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Силовые структуры
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Автор Диана Гаврилова

"Первая современная война" - Крымская

Силовые структуры print

Крымская война (1853-1856) - это первая за многие века война, в которой давние противники Британия и Франция сражались на одной стороне - партнерство, которое повторилось в Первой мировой войне. 

И точно так же, как в 1914 году, это была также борьба, в которой доблесть простых солдат резко контрастировала с почти криминальной неспособностью генералов. Тем не менее, несмотря на то, что британская кампания в Крыму была дорогостоящей и непопулярной дома, она дала толчок развитию сестринского дела и медицины.

Конфликт в Крыму начался из-за территории. Франция, Великобритания и Сардиния объединили свои усилия для защиты интересов угасающей Османской империи от территориальных достижений царской России. Вот некоторые из наиболее поразительных фактов об этом конфликте.

Это была первая «современная война»

Некоторые историки утверждают, что Крымская война дала представление о том, как будут вестись конфликты будущего. Сражение шли между двумя крупными силовыми блоками: Российской империей с одной стороны, которой противостояли Французская, Британская и Османская империи, а также Сардиния. В Крымской войне также состоялась премьера современных военных технологий, таких как взрывные морские снаряды, железные дороги и телеграф. Массовое уничтожение и коммуникация на полях сражений были выведены на новый уровень в Крыму - и мировые военные планировщики заметили это.

Время злодеев

Граф Лукан был человеком многих впечатляющих пороков. Он воевал в война за Великобританию. Его враг Кардиган сам не был святым, но Лукан определенно соответствовал своей репутации скотины. Любители истории, которые сосредоточены на его деятельности в Крыму, склонны забывать, что его величайшие преступления против человечества начались задолго до войны. Будучи заочно арендодателем в своем ирландском имении в Каслбаре, графство Мейо, он выселил и заморил голодом примерно 40 000 жильцов. Его жестокость по отношению к ирландцам даже принесла ему титул «Лорд Истребитель».

Бесполезная атака

Атака легкой бригады в Балаклавском сражении 25 октября 1854 года станет одной из самых дорогостоящих и самых трагических ошибок в истории Британии. Знаменитое стихотворение лорда Теннисона о нападении было опубликовано всего через шесть недель после описанных событий. В ней он высоко оценил доблесть кавалерии, а также их безоговорочное послушание и обязательство выполнять приказы независимо от очевидного исхода. Более трети из 660 человек, принявших участие в штурме, были убиты. Окончательная ответственность за катастрофу британской армии продолжает оставаться спорной. В конечном счете, это могло быть чередой непонятных приказов, которые привели к неверному направлению. Несмотря на то, что нападение возглавил Кардиган, некоторые историки возлагают ответственность на Лукана, в то время как другие обвиняют лорда Реглана (1788-1855), пожилого генерала, который потерял руку в битве при Ватерлоо. Раглан умер в 1855 году от нервного срыва. Человек видел и пережил так много в своей жизни, и Атака легкой бригады была, вероятно, последней каплей.

Фото: flipboard.com

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"Первая современная война" - Крымская
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