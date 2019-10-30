Трагедия "Лошарика" напомнила Финляндии о соперничестве в морских глубинах

Журналисты из Финляндии считают, что авария российской подлодки, произошедшая 1 июля, в которой погибли 14 моряков - это повод поговорить о всех известных общественности случаях соперничества в водных глубинах. И даже опубликовали ряд статей, посвященных этой теме.

Напомним, официальная причина аварии, по версии Минобороны РФ, - возникновение пожара во время картографирования морского дна.

Судно «Лошарик» - сверхсекретная подводная лодка. Информация ней в открытом доступе отсутствует. Точные данные о конструкции судна также неизвестны. Даже фотографии «Лошарика» всплывают крайне редко,отмечают финские СМИ.

Как известно, строительство подводной лодки начиналось еще в 80-е годы. После распада Советского Союза строительство проекта было приостановлено, но позже его удалось завершить.

Длина судна составляет около 70 метров. Другими словами, внешне «Лошарик» выглядит, как обычная подводная лодка. По предположениям специалистов, внутри морского транспорта находится несколько титановых отсеков. При этом, диаметр каждого отсека не менее 6 метров. Экипаж располагается внутри отсеков.

Считается, что сферическая конструкция корабля более надежная, чем цилиндрический тип. Дело в том, что каркас в виде сферы выдерживает гораздо большее давление, что позволяет опускаться на большую глубину. По некоторым данным, максимальная глубина погружения - 5-6 километров.

Предназначение подводной лодки - проведение исследований. Однако, если бы цель АС-12 была только в научных исследованиях, то не было бы такой высокой степени секретности. По мнению финских СМИ, «Лошарик» - это военная разведывательная лодка России.

Причины использования сверхсекретного судна, возможно, написано в материале, связаны с интересами России к американской подводной коммуникационной системе. Помимо этого, военное-морские силы заинтересованы в изучении американской системы наблюдения - говорят журналисты финской газеты Helsingin Sanomat.

Больше всего внимания привлекают коммуникационные системы, а точнее - подводные кабели, соединяющиеся для обеспечения связи в морских глубинах. По мнению Helsingin Sanomat, Россия помнит, как американцы прослушивали их коммуникационные системы, и видимо сейчас - это ответ российских военно-морских войск.

Существует и другая версия, которую упоминает финская газета. Проведение разведывательных операций представляет собой подготовительный этап к борьбе за Арктику. Как один из вариантов - Россия готовится к захвату территории, начиная с исследований морского дна.

Несмотря на слова главной финской газеты, точной причины использования и источника возгорания на подводной лодке не удастся узнать никогда. Точно также можно сказать и про догадки зарубежных СМИ, поскольку все факты являются лишь предположениями на фоне сложившихся ситуаций в мире.

Фото: defensenews.com