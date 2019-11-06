Римская армия в ранний период своего существования

Ранние римляне сражались как гоплиты, вдохновленные этрусками и греками

Популярное представление о римской армии, которая использует хитрые военные ходы и манипуляции, является верным только в последующие годы после 4-го века до нашей эры. Однако в предыдущие века римская военная система была вдохновлена ​​своим более продвинутым соседом (и врагом) - этрусками. Фактически, гоплитская тактика массового формирования людей, сражающихся с помощью своего щита и копья, была уже принята греками к 675 году до н.э. и достигла базирующихся в Италии этрусков к началу 7-го века до нашей эры. Римляне, в свою очередь, находились под влиянием своих этрусских врагов и, таким образом, сумели перенять многие из жестких, вдохновленных греками образований вместе с оружием.

Многие древние авторы согласны с принятием римской армией этой «чужой» тактики. Например, Диодор Сикулус упоминает, как римляне отказались от своих легких прямоугольных щитов и одобрили более тяжелые бронзовые щиты этрусков. Эта военная копия, в свою очередь, позволила римлянам одержать победу над этрусками. Анон (в своем «Ineditum Vaticanum») также отражает эту точку зрения, говоря, что этруски почувствовала силу римлян, когда римская армия приняла ту же стратегию, чтобы противостоять своим врагам.

Реформы разделили римскую армию на классы - в зависимости от благосостояния человека

Согласно исторической традиции, само принятие тактики гоплитов было вызвано широкими военными реформами, предпринятыми предпоследним римским правителем Сервием Туллием, который, вероятно, правил в 6 веке до нашей эры. Он отступил от «племенных» институтов курии и родов и вместо этого разделил вооруженные силы на основе владения имуществом отдельного солдата. В связи с этим римская армия и ее мирное общество были разделены на классы (classis).

По словам Тита Ливия, таких классов было шесть - все они основывались на их богатстве. Первые три класса сражались как традиционные гоплиты, вооруженные копьями и щитами - хотя вооружения сокращалось в зависимости от их экономического статуса. Четвертый класс был вооружен только метательными и обычными копьями, а пятый класс был вооружен пращой. Наконец, шестой (и самый бедный) класс был полностью освобожден от военной службы. Эта система еще раз намекает на то, как ранняя римская армия формировалась на основе подлинно националистических ценностей. Проще говоря, эти люди покинули свои дома и пошли на войну, чтобы защитить (или увеличить) свои собственные земли и богатство, а не ради военной карьеры.

Фото: bellumiustum.wordpress.com