The Times (Великобритания): что из себя представляет Новая Ирландская республиканская армия?

Британское издание «Таймс» опубликовало материал после инцидентов Новой ирландской армии. Как уже известно, военные группы отправляют письма бомбы. При этом предназначения таких посланий - это не угроза простым гражданам.

Новая республиканская армия, именуемая себя ИРА, хочет показать себя всему миру. В заявлении Скотланд-Яра корреспонденты зафиксировали долю рекламы новой армии. В последующем пресс-релизе была информация о четырех найденных письмах.

В тот момент полиция Лондона разузнала язык, предположив, что это заявления, поступившие от ИРА.

Небольшой пиар новой республиканской армии говорила Саорадх - группировка, поддерживающая ИРА. По их сообщениям Саорадх заявляет, что бомбы-письма - это начало революции.

Еще в 2012 году ИРА совместно с группой «Республиканская акция против наркотиков» осуществляли деятельность внутри страны, после чего получилась полноценная республиканская армия. Сегодня же ИРА считается самой мощной военной группировкой, которая подвергается наибольшему количеству атак.

Однако, несмотря на Брексит и действия Великобритании, основная цель группировки - достижение независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Таким образом, большее внимание ирландская армия уделяет столетним проблемам.

Отсюда предполагается, что отряд республиканской армии сосредоточен на создании вооруженных конфликтов. Также можно предположить, что ирландская группировка будет оказывать давление на границы Великобритании.

Тем не менее попытки узаконить вооружений конфликт становятся лишь попыткой для организации давления на границе стран.

В последних событиях с ирландской обороной тесно связаны события коричневых подразделений Черчилля, стоявших на защите Великобритании. При этом сто лет исполняется не только коричневому подразделению, но и Ирландской войне за независимость.

Службы безопасности Лондона уже сообщили о том, что мотивы группировки не связаны с угрозами граждан. Письма же содержат текстовые сообщения с надписью «Люблю Ирландию». Также документы содержат графически нарисованные сердца.

Видимо эти письма - сообщение для правительства Великобритании. Также второе предназначение писем - поддержка участников ирландской армии.

Стоит отметить, что подобные проблемы были замечены еще в 2012 году. Тогда угрозы в виде бомб исходили от вербовочных центров британских вооруженных сил. Тогда поднялся шум после захвата небольшого фургона и взрыва перед зданием суда.

Автор опубликованного материала в «Таймс» считает, что письма-бомбы предназначены для закрепления своих позиций. Таким образом ирландская армия показывает готовность противостоять британским солдатам, и возможность вербовать союзников.

Фото: m.ahaber.com.tr