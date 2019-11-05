Факты о Балканских войнах начала 20 века

Первая Балканская война началась в октябре 1912 года, когда Балканский союз, состоящий из Болгарии, Греции, Сербии и Черногории, объявил войну Османской империи.Война 1912 года вместе со Второй Балканской войной позволила решить вопрос о том, кто будет править «Османской Европой».
Всего через месяц после начала военных действий Османская армия потерпела крах.Болгарские войска подтолкнули Османскую армию к линии обороны Чаталджи, которая находилась всего в тридцати километрах от столицы Стамбула. Болгарские войска также осадили старую османскую столицу Адрианополь (современный Эдирне; восстановлен во время Второй Балканской войны).
Сербы продвинулись в Македонию и достигли Манастира.Черногорская армия вместе с сербскими силами оккупировала Нови-Пазар и Скутари.Греческие войска продвинулись в Фессалию и Салоники, центр испаноязычного еврейства, который был спасен от испанской инквизиции османами и обосновался там.
Еврейской общине были причинены большие страдания в связи с захватом Салоники, который сопровождался грабежом, вымогательством и убийством.Греческая политика «эллинизации» последовала после 1912 года, создавая большие трудности для сефардской еврейской общины этого города.
К декабрю 1912 года османы потеряли все районы к западу от Стамбула.
Война закончилась подписанием Лондонского мирного договора.Практически все владения Империи на балканских территориях, которые были Османской империей более пятисот лет, были разделены между союзниками.Договор также признал независимую Албанию в ее современных границах.
Хотя Балканский союз одержал победу в Первой Балканской войне, вскоре возникли старые разногласия между союзниками по поводу разделения территориальных приобретений, что привело к ее распаду и началу Второй Балканской войны.Османская Империя до некоторой степени получила выгоду, восстанавив Восточную Фракию вплоть до реки Марица. Тем не менее, потеря была огромной: восемьдесят процентов «Османской Европы» было потеряно.
В Балканских войнах наблюдалось значительное сокращение мусульманского населения, вызванное не только вынужденной миграцией, голодом и болезнями, но и массовыми убийствами.По оценкам, в общей сложности 1,5 миллиона мусульман погибли и были насильственно изгнаны в результате Балканских войн.Оставшиеся в живых, которые до сих пор представляли большинство на своих балканских родинах, были расселены в Восточной Фракии и Западной Анатолии.Миллионы турок сегодня являются потомками тех, кто нашел убежище в Турции.
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