Гитлер: еврей или нет?

В времена нацистов многие поговаривали, что Адольф Гитлер вовсе не был чистокровным немцем, а его дед - еврей. По поручению самого фюрера, СС расследовал эту историю. Конечно, они не нашли никаких доказательств родственных связей между Гитлером и еврейским народом.

Любая информация была просто не доказуема. Но все же после ВОв независимые историки исследовали родословную фюрера. Тогда они тоже не нашли в его генеалогическом древе никаких еврейских предков. Но вопросы все равно остались открытыми.

Неточная родословная фюрера

Вообще национальную принадлежность Гитлера установить не получается. Его отец, Алоис Шикьлгрубер, был, что называется, незаконнорожденным. Бабушка будущего лидера Рейха, Мария Анна Шикьлгрубер, работала горничной в еврейском доме в городе Граце, что в Австрии. Она никому не рассказала, кто был биологическим отцом ее сына.

Сведений о ней осталось не так много. В 1837 году на свет появился у Марии Анны внебрачный ребенок, а чуть позже девушка вышла замуж за Иоганна Георга Хидлера.

Алоис всем говорил, что приемный отец и был его настоящим родителем. Вскоре Алоис поменял фамилию и стал Гитером. Однако к тому времени оба родителя были уже мертвы, поэтому не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. Кроме того, непонятно, почему фамилия в итоге была трансформирована.

Ганс Франк впервые заговорил о том, что дедом Адольфа мог быть еврей. В 1930 году он пришел к мнению, что дед Гитлера проживал в том же доме, что и его бабушка. Ганс рассказывал о каких-то доказательствах, которые так и не были им опубликованы.

Нацистское опровержение

В 1937 году в Германии было создано генеалогическое древо Адольфа, составленное Рудольфом Коппенштайнером. Согласно документу, все предки фюрера были австрийскими немцами.

Однако этому никто тогда особо не поверил - вновь поползли слухи, что в Гитлере течет еврейская кровь. Однако, по мнению немецкого историка, до 1854 года в Граце не было ни одного еврея, а бабушка фюрера жила там до 1847 года.

Евреи и Граца до 1850 года

Однако, как удалось узнать ученым из архивов города Граца, до 1850 года здесь проживала целая община евреев. Также были приведены доказательства, согласно которым сторонник нацизма Прерадович просто оскорбился предположением, что Гитлер мог быть не истинным арийцем.

Впрочем, факты о существовании еврейской общины в то время вовсе не доказывают, что с одним из этих людей у бабушки Гитлера была связь. Получается, что родословная главного нациста не доказуема. Его бабушка унесла в могилу эту тайну и никому ее так и не раскрыла.

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Фото: wmeritum.pl