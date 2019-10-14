Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм? (Al Jazeera, катар)

Один из самых известных военных образов Америки - это Дядя Сэм. Некоторые знают его по знаменитой фразе «Ты нужен армии Соединенных Штатов», а другие - по внешнему патриотичному виду.

Образ Дядюшки Сэма была впервые внедрена во время Первой и Второй мировых войн. Также персонаж присутствовал в период войны в Вьетнаме. Телекомпания Al Jazeera опубликовала материал о настоящем предназначении Дяди Сэма. Как оказалось, некоторые граждане Америки не знают ничего о Дядюшке Сэме.

Сегодня современные ассоциации с патриотичным персонажем - правительство Соединенных Штатов. Существует даже национальных праздник, посвященный Дню Дяди Сэма еще с 1852 года.

Использование образа способствовало,помимо прочего, росту экономики страны, поскольку его можно было увидеть на всех американских товарах. Чаще всего логотипы персонажа мелькали на продуктах питания. Иногда их замечали в страховых компаниях.

Многие люди считают, что изображение Дяди Сэма - это прямая реклама армии Штатов. В разные времена были распространены рекламные плакаты с изображением именитого персонажа. Все также широко знают про фирменные песни и фразы Дяди Сэма. Помимо этого, образ представлен в американских СМИ, на сувенирных изделиях и в музеях.

Корреспонденты Al Jazeera опрашивали афроамериканцев на предмет того, что они знают про "образ Америки". Оказывается, что лишь небольшая доля знает, кто это на самом деле. Некоторые респонденты характеризовали Дядю Сэма, как рабовладельца, использовавшего афроамериканцев в качестве рабочей силы.

На законодательном уровне Дядя Сэм появился только в 1961 году. В Конгрессе приняли закон об официальном символе страны. Тем не менее со временем появлялись разные образы Дяди Сэма, искажающие подлинное предназначение символа США.

На деле же у Дяди Сэма есть две стороны. Первая - это привлечение молодежи к службе в армии, что повышает популярность военных сил. Вторая сторона - это ассоциация с правительством, что не очень хорошо воспринимается молодыми людьми. Тем не менее, эксперты считают Дядю Сэма хорошим символом страны для поддержки граждан.

Во времена Первой мировой войны появились примерно 4 миллиона плакатов с изображением Дяди Сэма. Цель плаката - мобилизация молодежи для вступления в ряды армии. Точно такие же меры были использованы во время Второй мировой войны.

Несмотря на повседневное использование образа Дяди Сэма, практически никто из граждан Америки не знает подлинную историю персонажа. Мало кто знает, что это историческая личность. В основном люди думают, что Дядя Сэм - это просто образ правительства.

История появления Дяди Сэма связана с событиями войны 1812 года. Американцы испытывали нехватку продуктов питания и других товаров. Тогда федералист по имени Сэм Уилсон решил спасти граждан от проблем. В то время он был владельцем продуктового магазина, продававшего консервированные продукты питания.

Сэм выслал несколько бочек с говядиной и поставил подпись: US, означающую название государства. Однако, многие люди подумали, что подпись расшифровывается, как Uncle Sam - Дядя Сэм. Несмотря на такую путаницу, именитый персонаж до сих ассоциируется с правительством.

Фото: 365info.kz