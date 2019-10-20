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Силовые структуры
Министерство обороны ФСБ МВД
Автор Владан Джурич

Соединенные Штаты провоцируют рост военных расходов в мире

Силовые структуры print

Самые высокие расходы на оборону страны имеют Соединенные Штаты. Бразильское издание Folha изучило доклад Международного института стратегических исследований и поделилось своим мнением по поводу оборонных затрат.

По мнению автора издания, Россия как минимум еще на протяжении 5 лет будет занимать лидирующие строчки в военной сфере.

Позиции ядерных держав всегда строги в отношении к более слабым странам. США перестает поставлять вооружение союзникам по причине выхода из договора. Владимир Путин заявляет об использовании ядерного оружия, поскольку его считают нарушителем международного соглашения.

Индия и Пакистан разворачивают военные действия в небе, а Китай осваивает последние технологии самолетостроения в военной сфере. Украина также не остается в стороне и уже собирается потратить на свою оборону крупную сумму.

В Южной Америке также неспокойно. Крупные страны отказывают в военной поддержке из-за целей США свергнуть венесуэльскую диктатуру.

Опираясь на последние новости, тенденция в 2019 году больше сводится к военным действиям. Сегодня гораздо больше возникает конфликтов между странами - утверждает издание Folha. В докладе «Военный баланс 2019» говорится о самых опасных странах с военным потенциалом. В цифрах отображено то, как изменилась Стратегия национальной безопасности Штатов.

После прихода Дональда Трампа, стратегия страны была направлена на борьбу с крупнейшими странами мира - Россией и Китаем. В докладе IISS указано, что в 2016 году расходы на оборону страны упали почти на 2%. Как только у власти оказался Трамп, уже в 2018 году расходы увеличились на 4%.

Тем не менее, снижение расходов на оборону демонстрирует Россия. С 2015 года затраченные средства на поддержание армии и технологий умеренно снижается, при этом военный потенциал России сохраняется на высоком уровне.

В 2018 году абсолютным лидером по затратам на оборону становится США. Выделено более 640 миллиардов долларов. При этом следующие 15 стран после Штатов выделили суммарно более 730 млрд. долларов. Остальной мир инвестировал чуть больше 300 млрд. долларов на оборону.

В распоряжении Соединенных Штатов находится 11 групп авианосцев, что позволяет широко функционировать армию страны. При этом у военных сил США высокая мобильность за счет большого количества самолетов-заправщиков. У остальных крупнейших стран в военной сфере суммарно не больше 70 заправщиков.

Несмотря на хорошо выработанную стратегию, расходы Штатов сильно увеличились из-за ситуаций в Афганистане и Сирии. Это дало возможность других крупным странам бросить вызов Штатам.

Сегодня же серьезный враг для США - это российское ядерное вооружение. За счет сдерживания давления, ситуация пока находится в накаленном состоянии, но никто не собирается устраивать несколько концов света подряд.

Россия также является лидером в области инвестиций в военную сферу. Около 4% ВВП расходуется именно на вооружение и разработку технологий.

Если посмотреть на долю ВВП пропорционально оборонному бюджету, то на первом месте располагается Саудовская Аравия - 11% ВВП. На втором месте - Израиль - 5,9%, а на третьем - США - 3,14%. Стоит отметить, что в Бразилии показатель процент затрат на оборону относительно ВВП - всего 1,4%.

Фото: webrelax.com

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