Уманская яма: концлагерь о котором знают немногие

Уманская яма - место, где держали советских военнопленных во время ВОВ. Оно находилось в карьере кирпичного завода всего 2 месяца, с августа по сентябрь 1941 года. Это была на самом деле открытая яма глубиной 10 метров. На заключенных лил дождь, их палило солнце...

До сих пор неизвестно, сколько советских солдат погибло там. Списки помещенных в яму не велись.

Образование «Уманского котла»

В августе 1941 года советские солдаты попали в окружение в районе украинского города Умани. В Уманском котле были практически полностью уничтожены две армии. Из 65 тысяч, попавших в котел, вырваться удалось немногим менее 11 тысяч.

Вермахт же потерял 4,5 тысячи человек, еще 15 тысяч были ранены.

Для советских военнопленных был спешно организован концлагерь под Уманью: на территории карьера просто вырыли яму. Плохие условия содержания привели к смерти многих пленных через короткий промежуток времени. Немцы и сами расстреливали раненых или ослабевших воинов, евреев, комиссаров, коммунистов.

Об условиях и самом лагере

Этот концлагерь считался пересылочным. Это был большой глиняный карьер высотой 15 м. Со слов очевидцев, сумевших выжить, сам лагерь мог вместить максимум 6-7 тысяч человек, тогда как в нем содержали их несколько десятков тысяч. Здесь вовсе не было зданий. Множество пленных спали прямо на улице. Рядом с ними находились две большие железные бочки - в них готовили еду для заключенных, которой могло хватить максимум на 2 тысячи человек.

Неудивительно, что из-за недоедания ежедневно погибало 60-70 заключенных, а в течение дня их еще и расстреливали. Некоторые люди в тяжелом состоянии отправлялись в местное общежитие. Однако здесь им также никто не оказывал помощи. Погибших хоронили во рвах, их тела пересыпали известью.

Очевидцы рассказывали, что людей в этом лагере первые дни вовсе не кормили. Сначала заключенные выпили всю воду из луж, а после стали есть глину, которая сбивалась в комки в желудках, и люди умирали в страшных мучениях. Когда кухня заработала, лучше не стало - люди кидались к пище, из-за чего немцы пускали по ним огонь.

Врач Георгий Углов с разрешения немцев каждый день кидал в бутылки накрепко скрученные листки бумаги со сведениями о погибших. Благодаря этому было восстановлено около 3 тысяч жертв нацистов.

Сейчас историки и волонтеры из поисковых отрядов работают над тем, чтобы создать списки погибших в Уманской яме. Возможно, что когда-нибудь она перестанет быть «белым пятном» в истории ВОв.

Фото: cartacapital.com.br