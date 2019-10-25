Хитрости военачальников, принесшие победу

Зачастую военачальники, полагавшиеся лишь на мощь своей армии, терпели поражения от слабых (по их меркам) противников. Диалектика силы и слабости, верности и обмана была описана еще в «Искусстве войны» Сунь-Цзы, но многие полководцы более поздних периодов предпочитали все решать грубой силой - и терпели неудачу.

В нашей подборке - интересные ситуации, в которых решающее значение имели именно хитрости и уловки, а не мощь войск.

Степан Разин против Мамед-хана

В июне 1669 года случилась самая крупная морская виктория России XVII века. А организовал ее Степан Разин, сумевший перехитрить персидское войско.

С 1668 года казаки Разина совершали налеты на расположенные у берегов Каспия иранские поселения. Персидский царь, узнав об этом, отправил в карательную экспедицию (от 50 до 70 судов). Тактика была следующей: связать суда цепями и получившимся «гребнем» прочесать акваторию, не дав флоту Разина уйти.

Увидев приближение врага, казаки (имевшие, к слову, около 23 судов-стругов) начали хаотично отступать в море. При этом они изображали неумение управлять судами настолько убедительно, что глава флота персов Мамед-хан начал преследование, не озаботившись как-то разделить свои силы.

В нужный момент флот Разина повернул к берегу и открыл огонь по флагману персов. Зажигательные снаряды подожгли корабль, и он пошел ко дну, захватив с собой и соседние суда. Потеря флагмана спровоцировала панику персов, и суда Разина смогли воспользоваться своей маневренностью, уничтожая их одно за другим. В итоге от персидского флота остались 3 судна, на одном из которых скрылся Мамед-хан, а Разин потерял около 50 человек ранеными.

Сунь Бинь против Пан Цзюаня

Китайские войны традиционно отличаются большим количеством интриг хитростей и уловок. Интересующий нас случай произошел в ходе войны двух царств: Ци (командовал Сунь Бинь) и Вэй (командовал Пан Цзюань). Армия Ци в момент прихода на командную должность Биня имела скверную репутацию трусов, бездельников и неумех - на этом «фундаменте» Бинь и сумел выстроить план.

Пан Цзюань активно преследовал армию Сунь Биня, но тот каждый раз уклонялся от боя. По ночам Бинь отдавал приказ уменьшать количество костров: если в первую ночь их было 100 000, то во вторую - уже 50 000. Каждую ночь костров было все меньше, и Пан Цзюань уверял свои войска, что солдаты Биня массово дезертируют.

В какой-то момент Цзюань решил совершить решающую атаку по остаткам войск врага, для чего в составе элитного отряда ушел в ночную атаку. Подъехав к лагерю Биня, полководец увидел некие надписи на дереве, и зажег факел, чтобы прочесть их. В этот же момент по отряду Цзюаня открыли огонь лучники Биня, уничтожив большую его часть, а сам Пан, осознав, что его провели, покончил с собой от позора. Надпись же, по легенде, гласила: «Под этим деревом найдет свою смерть Пан Цзюань».

Хитрость Бисмарка: как воевать, но не выглядеть агрессором

Пруссия периода Бисмарка достаточно успешно воевала, в том числе ради завершения объединения территорий с населением, говорящим по-немецки. После того, как прусские войска одержали верх в Австро-прусско-итальянской войне (1866 год), процесс был почти завершен - не хватало лишь части земель, которыми владела Франция.

Перспектива открытой войны прусское командование не радовала - хоть Франция на тот момент и была в сложных отношениях со многими державами, открытое нападение на нее могло спровоцировать дипломатический скандал, да и помощь французам наверняка не заставила бы себя ждать.

Бисмарк решил достаточно хитро сыграть на самолюбии Франции. В 1868 году крайне удачно произошло свержение в Испании королевы Изабеллы II, и Пруссия не замедлила выдвинуть своего кандидата на трон. Наполеон III сразу же выразил недовольство - у Франции была своя кандидатура.

После длительной переписки французское высокомерие взяло верх, и 13 ноября 1870 года Наполеон III передал прусскому королю письмо, в котором требовал запретить Леопольду Гогенцоллеру (кандидат от Пруссии) садиться на испанский трон. Также Франция выслала делегацию для уточнения ситуации, но король Вильгельм не смог ее принять, выслушав в итоге требования французов на вокзале, а затем пообещав продолжить диалог уже в Берлине.

Получивший все эти сведения Бисмарк немного их подкорректировал: Вильгельм в его версии отказался выслушать посла и сообщил, что обсуждать в данной ситуации нечего. После того, как информацию от Бисмарка опубликовали во французской прессе, Франция объявила Пруссии войну, и процесс объединения Германии продолжился - уже к 1871 году Пруссия стала центром Германской империи.

Беседа командиров: блеф по-крупному

В 1797 году в районе Уэльса совершил высадку десантный отряд «Черный легион», состоящий из ирландцев и французов и насчитывающий 1500 бойцов. Командовал ими ирландец Уильям Тейт, а задача заключалась в подавлении местного ополчения и захвате территории.

Против Тейта выступил лорд Коулдер, численность отряда которого составляла 700 человек. Но если 1500 солдат Тейта постоянно дрались между собой из-за неприязни, отчего дисциплина и эффективность хромали, то у Тейта в отряде были в основном британцы - как местные ополченцы, так и регулярные войска. К тому же после высадки солдаты Тейта подняли бунт против командира.

Тейт понимал, что действовать нужно быстро, и решил добиться своего хитростью. Он устроил встречу с Коулдером, на которой предложил тому сдаться, чтобы избежать кровопролития. Но Коулдер, зная состав отряда Тейта, сразу понял, что это блеф - ирландцам и французам не было нужды думать о жизнях британских солдат. И решил ответить тем же - уверенно сообщил Тейту, что к нему прибывают подкрепления, а солдат у него как минимум не меньше уже на данный момент, так что стоит сдаться.

Глава «Черного легиона» решил не рисковать и капитулировал - так отряд из 700 человек захватил в плен 1500 солдат врага, а в качестве приза получил еще и несколько судов (фрегат и корвет).

Фото: pontokot.livejournal.com