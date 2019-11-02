Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Евгений Стриж

Письма античных воинов

Силовые структуры print

Независимо от эпохи солдат всегда думает о доме и о близких, что побуждает их писать письма. Письма солдат разных эпох - лучший «индикатор» настроений и чувств простых солдат, отражающий порой веяния эпохи точнее официальных хроник.

Сегодня мы разберем несколько писем, отправленных солдатами римской армии I - IV века своим родным. Большая часть новобранцев того периода была в возрасте 17 - 35 лет, то есть почти у всех имелись родные, а то и собственные семьи. Большая часть известных писем «приехала» к нам из Египта: сухой климат страны лучше всего сохранял папирус, на котором по большей части и писались письма.

Письмо Гая Юлия Апполинария отцу

Письмо интересно в первую очередь упоминаниями о системе покровительства тех лет: благодаря поддержке торговца пряностями он сумел получить через наместника по имени Клавдий Север хорошую должность, что существенно упростило службу.

«Приветствую, дорогой отец! Молюсь о твоем хорошем здоровье - оно для меня важно, ибо почитаю тебя, как богов. Меня беспокоит, что я отправляю тебе много писем: через Сатурнина (знаменосца), Юлиана и Диоса, но ответа касательно твоего самочувствия все еще не получил. Удели внимание прежде всего написанию мне об этом.

Я несколько раз просил Лонгина (передающего тебе письма) передать тебе что-нибудь как подарок, но он не соглашался - слишком сложно. Однако же, знай - Домиций согласился переправить тебе корзину.

У меня все идет здорово - я спросил Клавдия Севера о секретарской должности в канцелярии, но он сказал, что пока свободных мест нет, и сделал меня секретарем в легионе. Это неплохая возможность для продвижения. Другие солдаты днями напролет заняты работой с камнем и прочей, а я избавлен от таких сложностей.

Пожалуйста, прямо сейчас начни письмо и расскажи о здоровье. При первом же увольнении, предоставленном префектом, я постараюсь как можно быстрее приехать домой», - пишет Гай.

  Письмо Апполинария матери

Данное письмо принадлежит перу солдата Апполинария, служившего на флоте в районе Италии. Скорее всего, он не был гражданином Рима - таких чаще брали именно на флот. После отставки они становились римскими гражданами.

«Мои молитвы - о здоровье твоем, мам. Прибытие в Рим состоялось на 20 день пахона (апрель по современному календарю)и был отправлен в Мизен, но пока не в курсе, в какую именно центури, поскольку регион для меня нов. Прошу тебя, побеспокойся о себе - я нахожусь в отличном месте, и, как только найду курьера, не стану медлить с письмами.

Прошу, опиши, как дела у братьев, у наших соседей. Множество приветов - каждому поименно: Каралу с детьми, Птолемею и его семье. Возношу за тебя молитвы богам Рима», - пишет Апполинарий.

Фото: mos-holidays.ru

Актуальная аналитика
Силовые структуры
Письма античных воинов
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Недвижимость
Как вычислить риелтора-мошенника: советы
Новости Все >
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
В казанском отеле отравился 31 ребенок. Открыто уголовное дело
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Последние материалы
Пьяная школьница топором разгромила собственный дом
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Минобороны вручило медаль мексиканцу за выкуп российских военных наград
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Как вычислить риелтора-мошенника: советы
Московские кондитеры снабжали оружием террористов в Сирии
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Силиконовый "антидождь" своими руками
Врачи предупредили россиян об опасности голых щиколоток зимой
Популярное
Авто
Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель

Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.

Правильный запуск: что нужно знать, чтобы не уничтожить двигатель
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Новости Украины
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Фигурное катание
Косторная показала свою короткую программу на Гран-при Франции
Соломон Соловьев Страстная муза Михаила Булгакова - Астрология дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Кувейтские работорговцы продавали женщин в Instagram
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Минздрав установил ограничение на потребление соли
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
Российские миллиардеры с начала 2019 года разбогатели на $37 млрд
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Малайзия готова закупать российские самолеты взамен европейским
В Москве и Петербурге будут ограничены расчеты наличными
Орлов назвал критиков Малкина псевдопатриотами в помойке
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
США на грани гражданской войны
Литва: о чем напомнил "Лошарик"
Соскин: Аваков продвигает план о "точечной войне" в Донбассе
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Украинский МИД вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
"Форбс" в﻿ыставляют из России
Чем Россия ответит на членство Украины в НАТО
Не набат, но звоночек. Как оценивать итоги Кубка мира?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