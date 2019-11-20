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Силовые структуры
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Автор Владан Джурич

Индия и Россия пытаются обойти санкции США: мнение Bloomberg (США)

Силовые структуры

Компания Bloomberg недавно опубликовала информацию о новом механизме торговли России и Индии в закупке оружия. Подобное решение было очевидным для многих экспертов и журналистов, поскольку на Россию оказывает сильное давление со стороны США. 

Подобное решение будет преимуществом сразу для двух сторон. Россия сможет продать оружие для увеличения запасов средств, а Индия может потенциально возобновить платежи по замороженным счетам. Таким образом, обе стороны могут легальным путем обходить санкции Соединенных Штатов. Тем не менее последнее слово остается за президентом США Дональдом Трампом.

Из официальных данных, предоставленных Bloomberg известно, что заключено несколько контрактов на поставку оружия и ракет. Стоимость всей сделки составляет 10 млрд. долларов. При этом авторы указали, что контракты оплачиваются в рупиях.

Основное отличие нового механизм проведения оборонных сделок - это оплата контрактов в национальной валюте Индии. Это стране оплатить первую долю кредита за военные корабли, строящиеся российскими инженерами.

Оплата между странами будет проводиться, как в рублях, так и в рупиях. При этом обе стороны получили официальное согласие о проведении сделок от центральных банков Индии и России.

К сожалению, окончательное решение о вводе санкций для Индии зависит от президента США. Потенциально существует риск, что США ограничит возможности покупки оружия, поскольку приобретенная техника покупается от российских военных сил.

Россия также испытывает трудности из-за давления Соединенных Штатов из-за имеющихся проблем с продажей продукции ВПК. В прошлом году суммарный объем продаж ВПК составил почти 20 млрд. долларов. Тем не менее США применили санкции против Китая из-за покупки российского оружия. В результате многие страны опасаются проводить дальнейшие сделки с Россией в плане вооружения.

Из-за повышения рисков, Россия может существенно снизить объемы продажи военной техники в принципе. По данным СИИПМ, доля экспорта оружия упала на 17% в период с 2014 по 2018 годы по причине снижения закупок в Венесуэле и Индии.

Опасения для Индия также имеются, поскольку страна считается партнером США. Тем не менее, Индия давно сотрудничает с Россией, начиная с холодной войны.

Даже несмотря на давление США, Россия обеспечивает больше половины от общего импорта оружия Южной Азии.

Многие страны уже начинают понемногу сталкиваться с угрозами Америки. Индии пригрозили ввести санкции, если она заключит контракт с Россией на покупку ракетных систем С-400. Турция уже получает угрозы за приобретение противоракетных систем С-400, при этом, поставки уже находятся на стадии реализации.

Сделка между Индией и Россией планируется провести после 2020 года. Ключевым игроком в соглашении готов стать Промсвязьбанк. Американские же эксперты отмечают, что отказ от санкций маловероятен.

Фото: aninews.in

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