Гражданская война на Балканах. Факты.

Социалистическая Федеративная Республика Югославия была одной из крупнейших, наиболее развитых стран на Балканах и состояла из шести республик: Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии, Черногории, Сербии и Словении, в рамках которых различные этнические группы жили вместе. Два отдельных региона Косово и Воеводина были автономными провинциями в составе Республики Сербия.

Югославские войны длились с 1991 по 2001 год.

1. Восстание

Словения была первой из шести республик, которая официально покинула Югославию, провозгласив независимость 25 июня 1991 года. Это вызвало вмешательство Югославской народной армии (ЮНА), которое превратилось в короткую Десятидневную войну. Этот конфликт закончился победой Словении с отступлением ЮНА.

2. Нет сербов, нет войны.

Новый сербский лидер по имени Слободан Милошевич, бывший коммунист, который обратился к национализму и этнической враждебности для достижения господства, потерял интерес к Словении - стране, где почти нет сербов. Вместо этого бывший президент Югославии Милошевич направил свое внимание на Хорватию, католическую страну, где православные сербы составляли 12 процентов населения.

Хотя Хорватия провозгласила независимость в тот же день, что и Словения, она не смогла избежать гражданской войны, поскольку хорватские сербы отвергли власть нового государства и восстали при поддержке ЮНА и Сербии. После интенсивных боев пали ключевые города Дубровник (объект всемирного наследия ЮНЕСКО) и Вуковар. Сербы начали первые массовые казни, убивая сотни хорватских мужчин и хороня их в братских могилах.

3. Этническая чистка

Босния и Герцеговина затем испытали жестокость гражданской войны на Балканах. Население Боснии состояло в основном из боснийских мусульман (43%), боснийских сербов (33%) и боснийских хорватов (17%). Таким образом, Босния имела стратегическое значение для Сербии и Хорватии.

В марте 1992 года боснийские сербы бойкотировали референдум о независимости, за который проголосовало более 60 процентов боснийских граждан. Месяц спустя боснийские сербы восстали при поддержке ЮНА и Сербии и объявили землю под своим контролем сербской республикой в ​​Боснии и Герцеговине. Боснийские сербы с превосходящей военной мощью занимались этнической чисткой, систематической кампанией преследования несербов. Вскоре они контролировали более 60 процентов территории страны.

С другой стороны, боснийские хорваты пренебрегали властью боснийского правительства и объявили свою республику при поддержке Хорватии. Гражданская война в Боснии превратилась в напряженную трехстороннюю борьбу, и гражданские лица всех национальностей стали жертвами невыразимых преступлений. Приблизительно более 100 000 человек были убиты, а два миллиона человек (более половины населения Боснии) были изгнаны из своих домов.

Наихудшее злодеяние гражданской войны на Балканах имело место в июле 1995 года, когда Сребреница, объявленный ООН безопасный район, оказалась в осаде силами во главе с командующим боснийскими сербами Ратко Младичем. Сербские силы в результате геноцида казнили более 8000 боснийских мусульманских мужчин. Оставшиеся женщины и дети были выгнаны из своих домов.

4. Принудительная миграция и ослабленная экономика в Хорватии

Более половины населения Хорватии было вынуждено мигирровать внутри страны. Многие были вынуждены уйти или стали беженцами; более 1500 были убиты и около 2500 были ранены. После четырех лет ожесточенных боев и вспышек этнической чистки гражданская война значительно ослабила Хорватию.

Современная национальная статистика отражает остаточное наследие войны. ПРООН сообщает о 21,1% безработицы в декабре 2012 года. Молодые люди в возрасте до 25 лет были среди наиболее пострадавших; 40 процентов остались безработными, и более половины из них искали работу более года. Около 20,6 процента населения подвержены риску бедности.

5. Косово

В 1998 году между Армией освобождения Косово и сербскими силами произошли интенсивные боевые действия, когда Милошевич попытался положить конец автономии Косово и поставить ее под контроль Сербии. В 1999 году НАТО провела 78-дневную кампанию воздушных ударов, в результате которой режим Милошевича вывел свои войска из Косово.

К концу мая 1999 года НАТО сообщило, что 1,5 миллиона человек, или 90 процентов населения Косово, были изгнаны из своих домов. Предполагается, что около 225 000 косоваров (жители Косово) пропали без вести, и до 5000 косваров были казнены. Деревни и фермы были разрушены.

Государственный департамент США сообщает, что косовские албанцы «систематически лишались документов, удостоверяющих личность и имущество, включая паспорта, права на землю, автомобильные номерные знаки, удостоверения личности и другие формы документов». В результате «чистки личности», по оценкам, 50 процентов Косово может быть без документов. Государственный департамент США сообщил: «Систематически уничтожая школы, места религиозных обрядов и больницы, сербские силы стремились уничтожить социальную самобытность и структуру общества косовских албанцев».

Хотя Косово провозгласило независимость в 2008 году, с тех пор оно еще не полностью восстановилось после гражданской войны 1998-1999 годов. После окончания войны в 1999 году международное сообщество вложило в Косово более 5 миллиардов долларов, но оно остается самым бедным регионом бывшей Югославии и Европы.

В Косово самый высокий уровень безработицы на Западных Балканах. Около 45 процентов населения трудоспособного возраста являются безработными; 150 000 жителей Косово живут на 61 цент в день или 19 долларов в месяц.

6. Создание Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии

ООН учредила свой первый суд по военным преступлениям и международный трибунал по военным преступлениям - Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), для рассмотрения военных преступлений, имевших место во время гражданской войны на Балканах.

МТБЮ обвинил более 160 человек, в том числе глав государств, премьер-министров, начальников штабов армии, министров внутренних дел, вооруженных сил и полиции, а также других политических лидеров среднего и высшего звена, вовлеченных в югославские конфликты.

Эти обвинительные заключения касались преступлений, совершенных в ходе гражданской войны на Балканах в 1990-х годах против представителей различных этнических групп в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косово, Сербии и бывшей югославской Республике Македонии. По сообщениям МТБЮ, по состоянию на май 2013 года было осуждено 69 человек, и в настоящее время 25 человек находятся на разных стадиях разбирательства в Трибунале.

7. Македония

Македония, самая южная республика югославской федерации, провозгласила независимость осенью 1991 года и подверглась ненасильственному разделению. Впоследствии Македония получила доступ в ООН под временным названием Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ). Но мир не длился долго. В январе 2001 года этническая албанская Национально-освободительная армия (НОА), военизированная группировка, воевала с силами безопасности республики в надежде завоевать независимость албанских районов страны. Конфликт длился несколько месяцев и завершился мирным урегулированием.

8. Экологические проблемы в Косово

Косово имело ограниченную инфраструктуру и техническую экспертизу до гражданской войны на Балканах. Всемирный банк сообщает, что «большая часть инфраструктуры, находящейся в государственной собственности, пришла в негодность или была разрушена, но частные инвестиции привели к строительному буму, который, однако, ведет ко многим экологическим проблемам».

Фото: en.topwar.ru