до того, как британские женщины получили такую ​​же привилегию.

● В канадском Мемориале Вими посетителям запрещено ходить по некоторым районам из-за недетонированных взрывчатых веществ времен Первой мировой войны. Чтобы избежать дальнейших человеческих жертв, землевладельцы разрешают пасти овец в этих районах, чтобы контролировать рост травы.

Фото: awm.gov.au