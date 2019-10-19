3 урока истории: значимые исторические сражения Русского воинства

Невская битва (1240 год)

В лето года 1240 от Рождества Христова корабли шведских завоевателей под предводительством Биргера Магнуссона, появились на Неве. Науськиваемые Римом, шведские войска намеревались захватить территорию севернее Невы, поскольку знали, что южные княжества вряд ли придут на помощь Новгороду.

Целью шведов был не только захват земель, но и обращение православного населения в католичество. Князю новгородскому Александру было тогда всего 19 лет. Но он вывел свою дружину в бой, напал на шведский лагерь, еще не укрепленный достаточно, чтобы выдержать атаку, и одержал верх. Торопясь, Александр даже не собрал всех жителей Новгорода, желавших отправиться с ним, но именно быстрота и решительность действий оказались решающими.

Сам князь показал себя в битве храбрым воином. После этой победы он получил прозвище Невский.

Бояре Новгорода видели возрастающие популярность и влияние Александра и приложили все силы для того, чтобы ему пришлось уехать из города. Но по прошествии года новая угроза появилась под его стенами, и тогда вновь пришлось звать на помощь победоносного князя.

Ледовое побоище (1242 год)

На сей раз врагом был Ливонский орден рыцарей из Германии. Вторгнувшись на русские земли, они взяли Псков и уже приближались к Новгороду. Власть в городе вновь перешла к князю Александру.

Приветствуя его возвращение, мужчины с радостью встали под его стяги, и вскоре противник был вынужден бежать с земель новгородских и псковских, собирая силы возле Чудского озера. Именно его лед и стал местом битвы, имевшей место в 1242 году и вошедшей в историю как Ледовое побоище. Новгородские стрелки, расположенные в центре русского войска, мужественно сдерживали невероятный натиск опытного и хорошо вооруженного противника, пока их соратники обходили фланги ливонцев. После того, как рыцари бежали, Александр еще семь верст преследовал их.

Результатом битвы стало мирное соглашение, которое подписали Новгород и Ливонский орден.

Куликовская битва (1380 год)

В этой битве, произошедшей 8 сентября 1380 года, русские показали, что могут встать вместе ради достижения общей цели и тогда их силу не удастся сломить никому.

На протяжении нескольких лет до этого нарастало напряжение между ханом Мамаем и Дмитрием Донским. Московское княжество обретало все больше сил. Орда же терпела одно поражение за другим.

Ярлык Владимир получил от Мамая Михаил Тверской, но Дмитрий Донской не признал этого, а вскоре и вовсе решил не платить дань. Мамай решил, что настало время показать русским, кто на их земле хозяин.

Первая попытка была сделана в 1378 году. Но Дмитрий победил посланные против него войска. Могилой им стала река Вожа. Нашествие Тохтамыша привело к потере Мамаем волжских территорий. В 1380 году Мамай принял решение уничтожить Дмитрия Донского во что бы то ни стало.

С самого начала битвы было ясно, что ни одна из сторон не надеется на легкую победу и готова стоять до конца. Знаменитое «Сказание о Мамаевом побоище» повествует о великих подвигах русских воинов. Михаил Бренк, Дмитрий Донской и Александр Пересвет остались в памяти Руси как славные герои и защитники родной земли. Засадный полк под командованием князя Боброка оставался в скрытности долгое время, а в решающий момент сражения не дал противнику совершить отступление, отбросил вражескую конницу в реку, привел в смятение прочие силы врага.

Отступление войск Мамая потеряло всякую организованность, и ему самому пришлось бежать. Современная историческая наука считает, что в битве участвовало от 40 до 70 тысяч воинов с русской стороны и от 90 до 150 тысяч на стороне Мамая.

Куликовская битва стала для хана настоящим побоищем, определив дальнейшую судьбу как Руси, так и Золотой орды.

Фото: estudie.no