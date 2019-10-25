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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Евгений Стриж

Хитрости военачальников, принесшие победу

Силовые структуры print

Зачастую военачальники, полагавшиеся лишь на мощь своей армии, терпели поражения от слабых (по их меркам) противников. Диалектика силы и слабости, верности и обмана была описана еще в «Искусстве войны» Сунь-Цзы, но многие полководцы более поздних периодов предпочитали все решать грубой силой - и терпели неудачу.

В нашей подборке - интересные ситуации, в которых решающее значение имели именно хитрости и уловки, а не мощь войск.

Степан Разин против Мамед-хана

В июне 1669 года случилась самая крупная морская виктория России XVII века. А организовал ее Степан Разин, сумевший перехитрить персидское войско.

С 1668 года казаки Разина совершали налеты на расположенные у берегов Каспия иранские поселения. Персидский царь, узнав об этом, отправил в карательную экспедицию (от 50 до 70 судов). Тактика была следующей: связать суда цепями и получившимся «гребнем» прочесать акваторию, не дав флоту Разина уйти.

Увидев приближение врага, казаки (имевшие, к слову, около 23 судов-стругов) начали хаотично отступать в море. При этом они изображали неумение управлять судами настолько убедительно, что глава флота персов Мамед-хан начал преследование, не озаботившись как-то разделить свои силы.

В нужный момент флот Разина повернул к берегу и открыл огонь по флагману персов. Зажигательные снаряды подожгли корабль, и он пошел ко дну, захватив с собой и соседние суда. Потеря флагмана спровоцировала панику персов, и суда Разина смогли воспользоваться своей маневренностью, уничтожая их одно за другим. В итоге от персидского флота остались 3 судна, на одном из которых скрылся Мамед-хан, а Разин потерял около 50 человек ранеными.

Сунь Бинь против Пан Цзюаня

Китайские войны традиционно отличаются большим количеством интриг хитростей и уловок. Интересующий нас случай произошел в ходе войны двух царств: Ци (командовал Сунь Бинь) и Вэй (командовал Пан Цзюань). Армия Ци в момент прихода на командную должность Биня имела скверную репутацию трусов, бездельников и неумех - на этом «фундаменте» Бинь и сумел выстроить план.

Пан Цзюань активно преследовал армию Сунь Биня, но тот каждый раз уклонялся от боя. По ночам Бинь отдавал приказ уменьшать количество костров: если в первую ночь их было 100 000, то во вторую - уже 50 000. Каждую ночь костров было все меньше, и Пан Цзюань уверял свои войска, что солдаты Биня массово дезертируют.

В какой-то момент Цзюань решил совершить решающую атаку по остаткам войск врага, для чего в составе элитного отряда ушел в ночную атаку. Подъехав к лагерю Биня, полководец увидел некие надписи на дереве, и зажег факел, чтобы прочесть их. В этот же момент по отряду Цзюаня открыли огонь лучники Биня, уничтожив большую его часть, а сам Пан, осознав, что его провели, покончил с собой от позора. Надпись же, по легенде, гласила: «Под этим деревом найдет свою смерть Пан Цзюань».

Хитрость Бисмарка: как воевать, но не выглядеть агрессором

Пруссия периода Бисмарка достаточно успешно воевала, в том числе ради завершения объединения территорий с населением, говорящим по-немецки. После того, как прусские войска одержали верх в Австро-прусско-итальянской войне (1866 год), процесс был почти завершен - не хватало лишь части земель, которыми владела Франция.

Перспектива открытой войны прусское командование не радовала - хоть Франция на тот момент и была в сложных отношениях со многими державами, открытое нападение на нее могло спровоцировать дипломатический скандал, да и помощь французам наверняка не заставила бы себя ждать.

Бисмарк решил достаточно хитро сыграть на самолюбии Франции. В 1868 году крайне удачно произошло свержение в Испании королевы Изабеллы II, и Пруссия не замедлила выдвинуть своего кандидата на трон. Наполеон III сразу же выразил недовольство - у Франции была своя кандидатура.

После длительной переписки французское высокомерие взяло верх, и 13 ноября 1870 года Наполеон III передал прусскому королю письмо, в котором требовал запретить Леопольду Гогенцоллеру (кандидат от Пруссии) садиться на испанский трон. Также Франция выслала делегацию для уточнения ситуации, но король Вильгельм не смог ее принять, выслушав в итоге требования французов на вокзале, а затем пообещав продолжить диалог уже в Берлине.

Получивший все эти сведения Бисмарк немного их подкорректировал: Вильгельм в его версии отказался выслушать посла и сообщил, что обсуждать в данной ситуации нечего. После того, как информацию от Бисмарка опубликовали во французской прессе, Франция объявила Пруссии войну, и процесс объединения Германии продолжился - уже к 1871 году Пруссия стала центром Германской империи.

Беседа командиров: блеф по-крупному

В 1797 году в районе Уэльса совершил высадку десантный отряд «Черный легион», состоящий из ирландцев и французов и насчитывающий 1500 бойцов. Командовал ими ирландец Уильям Тейт, а задача заключалась в подавлении местного ополчения и захвате территории.

Против Тейта выступил лорд Коулдер, численность отряда которого составляла 700 человек. Но если 1500 солдат Тейта постоянно дрались между собой из-за неприязни, отчего дисциплина и эффективность хромали, то у Тейта в отряде были в основном британцы - как местные ополченцы, так и регулярные войска. К тому же после высадки солдаты Тейта подняли бунт против командира.

Тейт понимал, что действовать нужно быстро, и решил добиться своего хитростью. Он устроил встречу с Коулдером, на которой предложил тому сдаться, чтобы избежать кровопролития. Но Коулдер, зная состав отряда Тейта, сразу понял, что это блеф - ирландцам и французам не было нужды думать о жизнях британских солдат. И решил ответить тем же - уверенно сообщил Тейту, что к нему прибывают подкрепления, а солдат у него как минимум не меньше уже на данный момент, так что стоит сдаться.

Глава «Черного легиона» решил не рисковать и капитулировал - так отряд из 700 человек захватил в плен 1500 солдат врага, а в качестве приза получил еще и несколько судов (фрегат и корвет).

 

Фото: pontokot.livejournal.com

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