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Автор Диана Гаврилова

Военный переворот - причина гражданской войны в Испании

Силовые структуры print

Гражданская война в Испании (1936-39) - военное восстание против республиканского правительства Испании, поддержанное консерваторами внутри страны. 

Когда первоначальный военный переворот не смог захватить контроль над всей страной, началась кровопролитная гражданская война, которая велась с большой свирепостью с обеих сторон. Националисты получали помощь от фашистов Италии и Германии. Республиканцы получали помощь от Советского Союза, а также от Интербригады, состоящей из добровольцев из Европы и США.

Война была результатом поляризации испанской жизни и политики, которая развивалась в предыдущие десятилетия. С одной стороны, националистами были большинство католиков, важные военнослужащие, большинство землевладельцев и многие бизнесмены. 

С другой стороны, республиканцы были городскими рабочими, фермерами и многими из образованного среднего класса. В политическом отношении их различия часто находили крайнее и яростное выражение в таких партиях, как Испанская Фаланга. 

Между этими крайностями были и другие группы, охватывающие политический спектр от монархизма и консерватизма до либерализма и социализма. В том числе небольшое коммунистическое движение, разделенное на последователей Иосифа Сталина и его главного соперника Льва Троцкого. 

В 1934 году в Астурии был трудовой конфликт и кровавое восстание шахтеров, которое было подавлено войсками во главе с генералом Франциско Франко. Последовательность правительственных кризисов завершилась выборами 16 февраля 1936 года, которые привели к власти правительство Народного фронта, поддерживаемое большинством левых партий и противостоящее правым партиям и тому, что осталось от центра.

Хорошо спланированное военное восстание началось 17 июля 1936 года в гарнизонных городах по всей Испании. К 21 июля повстанцы установили контроль в испанском Марокко, Канарских островах и на Балеарских островах (кроме Менорки) и в части Испании к северу от гор Гвадаррама и реки Эбро, за исключением Астурии, Сантандера и баскских провинций вдоль северного побережья и региона Каталонии на северо-востоке. 

Главенствующую роль националистов постепенно взял на себя генерал Франко, возглавлявший войска, привезенные из Марокко. 1 октября 1936 года он был назначен главой государства и создал правительство в Бургосе. 

Республиканское правительство, начиная с сентября 1936 года, возглавлял социалистический лидер Франсиско Ларго Кабальеро. В мае 1937 года за ним последовали Хуан Негрин, также социалист, который оставался премьер-министром в течение оставшейся части войны и был премьер-министром в изгнании до 1945 г. 

Президентом Испанской Республики почти до конца войны был Мануэль Азанья, антиклерикальный либерал. Межэтнический конфликт с самого начала поставил под угрозу усилия республиканцев. С одной стороны, были анархисты и воинствующие социалисты, которые рассматривали войну как революционную борьбу и возглавили широкую коллективизацию сельского хозяйства, промышленности и услуг; с другой - более умеренные социалисты и республиканцы, целью которых было сохранение республики. 

В поисках союзников против угрозы нацистской Германии Советский Союз принял сторону Народного фронта, и в результате Коминтерн направил испанских коммунистов на поддержку республиканцев.

Число людей, убитых в гражданской войне в Испании, можно оценить только приблизительно. Националистические силы считают, что эта цифра составляет 1 000 000, включая не только тех, кто погиб в бою, но и жертв бомбардировок, казней и убийств. 

Более поздние оценки были ближе к 500 000 или меньше. Эта цифра не включает тех, кто умер от недоедания, голода и болезней, порожденных войной.

Фото: lr1.lsm.lv

Темы испания военный переворот гражданская война
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