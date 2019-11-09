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Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Диана Гаврилова

Франко-прусская война: причины и ход событий

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Франко-прусская война 1870-1871 годов - конфликт между Францией и Пруссией, который сигнализировал о росте немецкой военной мощи и империализма. Он был спровоцирован Отто фон Бисмарком (прусский канцлер) как часть его плана по созданию объединенной германской империи. 

Причины Появление Пруссии как ведущей германской державы и растущее объединение германских государств были восприняты Наполеоном III с опасением после победы Пруссии в Австро-Прусской войне 1866 года. 

Бисмарк в то же время намеренно поощрял растущий раскол между Пруссией и Францией, чтобы объединить государства Южной Германии в национальный союз. Он удостоверился в нейтралитете России и Италии и рассчитывал - правильно - на нейтралитет Великобритании. Подготовка к войне велась с обеих сторон, с заметной неэффективностью во Франции и с поразительной тщательностью в Пруссии. 

Непосредственный повод для войны возник, когда престол Испании был предложен князю дома Гогенцоллернов-Зигмарингенов, ветви правящего дома Пруссии. Предложение, впервые принятое по совету Бисмарка, было отклонено (12 июля) после сильного протеста Франции. Но агрессивный французский министр иностранных дел, герцог де Грамон, настаивал на дальнейших прусских заверениях, в которых король Пруссии Вильгельм I (позже император Вильгельм I) отказала. 

Бисмарк, опубликовав знаменитую Эмсскую депешу, разжег французские настроения, и 19 июля Франция объявила войну. 

Ход войны

Отчасти из-за того, что они считали Францию ​​агрессором, государства Южной Германии с энтузиазмом присоединились к Конфедерации Северной Германии. Военное поведение немцев было в руках военного гения Хельмута Карла Бернхарда фон Мольтке. С французской стороны Наполеон III принял активное командование, но вскоре оно перешло к маршалу Базену. 

4 августа 1870 года немцы пересекли границу в Эльзас. Они победили французов в Виссембурге, оттеснили французов при маршале МакМахонев Шалон-ан-Шампань и вбили клин между войсками МакМахона и Базена, сосредоточенными на Меце. Базен, пытаясь присоединиться к МакМахону, потерпел поражение во Вионвилле (16 августа) и Гравелотте (18 августа) и вернулся в Мец. 

Немцы начали свой поход на Париж, а 1 сентября попытка Наполеона III и МакМахона спасти Базана привела к катастрофе в Седане. Император и 100 000 его людей были взяты в плен. Когда весть о Седане достигла Парижа, произошла бескровная революция. Наполеон был свергнут, и временное правительство национальной обороны было сформировано под командованием генерала Трошу, Леона Гамбетты и Жюля Фавра, Париж был окружен немцами 19 сентября, и началась изнурительная осада. Гамбетта сбежал из Парижа на воздушном шаре, чтобы организовать сопротивление в провинциях. 

Сдача Базена (27 октября) с гарнизоном в 180 000 человек сделала любое сопротивление бесполезным. Париж, однако, продержался до 28 января 1871 года, страдая от нескольких месяцев голода. Хотя Бисмарк и Адольф Тьер подписали перемирие в тот же день, крепость Бельфор сопротивлялась до 16 февраля.

Фото:   lesreinesdesalpes.com

 

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