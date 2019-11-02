Письма античных воинов

Независимо от эпохи солдат всегда думает о доме и о близких, что побуждает их писать письма. Письма солдат разных эпох - лучший «индикатор» настроений и чувств простых солдат, отражающий порой веяния эпохи точнее официальных хроник.

Сегодня мы разберем несколько писем, отправленных солдатами римской армии I - IV века своим родным. Большая часть новобранцев того периода была в возрасте 17 - 35 лет, то есть почти у всех имелись родные, а то и собственные семьи. Большая часть известных писем «приехала» к нам из Египта: сухой климат страны лучше всего сохранял папирус, на котором по большей части и писались письма.

Письмо Гая Юлия Апполинария отцу

Письмо интересно в первую очередь упоминаниями о системе покровительства тех лет: благодаря поддержке торговца пряностями он сумел получить через наместника по имени Клавдий Север хорошую должность, что существенно упростило службу.

«Приветствую, дорогой отец! Молюсь о твоем хорошем здоровье - оно для меня важно, ибо почитаю тебя, как богов. Меня беспокоит, что я отправляю тебе много писем: через Сатурнина (знаменосца), Юлиана и Диоса, но ответа касательно твоего самочувствия все еще не получил. Удели внимание прежде всего написанию мне об этом.

Я несколько раз просил Лонгина (передающего тебе письма) передать тебе что-нибудь как подарок, но он не соглашался - слишком сложно. Однако же, знай - Домиций согласился переправить тебе корзину.

У меня все идет здорово - я спросил Клавдия Севера о секретарской должности в канцелярии, но он сказал, что пока свободных мест нет, и сделал меня секретарем в легионе. Это неплохая возможность для продвижения. Другие солдаты днями напролет заняты работой с камнем и прочей, а я избавлен от таких сложностей.

Пожалуйста, прямо сейчас начни письмо и расскажи о здоровье. При первом же увольнении, предоставленном префектом, я постараюсь как можно быстрее приехать домой», - пишет Гай.

Письмо Апполинария матери

Данное письмо принадлежит перу солдата Апполинария, служившего на флоте в районе Италии. Скорее всего, он не был гражданином Рима - таких чаще брали именно на флот. После отставки они становились римскими гражданами.

«Мои молитвы - о здоровье твоем, мам. Прибытие в Рим состоялось на 20 день пахона (апрель по современному календарю)и был отправлен в Мизен, но пока не в курсе, в какую именно центури, поскольку регион для меня нов. Прошу тебя, побеспокойся о себе - я нахожусь в отличном месте, и, как только найду курьера, не стану медлить с письмами.

Прошу, опиши, как дела у братьев, у наших соседей. Множество приветов - каждому поименно: Каралу с детьми, Птолемею и его семье. Возношу за тебя молитвы богам Рима», - пишет Апполинарий.

Фото: mos-holidays.ru