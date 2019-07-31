Как американское оружие попадает в руки исламистов

Посетивший Россию сенатор объяснил, почему нельзя вооружать Саудовскую Аравию, Катар и Бахрейн.

На сайте американского телеканала Fox News опубликована статья "Прекратить вооружать радикальных джихадистов" сенатора-республиканца Рэнда Пола, завоевавшего репутацию нонконформиста после прошлогоднего визита в Россию.

"Ближний Восток — кипящий котел, всегда готовый взорваться, — пишет сенатор. — Поставлять оружие участникам вековых конфликтов является ошибкой, поскольку нет уверенности в том, что оружие, которое мы отправляем на Ближний Восток, однажды не будет повернуто в наших собственных солдат".

Кто такой Рэнд Пол

Рэнд Пол является последовательным "трампистом" и одним из самых заметных политиков американского истеблишмента. Он исповедует бескомпромиссные взгляды в отношении "вашингтонского болота", которое грозился осушить Дональд Трамп, баллотируясь в президенты в 2016 году. К моменту начала президентской кампании-2016 социологические опросы показывали высокую популярность Рэнда Пола среди республиканских деятелей и избирателей, однако антиэлитную повестку написал на своем знамени Трамп, и сенатор Пол благоразумно отказался от участия в президентской гонке, примкнув к лагерю сторонников Трампа. Позже он переизбрался на очередной срок в сенат, где представляет штат Кентукки.

Рэнд Пол был одним из двух сенаторов, голосовавших летом 2017 года против принятия закона об усилении санкций в отношении России. Годом позже он приедет в Москву для того, чтобы, как утверждал телеканал CNN, передать Владимиру Путину загадочное "письмо" от Дональда Трампа, написанное по просьбе самого Рэнда Пола.

Подробности этой истории окутаны завесой конспирологии, однако можно констатировать, что в ходе визита сенатор встретился с российскими законодателями и пригласил их в Вашингтон, и это не прошло ему даром. Американские пользователи социальных сетей объявили Пола предателем. В потоке сетевых комплиментов в его адрес мелькали такие теплые слова и выражения, как "ученик Путина", "свинья" и "дебил".

Можно добавить, что CNN процитировал слова Рэнда Пола, за которые Россия должна была выразить ему искреннюю благодарность: "Любая страна, способная вести шпионаж, делает это, и любая страна, способная вмешиваться в выборы в других странах, тоже это делает".

Рэнд Пол об американском оружии на Ближнем Востоке

В статье о том, почему Америка не должна торговать оружием с ближневосточными партнерами, он пишет, что на эти грабли страна уже наступала.

"На вооружении Ирана и сегодня находятся некоторые виды оружия Соединенных Штатов, поставляемого в свое время шаху. В Ираке оружие, которым мы снабжали эту страну во время войны с Ираном, оставалось тогда, когда мы вернулись, чтобы воевать с Саддамом Хусейном. В Афганистане во время наших боевых действий против Талибана* все еще было оружие, поставляемое нами моджахеддинам для войны с русскими.

Распространение оружия в странах, пораженных хаосом, является рецептом катастрофы. Вряд ли кто-то возьмется утверждать, что отправка вооружений в Ливию или Сирию хоть в чем-то помогла торжеству свободы. Мечтатели твердят о мирном плане для Ближнего Востока. Вероятно, нам стоит рассмотреть такой мирный план, который не предполагает поставок нового оружия в регион, охваченный волнениями, гражданскими войнами и анархией".

Рэнд Пол полемизирует с теми, кто утверждает, что Соединенные Штаты должны вооружать любое государство, противостоящее Ирану, даже если оно "позволяет себе расправу над диссидентом на территории консульства за пределами страны". Речь, конечно, идет о Саудовской Аравии, наследный принц которой отдал приказ об убийстве обозревателя The Washington Post Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

Автор задается вопросом: не разумнее ли продавать странам оружие в зависимости от их "поведения"?

"Сложно преувеличить масштабы бедствия, которое постигнет Ближний Восток, а может, и мир, если Саудовская Аравия "по ошибке" применит мирные ядерные технологии для производства ядерного оружия, — пишет республиканец. — Неужели саудовцы настолько слабы, что без дополнительных поставок оружия Соединенных Штатов не в состоянии отразить агрессию Ирана?"

"Конечно, это не так, — отвечает на собственный вопрос сенатор. — Сегодня саудовцы тратят на свою армию больше, чем Россия. Саудовский военный бюджет является третьим в мире. Саудовцы и их союзники в Персидском заливе тратят на вооружение в восемь раз больше, чем Иран".

Для чего используется это вооружение?

"Для бомбардировки мирных жителей Йемена, это во-первых. Используя наши бомбы и самолеты, саудовцы нанесли удар по похоронной процессии, ранив 400 человек и убив 150. В прошлом году саудовские бомбы унесли жизни 400 детей — пассажиров школьного автобуса. При нашей поддержке саудовцы осуществляют блокаду порта Ходейда, важного пункта для доставки продовольствия голодающему населению, в результате чего от голода страдает 17 миллионов человек.

Помимо этого, Саудовская Аравия подпитывает оружием гражданскую войну в Сирии. Даже Хиллари Клинтон в свое время в электронной переписке с Джоном Подестой (главой предвыборного штаба Клинтон во время кампании 2016 года. — Ред.) признала: "Нам нужно использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные возможности для оказания давления на правительства Катара и Саудовской Аравии, тайно осуществляющие финансовую и тыловую помощь "Исламскому государству"* и другим радикальным группировкам". Давайте повторим, чтобы всем было понятно: Хиллари Клинтон признала, что Катар и Саудовская Аравия финансировали и вооружали ИГИЛ*!" — подчеркивает Рэнд Пол.

