Орден Топора - леди-рыцари

Рыцарские ордена, да и понятие «рыцарь» в целом в Средние века трактовались чаще как мужское занятие. Женщины того периода в общественном сознании исполняли роль хранительницы очага, воспитательницы, но никак не воина. Однако из любого правила есть исключения - и Орден Топора тому пример. Как появился и чем прославился единственный в истории чисто женский рыцарский орден?

Удача и ошибка: крепость под угрозой

В период VIII века арабская экспансия достигла Пиренейского полуострова. Успешно отправляемые через Гибралтар подкрепления позволили арабам не только закрепиться, но и противостоять христианским государствам, расширяя экспансию. Около 800 лет шли ожесточенные бои за территории, на которых сегодня расположена Испания, и стороны пользовались любой возможностью отвоевать кусок земли.

В 1148 году христианское войско завершило взятие очень важного форта - Тортосы. Этот опорный пункт располагался рядом с побережьем и был незаменим и как снабженческий, и как перевалочный узел. Раймунд IV Барселонский, командовавший взятием крепости, надолго в ней не задержался и примерно через год отбыл на штурм Лериды - близлежащего города.

В это время сарцины решили предпринять попытку взять Тортосу штурмом, и в принципе время было очень удачное. Дело в том, что Раймунд оставил в крепости чисто номинальный гарнизон, а большую часть войска повел на штурм Лериды.

Топорная осада: как сарацины Тортосу брали

Большую часть людей в крепости составляли женщины, так что, предвкушая легкую победу, сарацины предложили добровольную сдачу. Представители Тортосы ответили отказом и приготовились к штурму.

На стены крепости поднялись практически все женщины. Не владея копьями или мечами, они выбрали в качестве оружия единственную доступную альтернативу - топоры. И успешно отбивали штурм за штурмом, заставив арабов в итоге снять осаду и отступить. Когда с подмогой вернулся граф Барселонский, то сарацины уже покинули поле боя, так и не сумев хоть как-то закрепиться вблизи городских стен.

В качестве признания граф сделал женщинам крепости подарок: учредил рыцарский орден, который и известен нам сегодня как Орден Топора. Конечно же, эмблемой был выбран топор, а все рыцари получили освобождение от налогов, право на участие в собраниях наравне с мужчинами и право наследовать титул, но только по женской линии.

Мирная жизнь Ордена Топора

В дальнейшем хроники тех лет не упоминают каких-либо военных подвигов с участием Ордена, что позволяет сделать простой вывод: женщины предпочли стать супругами и матерями, нежели воинами. И Орден для них был скорее символом почета и уважения, чем боевой организацией. Да и не так велико было их число, чтобы воевать на постоянной основе как отряд.

Одно из последних упоминаний Ордена встречается в летописях о Тортосе 1557 года, а затем его следы теряются. Скорее всего, со смертью последней женщины-рыцаря Орден Топора прекратил существование, оставив нам красивую и достойную историю о женской доблести.

Фото: asterios.ws