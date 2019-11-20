Российская армия крепчает и умнеет

В последние несколько месяцев отечественные СМИ сообщают о возрождении спортивной армии. Это военное подразделение, предполагающий усиленные тренировки для подготовки к боевым условиям или переподготовке служащего.

Ранее спортивная армия существовала только в самарском клубе ЦСК ВВС. Тогда общая численность служащих достигала 150 человек. Сегодня же, по словам Минобороны РФ, планируется реализация 4 аналогичных военных подразделений. При этом прогнозируется, что в каждой части спортивной роты будет располагаться 400 солдат.

Во времена СССР практиковалась спортивная армия. Тогда она пользовалась особым спросом и состояла из окружных команд по разным спортивным дисциплинам. Применение спортивных рот повышало популярность российской армии, а также демонстрировало качество военных сил в целом.

Стандартная программа спортивной роты подразумевает собой:

управленческий состав;

команду по военно-прикладным видам спорта;

команду по олимпийским видам спорта;

команду по спортивному взводу.

Потенциальный призывник спортивной роты - это спортсмены, получившие награды и рекомендации от Министерства спорта РФ. Отсюда можно предположить, что большая часть команд будет состоять из людей со званием кандидата мастера спорта, мастера спорта, а также профессиональных сборных по олимпийским видам спорта.

Если ранее еще глубоко ценилась спортивная подготовка солдат, то сегодня - это обычный факт. Тем не менее при высоких результатах физической подготовки солдат мог рассчитывать на надбавку к зарплате, если солдат - служащий по контракту. Чем выше разряд, тем больше процент от заработной платы можно получить в качестве надбавки. Обычно цифра колеблется от 50 до 300%.

Получение дополнительных льгот и поддержание высокой физической формы в любом случае является главным критерием успешной армии. Поэтому для повышения и поддержки хорошей физической формы солдат планируется усилить внимание на развитие талантов.

Сегодня же по состоянию 2019 года уже ведутся активные работы по улучшению среды для развития физических данных солдат. Так, например, введен один час упражнений внутри всей программы службы. При этом увеличена продолжительность сна на 1 час.

Для обеспечения комфортных условий было принято также решение построить спортивные комплексы в военных городках. Предложение о реализации спортивных учреждений было сформировано еще в 2013 года, однако, реализация проектов до сих пор продолжается.

Помимо этого, планируется разрешить доступ к спортивным комплексам для людей допризывного возраста, а также семей служащих. Это позволит увеличить интерес к спортивным дисциплинам, что в результате повышает общую популярность спорта.

Возрождение спортивных рот действительно нужный проект для армии России, но конечно особое внимание уделяется наиболее талантливым спортсменам.

В будущем уже планируется внедрение научных рот для людей, которые не могут по серьезным причинам заниматься физической культурой. Такие же решения повысят научный потенциал и интерес к деятельности у людей с академическим образованием.

Фото: clipper28.com