Он также делится информацией о том, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция передает американское оружие бойцам йеменских группировок, связанных с "Аль-Каидой"*, и радикальным боевикам-салафитам.

"Итак, с одной стороны, "Аль-Каида"* является врагом, атаковавшим нас 11 сентября 2001 года, — пишет Рэнд Пол. — С другой стороны, нас убеждают закрыть глаза на тот факт, что оружие Соединенных Штатов поступает в Катар и Саудовскую Аравию и оказывается в руках бойцов ИГИЛ*! Какой вменяемый деятель может продавать оружие режиму, уничтожающему, подвергающему пыткам диссидентов, бросающему их в тюрьмы?"

Американский политик снова имеет в виду Саудовскую Аравию, власти которой "рутинно обезглавливают и распинают своих оппонентов". Один из примеров — казненный шейх Нимр Аль-Нимр, а также его племянник, ожидающий смертной казни за авторство воззвания с призывом к гражданам принять участие в митинге протеста.

"С 1980 года саудовцы потратили 100 миллиардов долларов на экспорт радикального джихадизма, чьи адепты проповедуют ненависть к евреям, христианам и индусам. Саудовская Аравия спонсирует десятки тысяч медресе, в которых учат ненавидеть Запад и применять насилие. Я помню сообщение о том, что 80 процентов студентов одного из этих медресе влились в ряды "Талибана"*, чтобы воевать с американцами. Кто в здравом уме станет делится с такими людьми ядерными технологиями?"

Саудовская Аравия не единственная ближневосточная страна, вызывающая "восторг" Рэнда Пола. Среди других фаворитов — Катар и Бахрейн.

"Есть десятки свидетельств того, как проданное Катару американское оружие оказывалось в руках группировки "Аль-Нусра"* и даже ИГИЛ*. Помимо этого, Катар связан с ХАМАС".

Сенатор цитирует бывшего заместителя секретаря департамента по терроризму и финансовой разведке Дэвида Коэна: "Катар, долгосрочный союзник США, много лет открыто финансировал ХАМАС". Коэн также заявлял, что власти Катара не препятствуют ведению сбора пожертвований для "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*.

От себя Рэнд Пол добавляет, что многие источники говорят о надежном убежище, которое обрели в Катаре лидеры "Аль-Каиды"*, а также о том, что даже с точки зрения властей Саудовской Аравии, которые трудно заподозрить в цивилизованности, продавать оружие Катару не стоит.

"Саудовцы, сами не новички в деле поддержки терроризма, разорвали с Катаром дипломатические отношения, обвинив его в спонсировании террора, — пишет сенатор. — В Ливии, погрузившейся в хаос после свержения Муаммара Каддафи с помощью Соединенных Штатов, Катар вооружает происламистские силы, в то время как Египет и Объединенные Арабские Эмираты вооружают другую сторону. Никто не поспорит с тем, что Катар вооружал "Аль-Каиду"* и другие радикальные группировки на всем Ближнем Востоке".

Американское оружие в Бахрейне

Объяснив читателям вредоносность Саудовской Аравии и Катара, Рэнд Пол переносится в Бахрейн.

"Некоторые считают, что мы должны продавать этой стране оружие, потому что мы используем ее как военно-морскую базу. Это одна точка зрения, — пишет республиканец. — Другой подход предлагает принять во внимание то, что в Бахрейне насчитывается четыре тысячи политических заключенных. В Бахрейне запрещены политические партии. Оппозиционный лидер Шейх Али Салман отбывает пожизненное заключение. Студенческий лидер казнен за протест против политики правительства. Набил Раджаб получил пять лет тюремного заключения за обнародование в "Твиттере" фактов пыток в бахрейнских тюрьмах. Известный бахрейнский футболист Хаким Аль-Арейби был арестован во время медового месяца в Таиланде и провел под арестом 76 дней, пока не был выпущен на свободу под давлением международного сообщества. В январе известный шиитский клирик Сайед Маджид Аль-Мешаал был арестован за критику актов внесудебных казней, практикуемых правительством Бахрейна".

Перечислив эти преступления, Рэнд Пол задается вопросами, начинающимися с одной и той же фразы:

"Должны ли мы снабжать оружием режим, использующий насилие для подавления политического инакомыслия?

Должны ли мы снабжать оружием режим, развязавший войну против мирных жителей Йемена?

Должны ли мы снабжать оружием режим, применяющий пытки и практикующий необоснованные тюремные заключения для того, чтобы поставить вне закона своих политических оппонентов?"

Факты неоспоримы: Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн снабжают американским оружием радикальные исламистские группировки, напоминает сенатор. И заключает: "Новые поставки оружия на Ближний Восток отнюдь не приближают нас к миру".

"Наши отцы-основатели остерегались давать слишком много власти президентам. Джеймс Мэдисон писал о том, что исполнительная власть в наибольшей степени тяготеет к войнам, поэтому в Конституции право объявления войны предоставлено конгрессу, — пишет политик, симпатизирующий Дональду Трампу. — Нам нужно восстановить хотя бы видимость разделения властей, необходимого для того, чтобы сохранить нашу великую республику".

* Организации, запрещенные в России.

Перевел Станислав Варыханов

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